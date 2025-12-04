DXC e Aptys Solutions firmam parceria para modernizar a conectividade de pagamentos para instituições financeiras dos EUA

ASHBURN, Virgínia, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma líder em tecnologia corporativa e inovação, e a Aptys Solutions, uma fornecedora de soluções completas de pagamentos que atende mais de 5.500 instituições financeiras nos EUA, anunciaram hoje uma parceria estratégica para acelerar a modernização de pagamentos e simplificar como as instituições financeiras (FIs) se conectam e gerenciam serviços de pagamento em diferentes redes e canais. A parceria permitirá que as FIs aumentem a eficiência, reduzam o risco operacional e melhorem as experiências de clientes e associados.

A Aptys Solutions oferece uma plataforma unificada de pagamentos que suporta ACH, transferência bancária, pagamentos instantâneos (FedNow® e RTP® ), troca de imagens e canais digitais, juntamente com serviços de diretório, controles antifraude e ferramentas de gestão de recursos. Por meio dessa parceria, a DXC integrará a conectividade e a orquestração de pagamentos da Aptys ao seu portfólio de transformação bancária, permitindo que as FIs simplifiquem o processamento de pagamentos, melhorem a interoperabilidade entre sistemas e reduzam o custo total de propriedade.

Juntas, a DXC e a Aptys buscam democratizar o acesso à inovação bancária de nova geração. Embora a rede da Aptys, com mais de 5.500 bancos comunitários e cooperativas de crédito, represente uma parte essencial do ecossistema financeiro dos EUA, essas instituições muitas vezes não têm o mesmo acesso a recursos avançados que os maiores bancos. Com essa parceria, FIs de todos os tamanhos agora poderão aproveitar a estrutura de modernização e inovação da DXC – incluindo finanças incorporadas (embedded finance), ativos digitais e serviços orientados por IA – entregue perfeitamente por meio da plataforma de pagamentos da Aptys.

"As FIs estão buscando maneiras práticas de modernizar pagamentos enquanto gerenciam custo, complexidade e risco", disse Sandeep Bhanote, Chefe Global e Gerente Geral de Serviços Financeiros da DXC. "Ao combinar a moderna infraestrutura de pagamentos da Aptys com a profunda experiência da DXC em ambientes bancários centrais, estamos ajudando as instituições financeiras a adotarem uma abordagem faseada e pragmática para a modernização."

A Aptys fornece conectividade baseada em API para verificação de conta, consulta de saldo, serviços de diretório, iniciação de pagamentos e mensagens. Hoje, muitas FIs oferecem esses serviços a custo, enquanto terceiros acessam e revendem os dados resultantes com margens significativas. Juntas, a DXC e a Aptys permitirão o processamento direto entre bancos e ajudarão as instituições a capturar mais valor gerado pela própria infraestrutura de pagamentos, reduzindo a dependência de camadas intermediárias de fintechs e fortalecendo o controle e a transparência em todos os fluxos de pagamento.

"A Aptys Solutions capacita milhares de instituições financeiras a oferecer experiências de pagamento mais rápidas, inteligentes e seguras", disse Naseer Nasim, diretor executivo (CEO) da Aptys Solutions. "Nossa parceria com a DXC traz a escala, a confiabilidade e a força operacional necessárias para ajudar as instituições a modernizar com confiança, mantendo a confiança no centro de cada relacionamento de pagamento."

A fase inicial da parceria se concentra em permitir transações de pagamentos baseadas em API, com planos de ampliar esses casos de uso fundamentais para modernizar a infraestrutura financeira tradicional e aprimorar a forma como as instituições oferecem serviços. Fases futuras introduzirão novas capacidades, como carteiras digitais, custódia e serviços de gestão de patrimônio.

Sobre a DXC Technology

A DXC (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia corporativa e inovação, oferecendo software, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público – ajudando-as a aproveitar a ia para gerar resultados em um momento de mudança exponencial e acelerada. Com profunda experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicações e soluções de software específicos do setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

Sobre a Aptys Solutions

A Aptys Solutions é uma provedora de destaque de tecnologia de pagamentos de ponta a ponta. Nossa plataforma unificada opera ACH, transferências bancárias, transferências bancárias internacionais, cheques e pagamentos em tempo real por meio do FedNow® e do RTP®. Mais de 5.500 instituições financeiras confiam na Aptys para processar bilhões de dólares em transações todos os anos. Impulsionada pela inovação e por uma missão centrada no cliente, a Aptys permite que as instituições modernizem seus ecossistemas de pagamentos, reduzam a complexidade, desbloqueiem novas oportunidades de receita e ofereçam experiências de pagamento mais seguras e eficientes. Para mais informações, acesse aptyssolutions.com.

