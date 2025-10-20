دبي تعزز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا

• عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي تجاوز 8,000 شركة، بينها أكثر من 1,000 مؤسسة خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية

• ارتفاع قيمة الأصول المصرفية التي تديرها البنوك وشركات رأس المال المرخصة من المركز إلى ما يقارب 240 مليار دولار أمريكي، بنسبة نمو قدرها 200% عن عام 2015

• محاكم مركز دبي المالي العالمي تسجل أكثر من 17.5 مليار درهم في إجمالي قيم ة القضايا منذ بداية العام .

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 أكتوبر / تشرين أول 2025 /PRNewswire/ -- يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانة دبي كوجهة مالية عالمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حاجز 8,000 شركة، منها أكثر من 1,000 مؤسسة خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية؛ المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي. كما سجلت المدينة تقدماً على مؤشر المراكز المالية العالمية، لتصعد إلى المرتبة الـ 11 عالمياً، في خطوة تعزز مكانتها الرائدة كأكثر المراكز المالية مصداقية وموثوقية في المنطقة، وواحدة من أبرز أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية في العالم. وقد بلغ إجمالي قيمة القضايا التي تعاملت معها محاكم مركز دبي المالي العالمي منذ بداية العام أكثر من 17.5 مليار درهم.

DIFC

تعكس هذه الإنجازات التي تم الإعلان عنها اليوم تحوّل دبي إلى مركز عالمي للخدمات المالية، كما تؤكد مساهمتها الكبيرة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ( D33 ) .

وبهذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: " يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته كمحرك رئيسي لنمو قطاع الخدمات المالية، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات العالمية، وتعزيز بيئة أعمال داعمة للابتكار والريادة. ويأتي ذلك في إطار التزامنا بدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) ، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .

ويُعدّ نجاح المركز نموذجاً يُحتذى به للمراكز المالية الناشئة، حيث لا يقتصر دورنا على منح التراخيص فحسب، بل نوفر منظومة متكاملة تُمكّن الشركات من الانطلاق والازدهار. وقد صُمم إطار عملنا ليتماشى مع متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، من خلال تبنّي الابتكار، والالتزام بأعلى المعايير العالمية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ."

مكانة دبي كمركز مالي عالمي في المنطقة

نجح مركز دبي المالي العالمي منذ انطلاقه عام 2004 عبر هيئاته الثلاث المستقلة - سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي – في تحويل دبي إلى وجهةٍ جاذبةٍ للقوى المالية العالمية الرائدة، والمبتكرين، والشركات الرائدة بمجال الخدمات المهنية، عبر توفير منظومة متكاملة تجمع بين اليقين القانوني والتنظيمي ومرونة الأعمال، ليصبح بذلك نموذجاً معيارياً للمراكز المالية الناشئة حول العالم.

يجمع هذا النموذج الفعّال بين ريادة سلطة مركز دبي المالي العالمي في مجال الاستراتيجيات والبنى التحتية والابتكار، وبين الإشراف التنظيمي العالمي لسلطة دبي للخدمات المالية، وخبرة محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية النزاعات، مما يمنح الشركات المقومات اللازمة لتحقيق الازدهار والنمو ويدعم ترسيخ مبادئ الشفافية، الاستقرار واليقين القانوني.

المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع عبر جميع القطاعات

استطاع مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته كأكبر مركز مالي في المنطقة وأكثرها تنوعاً، بفضل ترابطه العالمي الواسع ووصوله إلى أكثر من 77 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وبفضل التوجه الاستراتيجي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، استقطب المركز أكثر من 8،000 شركة مسجلة نشطة، توظف 48,000 مُتخصص، ليتشكّل بذلك أكبر وأعمق تجمع للكفاءات المُتخصصة في مجال الخدمات المالية في المنطقة. ويُعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع، وهو ما يمكّنه من المساهمة في تطوير القطاع المالي العالمي. كما تشمل قائمة عملائه أكبر تجمع لشركات الخدمات المالية عبر مجالات الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين.

