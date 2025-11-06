DXC reconhecida como líder no estudo ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners

A DXC recebeu 16 prêmios globais na avaliação da ISG dos parceiros AWS

ASHBURN, Virgínia, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma das principais prestadoras globais de serviços de tecnologia listada na Fortune 500, foi reconhecida como líder pela ISG, uma das principais empresas globais de pesquisa e consultoria em tecnologia, em seu estudo ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners nos Estados Unidos, Ásia-Pacífico, Alemanha e Reino Unido. A DXC conquistou 16 prêmios globais, refletindo o impulso contínuo e a liderança da empresa em transformação para a nuvem e serviços gerenciados em AWS.

DXC Named a Leader in ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners Study (CNW Group/DXC Technology Company)

A ISG chamou a atenção para a profunda experiência técnica da DXC em AWS, comprovada pelo reconhecimento da empresa como Parceira de Inovação AWS do Ano de 2024 na região Ásia-Pacífico e pelo sucesso dos mais de 600 lançamentos de clientes na plataforma AWS, realizados por mais de 10.000 profissionais com certificação AWS.

A DXC redefine os serviços gerenciados em AWS, ultrapassando o suporte tradicional para oferecer plataformas inteligentes e resilientes, integrando operações orientadas por IA e princípios SRE (SIte Reliability Engineering) com soluções de gerenciamento de ambientes multicloud e soberanos", afirmou John Boccuzzi, Jr., presidente da ISG.

O estudo ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners avalia os recursos dos prestadores em relação a serviços profissionais da AWS, serviços gerenciados, modernização de dados empresariais e serviços de IA, além de cargas de trabalho SAP. Nos Estados Unidos, Ásia-Pacífico, Alemanha e Reino Unido, a DXC foi reconhecida como uma empresa líder em ascensão, e o relatório destacou seus pontos fortes em quatro categorias:

Serviços profissionais em AWS – Reconhecida por seus recursos completos de transformação em AWS, a DXC combina a experiência de sua crescente base de profissionais certificados em AWS com bases multicloud seguras e escaláveis que geram resultados mensuráveis.

– Reconhecida por seus recursos completos de transformação em AWS, a DXC combina a experiência de sua crescente base de profissionais certificados em AWS com bases multicloud seguras e escaláveis que geram resultados mensuráveis. Serviços gerenciados em AWS – O portfólio de serviços gerenciados modulares da DXC é compatível com ambientes híbridos e multicloud, permitindo que as empresas implantem os serviços aprovados da DXC diretamente em seu ambiente de nuvem de maneira integrada.

– O portfólio de serviços gerenciados modulares da DXC é compatível com ambientes híbridos e multicloud, permitindo que as empresas implantem os serviços aprovados da DXC diretamente em seu ambiente de nuvem de maneira integrada. Serviços de modernização de dados empresariais e IA para AWS – Com uma estratégia de IA focada nos negócios e específica para o setor, os investimentos da DXC em IA agêntica e modernização de dados ajudam os clientes a extrair valor dos sistemas legados e a promover uma transformação inteligente em escala.

– Com uma estratégia de IA focada nos negócios e específica para o setor, os investimentos da DXC em IA agêntica e modernização de dados ajudam os clientes a extrair valor dos sistemas legados e a promover uma transformação inteligente em escala. Cargas de trabalho SAP em AWS – Com mais de 25 anos de experiência em SAP, a DXC oferece monitoramento em tempo real totalmente integrado, pesquisa baseada em IA, automação do ciclo de vida e portais de autoatendimento, assegurando manutenção preditiva e tempo de inatividade mínimo para cargas de trabalho SAP em AWS.

"A DXC e a AWS continuam oferecendo soluções seguras e escaláveis para ajudar os clientes corporativos a otimizar suas operações e aumentar a eficiência", afirmou Chris Drumgoole, presidente de Serviços de Infraestrutura Global da DXC. Nossa profunda experiência no setor, combinada com investimentos permanentes no ecossistema de AWS, nos permite transformar mainframes complexos em arquiteturas nativas de AWS que geram resultados comerciais mensuráveis. Este reconhecimento da ISG demonstra a solidez de nossa capacidade em AWS e nossa habilidade em oferecer inovação centrada na nuvem para empresas do mundo inteiro.

A parceria estratégica da DXC com a AWS é uma combinação de profundo conhecimento em nuvem e inovação conjunta. Como Parceiro de Consultoria Premier da AWS e Prestador de Serviços Gerenciados, a DXC oferece estratégia, migração e serviços gerenciados para nuvem, aplicativos e análises. Juntas, a DXC e a AWS ajudam os clientes a acelerar a modernização, otimizar as operações e extrair valor comercial com a transformação nativa da nuvem.

Um trecho do relatório ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners 2025 pode ser visualizado aqui. Para obter mais informações sobre a parceria da DXC com a AWS, clique aqui.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma fornecedora líder global de serviços de tecnologia da informação. Somos um parceiro operacional confiável para muitas das organizações mais inovadoras do mundo, criando soluções que impulsionam setores e empresas. Nossos especialistas em engenharia, consultoria e tecnologia ajudam os clientes a simplificar, otimizar e modernizar seus sistemas e processos, gerenciar suas cargas de trabalho mais críticas, integrar inteligência alimentada por IA em suas operações e colocar a segurança e a confiança em primeiro lugar. Saiba mais em dxc.com.

Sobre a ISG

A ISG (Information Services Group) é uma empresa líder global em pesquisa e consultoria tecnológica. Parceiro comercial de confiança de mais de 900 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG tem o compromisso de ajudar corporações, organizações do setor público e prestadores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. Para obter mais informações, acesse: www.isg-one.com.

Contato com a mídia: Angelena Abate, Relações com a mídia, +1.646.234.8060, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813216/DXC_Technology_Company_DXC_Named_a_Leader_in_ISG_Provider_Lens_.jpg

FONTE DXC Technology Company