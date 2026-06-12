DXC und Anthropic geben eine mehrjährige globale Partnerschaft bekannt, um KI in geschäftskritische Unternehmenssysteme zu integrieren

DXC ist ein „Global Premier"-Partner im Claude-Partnernetzwerk und entwickelt neue, globale, branchenspezifische KI-Lösungen für Schlüsselbranchen.

Claude ist bereits die treibende Kraft hinter DXC OASIS, der KI-basierten Orchestrierungsplattform des Unternehmens für Managed Services, die mittlerweile bei mehr als 50 gemeinsamen Kunden im Einsatz ist.

Mit einer Belegschaft von über 115.000 Personen in 70 Ländern vertiefen DXC und Anthropic ihre bestehende Zusammenarbeit, um Claude in die geschäftskritischen Systeme und Plattformen zu integrieren, die DXC für die weltweit größten Unternehmen und Regierungen betreibt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird ein neues DXC-Team aus Claude-zertifizierten Ingenieuren und Entwicklern aufgebaut, die direkt in die Kundenumgebungen eingebunden werden, um die Transformation hin zu agentenbasierter KI zu beschleunigen.

ASHBURN, Virginia, und SAN FRANCISCO, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute eine mehrjährige globale Partnerschaft mit Anthropic bekannt, dem auf KI-Sicherheit spezialisierten Unternehmen und Entwickler von Claude. Durch diese gemeinsame Initiative wird DXC zu einem der wenigen „Global Premier"-Partner im Claude-Partnernetzwerk.

DXC and Anthropic Announce Multi-Year Global Alliance to Bring AI into Mission-Critical Enterprise Systems Speed Speed

Gemeinsam werden die Unternehmen Zehntausende von vor Ort eingesetzten, Claude-zertifizierten Ingenieuren und Entwicklern ausbilden, um Claude-Modelle in die Produktion der missionskritischen Technologieinfrastruktursysteme zu integrieren, die DXC für die weltweit größten Banken, Fluggesellschaften, Versicherungen, Hersteller und Regierungsbehörden betreibt.

Die Partnerschaft baut auf dem bestehenden Einsatz von Claude bei DXC im eigenen Betrieb auf, unter anderem als primäres Entwicklungswerkzeug für die Erstellung von DXC OASIS, der KI-basierten Orchestrierungsplattform des Unternehmens für Managed Services. Mithilfe von Claude-Modellen beschleunigte DXC die Bereitstellung der DXC OASIS Software um das Zehnfache, wobei mehr als 95 % des Codes bereits vor der Überprüfung durch Menschen von Claude generiert wurden. Claude dient nun als Standard-Grundmodell für die agentenbasierten Workflows von DXC OASIS. DXC OASIS wurde im April 2026 eingeführt, wird derzeit bei mehr als 50 Kunden eingesetzt und soll künftig im gesamten weltweiten Kundenstamm von DXC eingeführt werden.

Die Allianz und ihre Investitionen basieren auf DXC Xponential, dem KI-Konzept des Unternehmens, das Technologie mit Menschen und Prozessen verbindet – während die Partnerschaft mit Anthropic diese durch zertifiziertes Claude-Fachwissen und direkten Zugang zu den Ressourcen von Anthropic weiter stärkt.

„DXC unterstützt die weltweit größten Banken, Fluggesellschaften, Versicherungen und Behörden dabei, neue Technologien erfolgreich einzusetzen. Sie haben Claude zunächst in ihren eigenen Betriebsabläufen getestet, unter denselben Sicherheits- und Compliance-Anforderungen, denen auch ihre Kunden unterliegen. Jetzt bringen wir Claude gemeinsam in diese Umgebungen ein, Branche für Branche, zusammen mit Ingenieuren, die das bereits selbst umgesetzt haben." – Paul Smith, Vertriebsleiter, Anthropic

„Seit mehr als fünfzig Jahren betreiben DXC und die Unternehmen, aus denen es hervorgegangen ist, die Systeme, die die Welt am Laufen halten. Wir wissen, worauf es ankommt, um in solchen Umgebungen erfolgreich zu sein. Diese Partnerschaft mit Anthropic verbindet Vertrauen und Erfahrung mit der fortschrittlichsten KI-Technologie, die es gibt, und bietet unseren Kunden etwas, das sie sonst nirgendwo finden. Wir setzen Claude bereits in unseren eigenen Betriebsabläufen und auf unserer neuen DXC OASIS-Plattform ein. Nun übertragen wir diese Kompetenz direkt auf die geschäftskritischen Technologiesysteme, die wir für unsere Kunden betreiben. Dies ist ein entscheidender Moment für DXC und für die Branche."