من جانبه، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "إن تجاوز عدد الشركات المسجلة حاجز 8,000 شركة يُعزّز مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع عبر جميع القطاعات. ويُمكّننا هذا العمق والتنوع من دعم النمو الاقتصادي للإمارة، والمساهمة في تشكيل مسار تطور قطاع الخدمات المالية العالمي. علاوةً على ذلك، فإننا نطمح إلى تعزيز نهوض دبي كمدينة إقليمية رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي. وبينما نواصل توسيع نطاق حضورنا العالمي، نلتزم بتعزيز دور مركز دبي المالي العالمي في تمكين الشركات من النمو والابتكار وإحداث تأثير مستدام في اقتصاد المستقبل".

يحظى مركز دبي المالي العالمي بثقة 289 بنكاً وشركة مرخصة ضمن قطاع أسواق رأس المال، منها 27 من أفضل 29 بنكاً ذا أهمية نظامية على مستوى العالم، يُديرون أصولاً مصرفية بقيمة 240 مليار دولار تقريباً، والتي ارتفعت قيمتها من 80 مليار دولار قبل عشر سنوات، أي بنسبة نمو قدرها 200%.

إطار تنظيمي يدعم التوسع الاستراتيجي

تواصل سلطة دبي للخدمات المالية تطوير استراتيجيتها وأُطرها التنظيمية لدعم التوسع والنمو، وتعزيز الربط بين الأسواق، والابتكار، مع الحفاظ على الاستقرار، مما يمنح مركز دبي المالي العالمي مكانة متميزة لقيادة المرحلة القادمة من التحول ضمن قطاع الخدمات المالية. إذ يلعب الإطار التنظيمي المتين لسلطة دبي للخدمات المالية، والذي يستند إلى القانون العام ويستقي من معايير الهيئات التنظيمية العالمية الرائدة، دوراً أساسياً في نجاح مركز دبي المالي العالمي.

تخضع حالياً أكثر من 1,000 مؤسسة تعمل من مركز دبي المالي العالمي لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، وهو العدد الأكبر بين جميع المراكز المالية في المنطقة.

بدوره، قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يُعد تجاوز عتبة 1,000 مؤسسة مسجلة ضمن مركز دبي المالي العالمي أكثر من مجرد نقطة تحول تنظيمية، فهو إشارة واضحة إلى ثقة المؤسسات العالمية بمركز دبي المالي العالمي نظراً لعمق وتنوع منظومته المالية. تختار الشركات التواجد في مركز دبي المالي العالمي لما توفره دبي من بيئة مثالية للنمو، تُمكّنها من التواصل مع المستثمرين والأسواق حول العالم، وتُسهم في توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو فرص النمو الجديدة، سواء في الأسواق المتقدمة أو الناشئة ."

وتدأب سلطة دبي للخدمات المالية على تطوير إطار عمل الصناديق المالية لدعم النمو المستقبلي، والحفاظ على مكانتها الرائدة، مما يُمكّن مركز دبي المالي العالمي من مواصلة ترسيخ سمعته كوجهة مفضلة لصناديق التحوّط، وشركات إدارة الثروات والأصول، وشركات الاستثمارات البديلة.

تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانتها كأبرز محكمة تجارية تعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون العام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث تقدّم خدمات عالمية المستوى في تسوية المنازعات للشركات المحلية والإقليمية والدولية. وقد بلغ إجمالي قيمة القضايا التي تعاملت معها المحاكم منذ بداية العام أكثر من 17.5 مليار درهم .

وقال سعادة واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي :

" إن ارتفاع قيمة المطالبات يعكس مكانة المحاكم كجهة قضائية مفضّلة لتقديم خدمات قضائية فعّالة وموثوقة للمؤسسات والأفراد على حدّ سواء، كما يُعزّز مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد ومحور للأعمال الدولية في المنطقة ."

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ نحو 3,8 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 11,2 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 48,800 مهني لدى أكثر من 8،000 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

