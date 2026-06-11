-DXC y Anthropic anuncian una alianza global plurianual para integrar la IA en los sistemas empresariales de misión crítica

DXC es socio Global Premier en la Red de Socios de Claude, creando nuevas ofertas globales de IA específicas para sectores clave.

Claude ya impulsa DXC OASIS, la plataforma de orquestación nativa de IA de la compañía para servicios gestionados, que actualmente se encuentra en producción con más de 50 clientes conjuntos.

Con una plantilla de más de 115.000 empleados en 70 países, DXC y Anthropic están profundizando su relación para integrar Claude en los sistemas y plataformas de misión crítica que DXC opera para las mayores empresas y gobiernos del mundo.

Esta alianza crea una nueva plantilla de DXC compuesta por ingenieros y desarrolladores certificados por Claude, que se integrarán directamente en los entornos de los clientes para acelerar la transformación digital mediante IA.

ASHBURN, Va. y SAN FRANCISCO, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy una alianza global plurianual con Anthropic, la empresa de seguridad de IA y creadora de Claude. Mediante esta iniciativa conjunta, DXC se convierte en uno de los pocos socios Global Premier de la red de socios de Claude.

DXC and Anthropic Announce Multi-Year Global Alliance to Bring AI into Mission-Critical Enterprise Systems Speed Speed

Conjuntamente, las empresas formarán a una fuerza laboral especializada de decenas de miles de ingenieros y desarrolladores certificados por Claude, desplegados en el terreno, para implementar los modelos de Claude en producción dentro de los sistemas de infraestructura tecnológica de misión crítica que DXC opera para los bancos, aerolíneas, aseguradoras, fabricantes y agencias gubernamentales más grandes del mundo.

Esta alianza se basa en el uso que DXC ya hace de Claude en sus propias operaciones, incluyendo su uso como herramienta principal de desarrollo para crear DXC OASIS, la plataforma de orquestación nativa de IA de la compañía para servicios gestionados. Gracias a los modelos de Claude, DXC aceleró la entrega de software de DXC OASIS aproximadamente diez veces, con más del 95 % del código generado por Claude antes de la revisión humana. Claude ahora sirve como modelo base predeterminado que impulsa los flujos de trabajo de agentes de DXC OASIS. Lanzado en abril de 2026, DXC OASIS está actualmente implementado en más de 50 clientes y se extenderá a toda la base de clientes global de DXC.

La alianza y sus inversiones se basan en DXC Xponential, el modelo de IA de la compañía que conecta la tecnología con las personas y los procesos, mientras que la asociación con Anthropic la fortalece con la experiencia certificada de Claude y el acceso directo a los recursos de Anthropic.

"DXC ayuda a los bancos, aerolíneas, aseguradoras y agencias gubernamentales más grandes del mundo a implementar nuevas tecnologías. Primero probaron Claude en sus propias operaciones, bajo los mismos requisitos de seguridad y cumplimiento que sus clientes. Ahora estamos implementando Claude en esos entornos, sector por sector, con ingenieros que ya lo han hecho". — Paul Smith, director comercial de Anthropic

"Durante más de cincuenta años, DXC y las empresas que la conforman han gestionado los sistemas que mueven el mundo. Sabemos lo que se necesita para operar con éxito en estos entornos. Esta alianza con Anthropic combina confianza y experiencia con la tecnología de IA más avanzada disponible y ofrece a nuestros clientes algo que no encontrarán en ningún otro lugar. Ya estamos utilizando Claude en nuestras propias operaciones y en nuestra nueva plataforma DXC OASIS. Ahora estamos ampliando esta capacidad directamente a los sistemas tecnológicos de misión crítica que gestionamos para nuestros clientes. Este es un momento decisivo para DXC y para la industria".

— Raul Fernandez, presidente y consejero delegado de DXC Technology

Ingenieros desplegados en el terreno: Reclutados por DXC, certificados por Anthropic

En el centro de la alianza, DXC está creando un equipo especializado de ingenieros desplegados en el terreno para trabajar directamente en los entornos de los clientes. Estos ingenieros serán seleccionados cuidadosamente entre el talento de ingeniería existente de DXC, capacitados y certificados en 90 días a través de la Academia de Socios de Anthropic, con acceso diario y continuo a Claude y progresando a través de niveles de competencia cada vez más rigurosos en el diseño, despliegue y gestión de sistemas de IA con agentes. DXC también ha desarrollado un programa de certificación adicional para mejorar la capacidad de sus ingenieros para operar en entornos de misión crítica.

El modelo refleja la filosofía "Cliente Cero" de DXC: la compañía validó Claude primero en sus propias operaciones, bajo requisitos de seguridad y cumplimiento de nivel de producción, antes de ofrecer esta capacidad a sus clientes.

Próximos pasos: Nuevas ofertas

Las áreas de enfoque iniciales incluyen seguros, ciberseguridad y servicios de aplicaciones, donde DXC aporta una importante experiencia operativa y sectorial, y las capacidades de IA de Claude pueden generar valor con mayor rapidez en los entornos críticos de los clientes.

Seguros: En todas las organizaciones, DXC aprovechará Claude para implementar soluciones basadas en agentes y transformar los sistemas centrales, adaptándolos al contexto, modelo operativo e intención estratégica únicos de cada empresa.

En todas las organizaciones, DXC aprovechará Claude para implementar soluciones basadas en agentes y transformar los sistemas centrales, adaptándolos al contexto, modelo operativo e intención estratégica únicos de cada empresa. Modernización como servicio (MaaS): DXC utiliza Claude para acelerar la modernización de código a gran escala para clientes empresariales, aplicando IA basada en agentes para analizar, refactorizar y transformar bases de código heredadas con mayor rapidez y precisión que los enfoques tradicionales.

DXC utiliza Claude para acelerar la modernización de código a gran escala para clientes empresariales, aplicando IA basada en agentes para analizar, refactorizar y transformar bases de código heredadas con mayor rapidez y precisión que los enfoques tradicionales. Ciberseguridad: El subagente de ingeniería de seguridad de DXC OASIS, basado en Claude Security, proporcionará al equipo de ciberseguridad de DXC una ventaja decisiva al implementar Claude en los centros de operaciones de seguridad (SOC), logrando una resiliencia cibernética continua impulsada por IA.

El subagente de ingeniería de seguridad de DXC OASIS, basado en Claude Security, proporcionará al equipo de ciberseguridad de DXC una ventaja decisiva al implementar Claude en los centros de operaciones de seguridad (SOC), logrando una resiliencia cibernética continua impulsada por IA. Servicios de aplicaciones: DXC está utilizando Claude para desarrollar agentes de DXC OASIS con certificación Anthropic, diseñados para integrar Claude directamente en los entornos de mantenimiento y gestión de aplicaciones empresariales que DXC opera para sus clientes.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Obtenga más información en dxc.com.