– Raul Fernandez, Präsident und CEO, DXC Technology

An der Front eingesetzte Ingenieure: Von DXC eingestellt, von Anthropic zertifiziert

Im Rahmen dieser Allianz baut DXC ein spezielles Team von vor Ort eingesetzten Technikern auf, die direkt in den Kundenumgebungen arbeiten sollen. Diese Ingenieure werden gezielt aus dem bestehenden Ingenieurpool von DXC ausgewählt, innerhalb von 90 Tagen im Rahmen der Anthropic Partner Academy geschult und zertifiziert, erhalten dauerhaften, täglichen Zugang zu Claude und durchlaufen zunehmend anspruchsvollere Kompetenzstufen in den Bereichen Entwurf, Bereitstellung und Steuerung agentischer KI-Systeme. DXC hat zudem zusätzliche Zertifizierungsprogramme entwickelt, um die Fähigkeiten seiner Ingenieure für den Einsatz in geschäftskritischen Umgebungen zu verbessern.

Das Modell spiegelt die „Customer Zero"-Philosophie von DXC wider: Das Unternehmen hat Claude zunächst im eigenen Betrieb unter den für die Produktion geltenden Sicherheits- und Compliance-Anforderungen getestet, bevor es diese Funktion für seine Kunden bereitstellte.

Was kommt als Nächstes? Neue Angebote

Zu den ersten Schwerpunktbereichen zählen Versicherungen, Cybersicherheit und Anwendungsdienste. Das sind Bereiche, in denen DXC über umfangreiches Fach- und Betriebswissen verfügt und in denen die agentenbasierten KI-Fähigkeiten von Claude in den geschäftskritischen Umgebungen der Kunden am schnellsten einen Mehrwert schaffen können.

Versicherung: DXC wird Claude unternehmensübergreifend einsetzen, um agentenbasierte Lösungen zu implementieren und Kernsysteme so umzugestalten, dass sie auf den jeweiligen Kontext, das Betriebsmodell und die strategischen Ziele jedes Unternehmens abgestimmt sind.

DXC wird Claude unternehmensübergreifend einsetzen, um agentenbasierte Lösungen zu implementieren und Kernsysteme so umzugestalten, dass sie auf den jeweiligen Kontext, das Betriebsmodell und die strategischen Ziele jedes Unternehmens abgestimmt sind. Modernisierung als Dienstleistung (MaaS): DXC nutzt Claude, um die groß angelegte Modernisierung von Code für Unternehmenskunden zu beschleunigen, und setzt dabei agentenbasierte KI ein, um Altcodebasen schneller und präziser zu analysieren, umzugestalten und zu transformieren als mit herkömmlichen Ansätzen.

DXC nutzt Claude, um die groß angelegte Modernisierung von Code für Unternehmenskunden zu beschleunigen, und setzt dabei agentenbasierte KI ein, um Altcodebasen schneller und präziser zu analysieren, umzugestalten und zu transformieren als mit herkömmlichen Ansätzen. Cybersicherheit : Der auf Claude Security basierende DXC OASIS Sicherheitsingenieur-Subagent wird dem Cybersicherheitsteam von DXC einen entscheidenden Vorteil verschaffen, indem Claude in den Sicherheitsoperationszentren (SOCs) eingesetzt wird und so eine stets aktive, KI-gesteuerte Cyberresilienz gewährleistet.

: Der auf Claude Security basierende DXC OASIS Sicherheitsingenieur-Subagent wird dem Cybersicherheitsteam von DXC einen entscheidenden Vorteil verschaffen, indem Claude in den Sicherheitsoperationszentren (SOCs) eingesetzt wird und so eine stets aktive, KI-gesteuerte Cyberresilienz gewährleistet. Anwendungsdienste: DXC nutzt Claude zur Entwicklung von Anthropic-zertifizierten DXC-OASIS-Agenten, die darauf ausgelegt sind, Claude direkt in die Umgebungen für die Wartung und Verwaltung von Unternehmensanwendungen zu integrieren, die DXC für seine Kunden betreibt.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für globale Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors bereitstellt. Mit fundierter Fachkenntnis in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Application Modernization und Industry-Specific Software Solutions modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Erfahren Sie mehr unter dxc.com.