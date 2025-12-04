DXC y Aptys Solutions colaboran para modernizar la conectividad de pagos de las instituciones financieras de EE. UU.

ASHBURN, Virginia, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, DXC Technology (NYSE: DXC), socia líder en tecnología e innovación empresariales, y Aptys Solutions, proveedor de soluciones de pago integrales que presta servicio a más de 5.500 instituciones financieras de EE. UU., anunciaron una alianza estratégica para acelerar la modernización de pagos y simplificar cómo las instituciones financieras se conectan y gestionan servicios de pago mediante redes y canales. Esta colaboración permitirá a las instituciones financieras mejorar la eficiencia, reducir riesgos operativos y mejorar la experiencia de los clientes y socios.

Aptys Solutions ofrece una plataforma de pagos unificada que admite cámara de compensación automatizada, transferencias bancarias y pagos al instante (FedNow® y RTP® ), intercambio de imágenes y canales digitales, junto con servicios de directorio, controles antifraude y herramientas de gestión de fondos. Mediante esta colaboración, DXC integrará las capacidades de conectividad y coordinación de pagos de Aptys en su cartera de transformación bancaria, lo que permitirá a las instituciones financieras optimizar el procesamiento de pagos, mejorar la interoperabilidad entre sistemas y reducir el costo total de propiedad.

Juntas, DXC y Aptys tienen el objetivo de democratizar el acceso a la innovación bancaria de última generación. Si bien la red de Aptys, formada por más de 5.500 bancos comunitarios y cooperativas de crédito, representa una parte fundamental del ecosistema financiero estadounidense, estas instituciones suelen carecer del mismo acceso a capacidades de vanguardia que los bancos más grandes. Gracias a esta alianza, las instituciones financieras de todos los tamaños podrán aprovechar ahora la oferta de modernización e innovación de DXC, que incluye finanzas integradas, activos digitales y servicios basados en IA, todo ello mediante su plataforma de pagos.

"Las instituciones financieras buscan formas prácticas de modernizar los pagos a la vez que gestionan costos, complejidad y riesgos", afirmó Sandeep Bhanote, director global y gerente general de Servicios Financieros de DXC. "Al combinar la infraestructura moderna de pagos de Aptys con la amplia experiencia en entornos bancarios centrales de DXC, ayudamos a las instituciones financieras a adoptar un enfoque gradual y pragmático para la modernización".

Aptys ofrece conectividad basada en API para verificar cuentas, consultar saldos, servicios de directorio, iniciar pagos y mensajería. En la actualidad muchas instituciones financieras prestan estos servicios a precio de costo, mientras que terceros acceden a los datos resultantes y los revenden con márgenes considerables. Juntas, DXC y Aptys permitirán procesar las transacciones de forma directa entre los bancos y ayudarán a las instituciones a obtener más valor generado por su propia infraestructura de pagos, lo que reducirá la dependencia de capas intermedias de tecnología financiera y fortalecerá el control y la transparencia en los flujos de trabajo de pagos.

"Aptys Solutions permite a miles de instituciones financieras ofrecer experiencias de pago más rápidas, inteligentes y seguras", declaró Naseer Nasim, director ejecutivo de Aptys Solutions. "Nuestra alianza con DXC aporta la escala, la fiabilidad y la solidez operativa necesarias para ayudar a las instituciones a modernizarse con confianza y mantener esa confianza como lo más importante en cada interacción de pago".

La fase inicial de la alianza se centra en habilitar las transacciones API de pagos básicos, con planes para aprovechar estos casos de uso fundamentales con el fin de modernizar la infraestructura financiera tradicional y mejorar la forma en que las instituciones prestan sus servicios. Las fases futuras introducirán nuevas capacidades, como billeteras digitales, custodia y servicios de gestión patrimonial.

Acerca de DXC Technology

DXC (NYSE: DXC) es socia líder en tecnología e innovación empresariales que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público, con el fin de ayudarles a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambios exponenciales y rápidos. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Encuentre más información en dxc.com.

Acerca de Aptys Solutions

Aptys Solutions es proveedor líder de tecnología de pagos integral. Nuestra plataforma unificada permite hacer transferencias en cámara de compensación automatizada (ACH, por sus siglas en inglés), transferencias bancarias, transferencias internacionales, cheques y pagos en tiempo real a través de FedNow® y RTP®. Más de 5.500 instituciones financieras confían en Aptys para procesar miles de millones de dólares en transacciones cada año. Impulsada por la innovación y una misión centrada en el cliente, Aptys permite a las instituciones modernizar sus ecosistemas de pago, reducir la complejidad, abrir nuevas oportunidades de ingresos y ofrecer experiencias de pago más seguras y eficientes. Para más información, visite aptyssolutions.com.

