Dubái avanza como principal centro financiero mundial de Oriente Medio, África y el sur de Asia

DUBAI, EAU, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Dubái continúa avanzando en su posición como principal centro financiero mundial de Medio Oriente, África y el sur de Asia (MEASA).

El anuncio coincide con el hecho de que el DIFC ha superado las 8.000 empresas registradas activas, incluidas más de 1.000 entidades reguladas por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA), el organismo regulador independiente del Centro. Además, los Tribunales del DIFC han procesado más de 17.500 millones de AED en casos en lo que va de año.

DIFC

Dubái continúa avanzando en el Índice de Centros Financieros Globales, donde se ha anunciado que la ciudad ha progresado al puesto 11 a nivel mundial, consolidando su posición de liderazgo como el centro más creíble de la región para la industria y el cuarto principal centro mundial de FinTech.

Su Excelencia Essa Kazim, gobernador del DIFC, comentó: "Como parte de la importante contribución del DIFC a la Agenda Económica de Dubái (D33), seguimos impulsando el sector de los servicios financieros, atrayendo talento global y apoyando el crecimiento económico sostenible. El éxito del DIFC como referente para los centros financieros emergentes se debe a la creación de un entorno empresarial donde las empresas no solo obtienen una licencia para operar, sino también una plataforma para liderar y crecer. Nuestro marco está diseñado no solo para el presente, sino también para el futuro: un marco que promueve la innovación, mantiene los más altos estándares y se mantiene firme en la integridad".

Dubái como potencia financiera global de la región

Desde su creación en 2004, a través de sus tres organismos independientes (la Autoridad DIFC, la DFSA y los Tribunales DIFC), el DIFC ha convertido a Dubái en un imán para potencias financieras globales, innovadores y líderes de servicios profesionales, proporcionando un ecosistema que combina seguridad jurídica y regulatoria con agilidad empresarial, convirtiéndose en el punto de referencia para los centros financieros emergentes en todo el mundo.

Su modelo probado combina el liderazgo de la Autoridad DIFC en estrategia, infraestructura e innovación, respaldado por la supervisión regulatoria alineada globalmente de la DFSA y la experiencia de los Tribunales DIFC en resolución de disputas, brindando juntos transparencia, estabilidad y certeza para las empresas.

Al beneficiarse de la conectividad global y el acceso a más de 77 países de MEASA, DIFC se ha convertido en el centro financiero más grande y diversificado de la región.