Dubái mejora su posición como el principal centro financiero mundial de Medio Oriente, África y el sur de Asia

DUBÁI, EAU, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Dubái continúa avanzando en su posición como el principal centro financiero mundial de Oriente Medio, África y el sur de Asia (MEASA).

El anuncio coincide con el momento en que el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC, por sus siglas en inglés) supera las 8.000 empresas registradas activas, incluidas más de 1.000 entidades reguladas por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA, por sus siglas en inglés), el organismo regulador independiente del Centro. Además, los tribunales del DIFC han tramitado casos con un valor total superior a 17.500 millones de dirhams en lo que va de año.

Dubái continúa escalando en el Índice del Centro Financiero Global y anunció que la ciudad avanzó hacia el 11.º lugar a nivel mundial, lo que consolida su posición de liderazgo como el centro más creíble de la región para la industria y los cuatro principales centros mundiales de FinTech.

Su excelencia, Essa Kazim, gobernador del DIFC, comentó: "Como parte de la importante contribución del DIFC a la Agenda Económica de Dubái (D33), continuamos fortaleciendo la industria de servicios financieros, atrayendo talento global y apoyando el crecimiento económico sostenible. El éxito del DIFC como punto de referencia para los centros financieros emergentes es el resultado de la creación de un entorno empresarial en el que las empresas no solo obtienen una licencia para operar, sino una plataforma para liderar y crecer. Nuestro marco está diseñado no solo para hoy, sino también para el futuro, uno que abarca la innovación, mantiene los más altos estándares y permanece anclado en la integridad".

Dubái como potencia financiera mundial de la región

Desde su creación en 2004, a través de sus tres organismos independientes (DIFC Authority, DFSA y DIFC Courts), DIFC ha convertido a Dubái en un imán para las potencias financieras mundiales, los innovadores y los líderes de servicios profesionales, al proporcionar un ecosistema que combina la seguridad jurídica y regulatoria con la agilidad empresarial, para convertirse en el punto de referencia para los centros financieros emergentes de todo el mundo.

Su modelo probado combina el liderazgo de la Autoridad del DIFC en estrategia, infraestructura e innovación, respaldado por la supervisión regulatoria alineada a nivel mundial de la DFSA, y la experiencia de los Tribunales del DIFC en la resolución de disputas, que en conjunto brindan transparencia, estabilidad y certeza a las empresas.

Al beneficiarse de la conectividad mundial y el acceso a más de 77 países en MEASA, el DIFC se ha convertido en el centro financiero más grande y diversificado de la región.

