DXC et Anthropic annoncent un partenariat mondial pluriannuel visant à intégrer l'IA dans des systèmes d'entreprise critiques

DXC est un partenaire Global Premier du réseau Claude Partner, dans lequel il développe de nouvelles offres mondiales d'IA spécialisées pour des secteurs clés.

Claude est déjà au cœur de DXC OASIS, la plateforme d'orchestration d'IA native de l'entreprise dédiée aux services gérés, désormais en production chez plus de 50 clients communs.

Avec un effectif de plus de 115 000 répartis dans 70 pays, DXC et Anthropic renforcent leur collaboration existante afin d'intégrer Claude aux systèmes et plateformes stratégiques que DXC exploite pour le compte des plus grandes entreprises et administrations publiques du monde.

Ce partenariat permet de constituer une nouvelle équipe DXC composée d'ingénieurs et de développeurs certifiés Claude, qui seront déployés sur site et intégrés directement dans les environnements des clients afin d'accélérer la transformation vers une IA agentique.

ASHBURN, Virginie et SAN FRANCISCO, 12 juin 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), un partenaire de premier plan dans le domaine des technologies d'entreprise et de l'innovation, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat mondial pluriannuel avec Anthropic, société spécialisée dans la sécurité de l'IA et créatrice de Claude. Grâce à cette initiative commune, DXC devient l'un des rares partenaires « Global Premier » du réseau de partenaires Claude.

DXC and Anthropic Announce Multi-Year Global Alliance to Bring AI into Mission-Critical Enterprise Systems Speed Speed

Ensemble, les entreprises formeront une main-d'œuvre spécialisée composée de dizaines de milliers d'ingénieurs et de développeurs certifiés Claude, déployés sur le terrain, afin d'intégrer les modèles Claude dans les systèmes d'infrastructure technologique critiques que DXC exploite pour le compte des plus grandes banques, compagnies aériennes, compagnies d'assurance, entreprises manufacturières et agences gouvernementales du monde.

Ce partenariat s'appuie sur l'utilisation actuelle de Claude par DXC dans le cadre de ses propres activités, notamment en tant qu'outil de développement principal pour la création de DXC OASIS, la plateforme d'orchestration d'IA native de l'entreprise dédiée aux services gérés. Grâce aux modèles Claude, DXC a multiplié par dix la vitesse de développement du logiciel DXC OASIS, plus de 95 % du code ayant été généré par Claude avant toute révision humaine. Claude sert désormais de modèle de base par défaut pour les flux de travail basés sur des agents de DXC OASIS. Lancé en avril 2026, DXC OASIS est actuellement utilisé par plus de 50 clients et sera progressivement déployé auprès de l'ensemble de la clientèle mondiale de DXC.

Cette alliance et ses investissements s'articulent autour de DXC Xponential, le cadre stratégique de l'entreprise en matière d'IA qui relie la technologie aux personnes et aux processus, tandis que le partenariat avec Anthropic vient le renforcer grâce à une expertise certifiée sur Claude et à un accès direct aux ressources d'Anthropic.

« DXC aide les plus grandes banques, compagnies aériennes, compagnies d'assurance et administrations publiques du monde à tirer parti des nouvelles technologies. Ils ont d'abord testé Claude au sein de leurs propres services, en respectant les mêmes exigences de sécurité et de conformité que celles auxquelles sont soumis leurs clients. Nous intégrons désormais Claude dans ces environnements, secteur par secteur, en collaboration avec des ingénieurs qui ont déjà mis en œuvre cette technologie. » — Paul Smith, directeur commercial, Anthropic

« Depuis plus de cinquante ans, DXC et les entreprises qui l'ont précédée gèrent les systèmes qui font tourner le monde. Nous savons ce qu'il faut pour réussir dans ces environnements. Ce partenariat avec Anthropic allie la confiance et l'expérience à la technologie d'IA la plus avancée qui soit, offrant ainsi à nos clients une valeur ajoutée qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. Nous utilisons déjà Claude dans l'ensemble de nos activités et sur notre nouvelle plateforme DXC OASIS. Nous intégrons désormais cette capacité directement dans les systèmes technologiques essentiels que nous gérons pour nos clients. C'est un moment décisif pour DXC et pour le secteur. »

— Raul Fernandez, président-directeur général de DXC Technology

Ingénieurs de première ligne : recrutés par DXC, certifiés par Anthropic

Au cœur de ce partenariat, DXC met en place une équipe dédiée d'ingénieurs déployés sur le terrain afin d'intervenir directement au sein des environnements des clients. Ces ingénieurs seront sélectionnés parmi les talents techniques actuels de DXC ; ils suivront une formation et obtiendront une certification en 90 jours au sein de l'Anthropic Partner Academy, bénéficieront d'un accès quotidien et permanent à Claude, et progresseront à travers des niveaux de compétence de plus en plus exigeants en matière de conception, de déploiement et de gestion des systèmes d'IA agentique. DXC a également mis au point un programme de certification supplémentaire afin de renforcer les compétences de ses ingénieurs pour intervenir dans des environnements critiques.

Ce modèle incarne la philosophie « Client Zéro » de DXC : L'entreprise a d'abord testé Claude au sein de ses propres activités, dans le respect des exigences de sécurité et de conformité en vigueur en production, avant de mettre cette fonctionnalité à la disposition de ses clients.

Prochaines étapes : nouvelles offres

Les domaines d'intervention prioritaires comprennent l'assurance, la cybersécurité et les services applicatifs, où DXC apporte une expertise sectorielle et opérationnelle considérable, et où les capacités d'IA agentique de Claude permettent de générer de la valeur le plus rapidement possible au sein des environnements critiques des clients.

Assurance : dans toutes les entreprises, DXC s'appuiera sur Claude pour déployer des solutions autonomes et transformer les systèmes centraux en fonction du contexte, du modèle opérationnel et des objectifs stratégiques propres à chacune d'entre elles.

dans toutes les entreprises, DXC s'appuiera sur Claude pour déployer des solutions autonomes et transformer les systèmes centraux en fonction du contexte, du modèle opérationnel et des objectifs stratégiques propres à chacune d'entre elles. Modernisation en tant que service (MaaS) : DXC utilise Claude pour accélérer la modernisation à grande échelle du code de ses clients professionnels, en recourant à l'IA agentique pour analyser, refactoriser et transformer les bases de code héritées plus rapidement et avec une plus grande précision que les approches traditionnelles.

DXC utilise Claude pour accélérer la modernisation à grande échelle du code de ses clients professionnels, en recourant à l'IA agentique pour analyser, refactoriser et transformer les bases de code héritées plus rapidement et avec une plus grande précision que les approches traditionnelles. Cybersécurité : le sous-agent « DXC OASIS Security Engineer », développé sur la base de Claude Security, offrira à l'équipe de cybersécurité de DXC un avantage décisif grâce au déploiement de Claude dans des centres d'opérations de sécurité (SOC), permettant ainsi une cyber-résilience permanente et pilotée par l'IA.

le sous-agent « DXC OASIS Security Engineer », développé sur la base de Claude Security, offrira à l'équipe de cybersécurité de DXC un avantage décisif grâce au déploiement de Claude dans des centres d'opérations de sécurité (SOC), permettant ainsi une cyber-résilience permanente et pilotée par l'IA. Services d'application : DXC s'appuie sur Claude pour développer des agents DXC OASIS certifiés par Anthropic, conçus pour intégrer Claude directement dans les environnements de maintenance et de gestion des applications d'entreprise que DXC exploite pour ses clients.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est un partenaire de premier plan pour la technologie et l'innovation d'entreprise qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public. Fort d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site dxc.com.