DXC selecionada pelo Serviço de Polícia Metropolitana para liderar o programa de transformação digital

ASHBURN, Virgínia, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), provedora global de serviços de tecnologia, anunciou hoje que foi escolhida como a fornecedora principal de sucesso para fornecer serviços de BPO, bem como sistemas de substituição de ERP e gerenciamento de recursos (RM), para o Serviço de Polícia Metropolitana ("o Met"), a maior força policial do Reino Unido. O contrato de 7+1+1 anos foi adjudicado à DXC na sequência de um processo de concurso.

A DXC modernizará a forma como o Met implanta seus recursos, por meio da entrega de sistemas ERP e RM substitutos, além de ajudar a transformar certos serviços de RH, Comercial e Financeiro. Isso permitirá que o Met use dados em tempo real para responder melhor às necessidades e prioridades locais, agilizar os processos internos e proporcionar economias significativas ao reduzir custos desnecessários. A transformação também aumentará a colaboração entre os departamentos, melhorará a transparência e garantirá que os investimentos em tecnologia apoiem diretamente o policiamento da linha de frente.

"A DXC nos ajudará a continuar a jornada de transformação para entregar nossa estratégia New Met for London, ajudando-nos a planejar e gerenciar melhor nossos recursos, modernizar nossa tecnologia, reduzir custos e permitir que nossos policiais se concentremmais no policiamento da linha de frente," disse Marie Heracleous, diretora de serviços comerciais do Serviço de Polícia Metropolitana. "A DXC apresentou a oferta mais forte e estou ansiosa para trabalhar com a DXC para modernizar o Met no próximo ano."

O contrato foi assinado entre a DXC e o Gabinete do Prefeito de Londres para Policiamento e Crime (MOPAC). Essa colaboração destaca o compromisso do MOPAC em fornecer serviços digitais mais inteligentes e eficientes que apoiem os policiais e melhorem a confiança do público.

"A DXC tem orgulho de fazer parceria com o Serviço de Polícia Metropolitana nesta transformação de missão crítica, oferecendo um modelo de serviço de negócios modernizado que permite a estratégia New Met for London e cria um impacto positivo e duradouro ", disse Derek Allison, diretor gerente do UKI, DXC. "Junto com nossos parceiros de entrega especializados, estamos reunindo recursos Oracle Fusion SaaS e AI, bem como Gerenciamento Estratégico da Força de Trabalho para Policiamento Operacional. Estamos comprometidos em oferecer benefícios duradouros, não apenas para o Met, mas também para as pessoas e comunidades em Londres que protege e serve."

O programa se baseia na vasta experiência da DXC no suporte à transformação digital para organizações do setor público em todo o Reino Unido e globalmente. DXC ajudará a simplificar uma parte do cenário tecnológico do Met, permitindo um melhor desempenho geral nas operações da linha de frente. A liderança da DXC neste espaço foi recentemente reconhecida pela IDC MarketScape, que nomeou a empresa como Líder em Serviços Mundiais de IA para o Governo Civil Nacional, destacando sua inovação, experiência no setor público e compromisso com soluções de IA responsáveis e soberanas.

