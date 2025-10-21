杜拜晉升為中東、非洲及南亞的主要全球金融中心

杜拜在全球金融中心指數中繼續晉升。據該公佈，該市已晉升至全球第 11 位，鞏固作為該區最可靠金融中心及全球四大金融科技中心的領先地位。

DIFC 總裁 Essa Kazim 閣下評論：「我們將繼續增強金融服務業能力，吸引全球人才和支援可持續發展經濟成長，作為 DIFC 對杜拜經濟議程 (D33) 重大貢獻的一部份。DIFC 成為新興金融中心基準的是因為創造良好商業環境，企業不僅獲得經營牌照，還得到領導與發展的平台。我們的框架不僅為了今天而建設的，也是為了未來——一個擁抱創新、堅持最高標準兼秉持誠信的未來。」

杜拜作為該區全球金融中心

DIFC 自 2004 年成立以來，透過自身三個獨立機構—— DIFC Authority、DFSA 和 DIFC 法院——轉變杜拜為吸引全球金融巨頭、創新者和專業服務領袖的磁石，提供結合法律與監管清晰與商業靈活的生態系統，而成為全球新興金融中心的基準。

當地經驗證的模式，結合 DIFC Authority 的策略、基礎設施和創新領導地位，DFSA 的全球統一監管提供支援，以及 DIFC Court 在爭議解決方面的專業知識，而為企業提供透明、穩定與清晰。

DIFC 受惠於全球聯繫及成為 MEASA 地區超過 77 個國家地/區的通道，已發展成為該區最大兼最多元的金融中心。

SOURCE Dubai International Financial Centre (DIFC)