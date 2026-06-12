DXC es un socio Global Premier de la Claude Partner Network, que crea nuevas ofertas globales de IA especializadas para sectores clave.

Claude ya está impulsando DXC OASIS, la plataforma de orquestación nativa de IA de la empresa para servicios gestionados, que ya está en producción con más de 50 clientes conjuntos.

Con una plantilla de más de 115.000 empleados en 70 países, DXC y Anthropic están profundizando su relación existente para integrar a Claude en los sistemas y plataformas de misión crítica que DXC opera para las empresas y gobiernos más grandes del mundo.

Esta alianza crea una nueva plantilla de DXC compuesta por ingenieros y desarrolladores certificados por Claude, que se integrarán directamente en los entornos de los clientes para acelerar la transformación de la IA basada en agentes.

ASHBURN, Virginia y SAN FRANCISCO, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy una alianza mundial de varios años con Anthropic, la empresa de seguridad de IA y creadora de Claude. Mediante esta iniciativa conjunta, DXC se convierte en uno de los pocos socios Global Premier de la Claude Partner Network.

DXC y Anthropic anuncian una alianza mundial de varios años para integrar la IA en los sistemas empresariales de misión crítica Speed Speed

Conjuntamente, las empresas capacitarán a una plantilla especializada de decenas de miles de ingenieros y desarrolladores certificados por Claude, desplegados sobre el terreno, con el fin de llevar los modelos de Claude a la producción dentro de los sistemas de infraestructura tecnológica de misión crítica que DXC opera para los bancos, aerolíneas, aseguradoras, fabricantes y organismos gubernamentales más grandes del mundo.

La alianza se basa en el uso que DXC ya hace de Claude en sus propias operaciones, incluso como herramienta de desarrollo principal utilizada para crear DXC OASIS, la plataforma de orquestación nativa de IA de la empresa para servicios gestionados. Gracias a los modelos de Claude, DXC aceleró la entrega del software DXC OASIS en aproximadamente 10 veces, con más del 95 % del código generado por Claude antes de la revisión humana. En la actualidad, Claude sirve como modelo base predeterminado para los flujos de trabajo basados en agentes de DXC OASIS. Lanzado en abril de 2026, DXC OASIS ya se ha implementado en más de 50 clientes y se extenderá a toda la base de clientes mundial de DXC.

La alianza y sus inversiones se basan en DXC Xponential, el modelo de IA de la empresa que conecta la tecnología con las personas y los procesos, mientras que la asociación con Anthropic la fortalece con la experiencia certificada de Claude y el acceso directo a los recursos de Anthropic.

"DXC ayuda a los bancos, aerolíneas, aseguradoras y organismos gubernamentales más grandes del mundo a poner en práctica las nuevas tecnologías. Primero probaron Claude en sus propias operaciones, bajo los mismos requisitos de seguridad y cumplimiento normativo a los que se enfrentan sus clientes. Ahora estamos implementando Claude en esos entornos, sector por sector, con la ayuda de ingenieros que ya lo han hecho". — Paul Smith, director comercial, Anthropic

"Desde hace más de cincuenta años, DXC y las empresas que la conformaron gestionan los sistemas que hacen funcionar el mundo. Sabemos lo que se necesita para operar con éxito en estos entornos. Esta alianza con Anthropic combina la confianza y la experiencia con la tecnología de IA más avanzada disponible y ofrece a nuestros clientes algo que no pueden obtener en ningún otro lugar. Ya estamos utilizando Claude en nuestras propias operaciones y en nuestra nueva plataforma DXC OASIS. Ahora estamos ampliando esa capacidad directamente a los sistemas tecnológicos de misión crítica que gestionamos para nuestros clientes. Este es un momento decisivo para DXC y para el sector".

— Raul Fernandez, presidente y director ejecutivo, DXC Technology

Ingenieros desplegados sobre el terreno: contratados por DXC, certificados por Anthropic

En el centro de la alianza, DXC está creando un equipo especializado de ingenieros desplegados sobre el terreno para trabajar directamente en los entornos de los clientes. Estos ingenieros serán seleccionados cuidadosamente entre el talento de ingeniería existente en DXC, capacitados y certificados en 90 días a través de la Anthropic Partner Academy, y recibirán acceso diario y constante a Claude y progresarán por niveles de competencia cada vez más rigurosos en el diseño, la implementación y la gobernanza de sistemas de IA con agentes. DXC también ha desarrollado un plan de estudios de certificación adicional para mejorar la capacidad de sus ingenieros para operar en entornos de misión crítica.

El modelo refleja la filosofía "Customer Zero" (Cliente Cero) de DXC: la empresa validó primero Claude en sus propias operaciones, bajo requisitos de seguridad y cumplimiento de nivel de producción, antes de poner esa capacidad a disposición de los clientes.

Próximos pasos: nuevas ofertas

Las áreas de enfoque iniciales incluyen los seguros, la ciberseguridad y los servicios de aplicaciones, ámbitos en los que DXC aporta una importante experiencia del sector y operativa, y en los que las capacidades de IA con agentes de Claude pueden ofrecer valor con mayor rapidez en los entornos de misión crítica de los clientes.

Seguros: en todas las organizaciones, DXC aprovechará Claude para implementar soluciones con agentes y transformar los sistemas centrales de acuerdo con el contexto, el modelo operativo y la intención estratégica específica de cada empresa.

en todas las organizaciones, DXC aprovechará Claude para implementar soluciones con agentes y transformar los sistemas centrales de acuerdo con el contexto, el modelo operativo y la intención estratégica específica de cada empresa. Modernización como servicio (MaaS): DXC utiliza Claude para acelerar la modernización de código a gran escala para clientes empresariales, y aplica IA con agentes para analizar, refactorizar y transformar bases de código heredadas con mayor rapidez y precisión que los enfoques tradicionales.

DXC utiliza Claude para acelerar la modernización de código a gran escala para clientes empresariales, y aplica IA con agentes para analizar, refactorizar y transformar bases de código heredadas con mayor rapidez y precisión que los enfoques tradicionales. Ciberseguridad : El subagente de ingeniería de seguridad DXC OASIS, basado en Claude Security, proporcionará al equipo de ciberseguridad de DXC una ventaja decisiva al implementar Claude en todos los centros de operaciones de seguridad (SOC), lo que permitirá lograr una ciberresiliencia siempre activa e impulsada por IA.

: El subagente de ingeniería de seguridad DXC OASIS, basado en Claude Security, proporcionará al equipo de ciberseguridad de DXC una ventaja decisiva al implementar Claude en todos los centros de operaciones de seguridad (SOC), lo que permitirá lograr una ciberresiliencia siempre activa e impulsada por IA. Servicios de aplicación: DXC está utilizando Claude para desarrollar agentes DXC OASIS con certificación Anthropic, diseñados para integrar Claude directamente en los entornos de gestión y mantenimiento de aplicaciones empresariales que DXC opera para sus clientes.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es socia líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

FUENTE DXC Technology Company