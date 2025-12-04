DXC und Aptys Solutions gehen Partnerschaft zur Modernisierung der Zahlungsanbindung von US-Finanzinstituten ein

ASHBURN, Virginia, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, und Aptys Solutions, ein Anbieter von End-to-End-Zahlungslösungen für mehr als 5500 US-Finanzinstitute, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die Modernisierung des Zahlungsverkehrs zu beschleunigen sowie die Art und Weise zu vereinfachen, wie Finanzinstitute (FIs) Zahlungsdienste netzwerk- und kanalübergreifend anbinden und verwalten. Die Partnerschaft wird es Finanzinstituten ermöglichen, ihre Effizienz zu steigern, das Betriebsrisiko zu verringern sowie die Erfahrungen ihrer Kunden und Mitglieder zu verbessern.

Aptys Solutions bietet eine einheitliche Zahlungsplattform, die ACH, Überweisungen, Sofortzahlungen (FedNow® und RTP® ), Bildaustausch sowie digitale Kanäle unterstützt, zusammen mit Verzeichnisdiensten, Betrugskontrollen und Tools für das Management von Finanzmitteln. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird DXC die Konnektivitäts- und Orchestrierungsfunktionen von Aptys für den Zahlungsverkehr in sein Portfolio für die Transformation des Bankwesens integrieren, wodurch Finanzinstitute in die Lage versetzt werden, die Zahlungsverarbeitung zu rationalisieren, die Interoperabilität zwischen den Systemen zu verbessern sowie die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Gemeinsam haben DXC und Aptys das Ziel, den Zugang zu Bankinnovationen der nächsten Generation zu demokratisieren. Während das Netzwerk von Aptys mit mehr als 5500 Gemeinschaftsbanken und Kreditgenossenschaften einen wichtigen Teil des US-Finanzsystems darstellt, haben diese Institutionen oft nicht den gleichen Zugang zu den hochmodernen Funktionen wie die größten Banken. Durch diese Partnerschaft können Finanzdienstleister jeder Größe nun das Modernisierungs- und Innovationspaket von DXC nutzen – einschließlich eingebetteter Finanzdienstleistungen, digitaler Vermögenswerte und KI-gesteuerter Services –, die nahtlos über die Zahlungsplattform von Aptys bereitgestellt werden.

„Finanzdienstleister suchen nach praktischen Möglichkeiten, den Zahlungsverkehr zu modernisieren sowie gleichzeitig Kosten, Komplexität und Risiken zu beherrschen", sagt Sandeep Bhanote, globaler Leiter und General Manager Financial Services bei DXC. „Durch die Kombination der modernen Zahlungsverkehrsinfrastruktur von Aptys mit der umfassenden Erfahrung von DXC im Bereich des Kernbankwesens unterstützen wir Finanzinstitute dabei, einen schrittweisen, pragmatischen Ansatz zur Modernisierung zu verfolgen."

Aptys bietet API-basierte Konnektivität für Kontoüberprüfung, Kontostandsabfrage, Verzeichnisdienste, Zahlungsauslösung und Nachrichtenübermittlung. Heute bieten viele Finanzinstitute diese Dienste zum Selbstkostenpreis an, während Dritte auf die Daten zugreifen und sie mit erheblichen Gewinnspannen weiterverkaufen. Gemeinsam werden DXC und Aptys eine direkte Bank-zu-Bank-Verarbeitung ermöglichen und Instituten helfen, einen größeren Teil des durch ihre eigene Zahlungsinfrastruktur generierten Wertes zu erfassen, indem sie die Abhängigkeit von zwischengeschalteten Fintech-Ebenen verringern sowie die Kontrolle und Transparenz der Zahlungsabläufe verbessern.

„Aptys Solutions versetzt Tausende Finanzinstitute in die Lage, schnellere, intelligentere und sicherere Zahlungserfahrungen zu bieten", so Naseer Nasim, Geschäftsführer von Aptys Solutions. „Unsere Partnerschaft mit DXC bietet die nötige Größe, Zuverlässigkeit und operative Stärke, um Institutionen bei der Modernisierung zu unterstützen sowie gleichzeitig das Vertrauen in jede Zahlungsbeziehung zu erhalten."

In der ersten Phase der Partnerschaft liegt der Schwerpunkt darauf, Kerntransaktionen über Zahlungs-APIs zu ermöglichen. Darauf aufbauend sollen diese grundlegenden Anwendungsfälle genutzt werden, um die traditionelle Finanzinfrastruktur zu modernisieren und die Art und Weise zu verbessern, wie Institute ihre Dienstleistungen bereitstellen. In künftigen Phasen werden neue Funktionen wie digitale Geldbörsen, Verwahrung und Vermögensverwaltungsdienste eingeführt.

Informationen zu DXC Technology

DXC (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels mit hoher Geschwindigkeit Ergebnisse zu erzielen. Mit seiner umfassenden Erfahrung bei der Verwaltung von Infrastrukturdiensten, der Modernisierung von Anwendungen und bei branchenspezifischen Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieparks der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

Informationen zu Aptys Solutions

Aptys Solutions ist ein führender Anbieter von End-to-End-Zahlungstechnologie. Unsere einheitliche Plattform ermöglicht ACH, Überweisungen, internationale Überweisungen, Schecks sowie Echtzeitzahlungen über FedNow® und RTP®. Mehr als 5500 Finanzinstitute vertrauen Aptys bei der Verarbeitung von Transaktionen im Wert von Milliarden Dollar pro Jahr. Angetrieben von Innovation und einer kundenorientierten Mission ermöglicht Aptys Institutionen, ihre Zahlungssysteme zu modernisieren, die Komplexität zu reduzieren, neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen sowie sicherere, effizientere Zahlungserfahrungen zu bieten. Weitere Informationen finden Sie auf aptyssolutions.com.

