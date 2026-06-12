A DXC é um parceiro Global Premier da Rede de Parceiros da Claude, criando novas ofertas globais de IA voltadas para setores específicos em setores-chave.

O Claude já está equipando o DXC OASIS, a plataforma de orquestração nativa de IA da empresa para serviços gerenciados, atualmente em operação com mais de 50 clientes em comum.

Com uma força de trabalho de mais de 115.000 colaboradores em 70 países, a DXC e a Anthropic estão aprofundando sua parceria para integrar o Claude aos sistemas e plataformas críticos que a DXC opera para as maiores empresas e governos do mundo.

A parceria cria uma nova equipe da DXC composta por engenheiros e desenvolvedores certificados pelo Claude, que serão integrados diretamente nos ambientes dos clientes para acelerar a transformação em IA agêntica.

ASHBURN, Virgínia, e SÃO FRANCISCO, 12 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), parceira líder em tecnologia e inovação empresarial, anunciou hoje uma parceria global plurianual com a Anthropic, empresa especializada em segurança de IA e criadora do Claude. Por meio dessa iniciativa conjunta, a DXC passa a ser um dos poucos parceiros Global Premier da Claude Partner Network.

DXC e Anthropic anunciam aliança global plurianual para integrar a IA em sistemas empresariais críticos Speed Speed

Juntas, as empresas treinarão uma equipe especializada, composta por dezenas de milhares de engenheiros e desenvolvedores certificados pelo Claude e posicionados estrategicamente, para implementar os modelos do Claude nos sistemas de infraestrutura tecnológica críticos que a DXC opera para os maiores bancos, companhias aéreas, seguradoras, fabricantes e órgãos governamentais do mundo.

A aliança parte do uso já existente do Claude pela DXC em suas próprias operações, inclusive como principal ferramenta de desenvolvimento utilizada para criar o DXC OASIS, a plataforma de orquestração nativa de IA da empresa para serviços gerenciados. Com o uso dos modelos do Claude, a DXC acelerou em cerca de 10 vezes os prazos de desenvolvimento do software DXC OASIS, com mais de 95% do código gerado pelo Claude antes da revisão humana. O Claude agora serve como o modelo básico padrão que alimenta os fluxos de trabalho baseados em agentes do DXC OASIS. Lançado em abril de 2026, o DXC OASIS está sendo utilizado atualmente por mais de 50 clientes e será implementado em toda a base global de clientes da DXC.

A aliança e seus investimentos se baseiam no DXC Xponential, o plano de IA da empresa que reúne tecnologia, pessoas e processos — enquanto a parceria com a Anthropic a fortalece com a expertise certificada em Claude e acesso direto aos recursos da própria Anthropic.

"A DXC ajuda os maiores bancos, companhias aéreas, seguradoras e órgãos governamentais do mundo a colocar em prática as novas tecnologias. Eles testaram o Claude primeiro em suas próprias operações, seguindo os mesmos requisitos de segurança e conformidade que seus clientes precisam seguir. "Agora estamos integrando o Claude nesses ambientes, setor por setor, com a ajuda de engenheiros que já tiveram essa experiência." — Paul Smith, Diretor Comercial, Anthropic

"Há mais de cinquenta anos, a DXC e as empresas que a constituíram administram os sistemas que movem o mundo. Sabemos o que é necessário para ter sucesso nesses ambientes. Esta parceria com a Anthropic combina confiança e experiência com a tecnologia de IA mais avançada disponível e oferece aos nossos clientes algo que não é possível encontrar em nenhum outro lugar. Já estamos utilizando o Claude em todas as nossas operações e em nossa nova plataforma DXC OASIS. Agora, estamos incorporando essa capacidade diretamente nos sistemas de tecnologia críticos que operamos para nossos clientes. Este é um momento decisivo para a DXC e para o setor."

— Raul Fernandez, Presidente e Diretor Executivo, DXC Technology

Engenheiros com atuação no ambiente dos clientes: recrutados pela DXC, certificados pela Anthropic

No âmbito dessa aliança, a DXC está formando uma equipe dedicada de engenheiros que atuam diretamente nos ambientes dos clientes. Esses engenheiros serão recrutados seletivamente entre os profissionais de engenharia já existentes na DXC, receberão treinamento e certificação em 90 dias por meio da Anthropic Partner Academy, terão acesso diário e contínuo ao Claude e serão submetidos a níveis cada vez mais rigorosos de proficiência no projeto, na implantação e na gestão de sistemas de IA agêntica. A DXC também desenvolveu um novo currículo de certificação para aprimorar a capacidade de seus engenheiros de operar em ambientes críticos.

O modelo reflete a filosofia "Cliente Zero" da DXC: a empresa testou o Claude inicialmente em suas próprias operações, sob requisitos de segurança e conformidade de nível de produção, antes de disponibilizar essa funcionalidade aos clientes.

Próximos passos: novas ofertas

O foco inicial está em seguros, segurança cibernética e serviços de aplicações, áreas nas quais a DXC traz uma grande experiência operacional e no setor, e os recursos de IA agêntica do Claude podem agregar valor mais rapidamente nos ambientes críticos dos clientes.

Seguros: Em todas as organizações, a DXC utilizará o Claude para implementar soluções baseadas em agentes e transformar os sistemas centrais, de acordo com o contexto, o modelo operacional e a estratégia específicos de cada empresa.

Em todas as organizações, a DXC utilizará o Claude para implementar soluções baseadas em agentes e transformar os sistemas centrais, de acordo com o contexto, o modelo operacional e a estratégia específicos de cada empresa. Modernização como Serviço (MaaS): A DXC está utilizando o Claude para acelerar a modernização do código em larga escala em clientes corporativos, aplicando IA agêntica para analisar, reestruturar e transformar bases de código legadas com maior rapidez e precisão do que as abordagens tradicionais.

A DXC está utilizando o Claude para acelerar a modernização do código em larga escala em clientes corporativos, aplicando IA agêntica para analisar, reestruturar e transformar bases de código legadas com maior rapidez e precisão do que as abordagens tradicionais. Segurança cibernética : O subagente de engenheiro de segurança DXC OASIS, desenvolvido com base no Claude Security, proporcionará à equipe de segurança cibernética da DXC uma vantagem decisiva ao implantar o Claude nos centros de operações de segurança (SOCs), garantindo uma resiliência cibernética permanente e assistida por IA.

: O subagente de engenheiro de segurança DXC OASIS, desenvolvido com base no Claude Security, proporcionará à equipe de segurança cibernética da DXC uma vantagem decisiva ao implantar o Claude nos centros de operações de segurança (SOCs), garantindo uma resiliência cibernética permanente e assistida por IA. Serviços de Aplicações: A DXC está utilizando o Claude para desenvolver agentes DXC OASIS certificados pela Anthropic, projetados para integrar o Claude diretamente nos ambientes de manutenção e gerenciamento de aplicações corporativas que a DXC opera para seus clientes.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo software, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público. Com profunda expertise em Serviços de Infraestrutura Gerenciada, Modernização de Aplicações e Soluções de Software Específicas para o Setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos conjuntos tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

FONTE DXC Technology Company