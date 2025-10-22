두바이, 중동•아프리카•남아시아를 아우르는 선도적 글로벌 금융 허브로 입지 강화

두바이, UAE, 2025년 10월 22일 /PRNewswire/-- 두바이는 중동•아프리카•남아시아(MEASA) 지역의 선도적 글로벌 금융 허브로 입지를 지속적으로 강화하고 있다.

이번 발표는 두바이 국제금융센터(DIFC)의 등록 기업 수가 8000개를 넘어선 시점과 맞물린다. 이 중에는 DIFC의 독립 규제 기관인 두바이 금융서비스청(DFSA)의 감독을 받는 1000개 이상의 법인이 포함돼 있다. 또한 DIFC 법원은 올해 들어 현재까지 총 175억 아랍에미리트디르함(AED) 규모의 사건을 처리했다.

DIFC

두바이는 글로벌 금융센터 지수(Global Financial Centre Index)에서 세계 11위로 상승하며, 지역 내 가장 신뢰받는 금융 중심지이자 세계 4대 핀테크 허브로서의 입지를 더욱 굳혔다.

에사 카짐 (H.E. Essa Kazim) DIFC 총재는 "두바이 경제 어젠다(D33) 추진을 위한 DIFC의 핵심 노력의 일환으로 우리는 금융 서비스 산업의 역량을 강화하고 글로벌 인재를 유치하며 지속 가능한 경제 성장을 뒷받침하고 있다"고 밝혔다. 그는 "신흥 금융 허브의 기준으로 자리매김한 DIFC의 성공은 기업이 단순히 사업 허가를 받는 수준을 넘어 산업을 선도하며 성장할 수 있는 기반을 마련한 결과"라고 설명했다. 이어 "DIFC의 운영 체계는 현재에 머물지 않고 미래를 내다보며 설계된 것으로, 혁신을 포용하고 최고 수준의 기준을 유지하며 신뢰를 바탕으로 구축돼 있다"고 덧붙였다.

지역을 대표하는 글로벌 금융 중심지로 도약한 두바이

2004년 설립된 DIFC는 DIFC 당국, DFSA, DIFC 법원 등 세 개의 독립 기관을 통해 두바이를 글로벌 금융기업과 혁신가, 전문 서비스 분야 리더들이 모이는 허브로 성장시켰다. DIFC는 법률•규제의 안정성과 비즈니스 민첩성이 조화를 이루는 생태계를 조성하며 전 세계 신흥 금융 중심지의 모범이 되고 있다.

DIFC의 검증된 모델은 전략•인프라•혁신 분야에서 DIFC 당국이 리더십을 발휘하고, 글로벌 기준에 부합하는 DFSA의 규제 감독과 DIFC 법원의 분쟁 해결 전문성이 결합돼 기업에 투명하고 안정적인 비즈니스 환경을 제공한다.

글로벌 연결성과 MEASA 지역 77개국 이상에 대한 접근성을 바탕으로 DIFC는 역내에서 가장 규모가 크고 산업 구조가 다각화된 금융 허브로 성장했다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2800272/DIFC.jpg

SOURCE Dubai International Financial Centre (DIFC)