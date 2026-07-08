DXC inaugura em Bengaluru seu principal centro de experiência do cliente voltado à IA

Ele reforça a presença da DXC na Índia com unidade de quase 19.500 m² em Bengaluru

O espaço reúne áreas de colaboração com clientes, um hub de IA de referência e recursos integrados de segurança e operações

Foi projetado para facilitar a colaboração direta entre consultores da DXC e clientes na identificação, desenvolvimento e ampliação de soluções de IA capazes de gerar resultados comerciais mensuráveis

BENGALURU, Índia, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), parceira líder em tecnologia e inovação empresarial, anunciou hoje a inauguração de seu novo Centro de Experiência do Cliente em Bengaluru. A nova unidade é um dos maiores centros globais de prestação de serviços da DXC e reforça o papel da empresa no apoio a organizações quw buscam passar da experimentação com IA à implantação em escala, ampliando sua rede global de espaços de colaboração com clientes.

Desenvolvimento de soluções de IA para empresas

DXC Opens Flagship AI-first Customer Experience Center in Bengaluru

Localizada em um dos principais corredores tecnológicos de Bengaluru, a nova unidadede quase 19.500 m² foi projetada especificamente para aprofundar o relacionamento com clientes, fortalecer a colaboração e acelerar a transformação com uso de IA. Com a expansão das oportunidades de colaboração com clientes em torno de soluções de IA, a unidade reúne zonas imersivas de experiência do cliente, centros de colaboração flexível, estúdios de ideação, laboratórios de cocriação e zonas de experiência para parceiros em um ambiente moderno, onde as equipes da DXC, clientes e parceiros podem desenvolver soluções em conjunto, acelerar a adoção de IA e apresentar inovações em tempo real.

"Nosso maior diferencial são nossos colaboradores", disse Ramnath Venkataraman, presidente de Serviços de Consultoria e Engenharia da DXC Technology. "Nosso novo Centro de Experiência do Cliente reúne nosso excepcional talento de engenharia em um espaço projetado para aprofundar a colaboração com clientes e parceiros, onde podemos cocriar, desenvolver e escalar soluções baseadas em IA para enfrentar desafios empresariais complexos. Ao trabalhar lado a lado ao longo da jornada de inovação, ajudamos os clientes a avançar mais rapidamente das ideias para os resultados comerciais mensuráveis."

Onde empresas transformam IA em soluções prontas para implantação

À medida que ajuda empresas a passar da experimentação com IA à execução em escala, a DXC investe em ambientes que permitem aos clientes priorizar casos de uso de alto valor, prototipar soluções rapidamente e integrar IA aos ambientes tecnológicos já existentes, inclusive aos sistemas centrais dos quais as empresas dependem. A nova unidade vai apresentar as capacidades da DXC em IA, consultoria, engenharia, nuvem, cibersegurança e transformação de redes, com foco no desenvolvimento e na operação de recursos de IA integrados aos sistemas corporativos de registro e às operações de TI já existentes.

A unidade inclui um hub central de IA, além de um ambiente de simulação cibernética, laboratórios de perícia digital, um Centro de Operações de Segurança e um Centro de Operações de Rede, permitindo cenários de ponta a ponta, do desenho da solução à implantação e ao monitoramento em condições reais. No centro da unidade está o principal hub de IA da DXC, criado para ajudar clientes a transformar conceitos de IA em soluções prontas para implantação por meio de desenvolvimento e testes práticos. Essas capacidades são integradas para apoiar a entrega ao longo de todo o ciclo de vida, da ideação à operação e à otimização.

"Nosso novo Centro de Experiência do Cliente é um polo de inovação em IA, excelência em engenharia e colaboração com clientes", disse Rob Le Busque, presidente para Ásia-Pacífico e Japão da DXC Technology. "AAo reunir em um único ambiente nossa expertise em consultoria, engenharia e operações, ajudamos clientes a acelerar a adoção de IA e a criar empresas conectadas, nas quais pessoas trabalham ao lado de agentes de IA para desenvolver e operar seus sistemas de registro."

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para gerar resultados em tempos de mudanças exponenciais com rapidez. Com ampla experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicativos e soluções de software específicas para cada setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004559/DXC_Technology_Company_DXC_Opens_Flagship_AI_first_Customer_Expe.jpg

FONTE DXC Technology Company