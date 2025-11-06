DXC est nommé leader dans l'étude ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners

DXC reçoit 16 récompenses au niveau mondial dans le cadre de l'évaluation des partenaires AWS par ISG

ASHBURN, Va., 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au Fortune 500, a été nommé leader par ISG, l'un des principaux cabinets mondiaux de recherche et de conseil en technologie, dans son étude ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners, aux États-Unis, dans la région APAC, en Allemagne et au Royaume-Uni. DXC a reçu 16 prix au niveau mondial, reflétant l'élan continu et le leadership de l'entreprise dans la transformation du cloud et les services AWS entièrement gérés.

DXC Named a Leader in ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners Study

ISG a souligné l'expertise technique approfondie sur AWS de DXC, démontrée par la reconnaissance de l'entreprise en tant que AWS Innovation Partner of the Year for 2024 (Prix du Partenaire innovant de l'année 2024) dans la région APAC, et plus de 600 lancements de clients réussis sur la plateforme AWS, menés par plus de 10 000 professionnels certifiés AWS.

« DXC redéfinit les services gérés sur AWS en allant au-delà du support traditionnel pour fournir des plateformes intelligentes et résilientes, en intégrant des opérations pilotées par l'IA et des principes SRE avec des solutions de gestion d'environnements multicloud et souverains », a déclaré John Boccuzzi, Jr, président chez ISG.

L'étude ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners évalue les capacités des fournisseurs en matière de services professionnels et gérés AWS, de modernisation des données d'entreprise et de services IA, ainsi que de charges de travail SAP. Aux États-Unis, dans la région APAC, en Allemagne et au Royaume-Uni, DXC a été reconnu comme une étoile montante et un leader, le rapport soulignant les points forts dans quatre catégories :

Services professionnels AWS : reconnu pour ses capacités de transformation AWS de bout en bout, DXC associe l'expertise de sa base croissante de professionnels certifiés AWS à des fondations multicloud sécurisées et évolutives qui permettent d'obtenir des résultats mesurables.

: reconnu pour ses capacités de transformation AWS de bout en bout, DXC associe l'expertise de sa base croissante de professionnels certifiés AWS à des fondations multicloud sécurisées et évolutives qui permettent d'obtenir des résultats mesurables. Service gérés AWS : le portefeuille modulaire de services gérés de DXC prend en charge les environnements hybrides et multiclouds, permettant aux entreprises de déployer les services vérifiés de DXC directement dans leur environnement cloud de manière transparente.

: le portefeuille modulaire de services gérés de DXC prend en charge les environnements hybrides et multiclouds, permettant aux entreprises de déployer les services vérifiés de DXC directement dans leur environnement cloud de manière transparente. Services AWS pour la modernisation des données d'entreprise et l'intelligence artificielle : avec une stratégie d'IA axée sur l'entreprise et spécifique à l'industrie, les investissements de DXC dans l'IA agentique et la modernisation des données aident les clients à libérer la valeur des systèmes existants et à mener une transformation intelligente à l'échelle.

: avec une stratégie d'IA axée sur l'entreprise et spécifique à l'industrie, les investissements de DXC dans l'IA agentique et la modernisation des données aident les clients à libérer la valeur des systèmes existants et à mener une transformation intelligente à l'échelle. Charges de travail SAP sur AWS : s'appuyant sur plus de 25 ans d'expérience SAP, DXC fournit une surveillance en temps réel entièrement intégrée, une recherche basée sur l'IA, une automatisation du cycle de vie et des portails en libre-service, garantissant une maintenance prédictive et des temps d'arrêt minimaux pour les charges de travail SAP sur AWS.

« DXC et AWS continuent de fournir des solutions sécurisées et évolutives pour aider les entreprises clientes à optimiser leurs opérations et à accroître leur efficacité », a déclaré Chris Drumgoole, président des services d'infrastructure mondiaux chez DXC. « Notre expertise sectorielle approfondie, combinée à un investissement continu dans l'écosystème AWS, nous permet de transformer des ordinateurs centraux complexes en architectures natives AWS qui génèrent des résultats commerciaux mesurables. La reconnaissance d'ISG confirme la performance de nos solutions AWS et notre capacité à offrir une innovation cloud adaptée aux besoins des entreprises à l'international ».

Le partenariat stratégique entre DXC et AWS combine une forte expertise cloud et des initiatives d'innovation communes. En tant que premier partenaire de conseil et fournisseur de services gérés AWS, DXC fournit des services de stratégie, de migration et de gestion pour le nuage, les applications et l'analyse. Ensemble, DXC et AWS soutiennent leurs clients dans la modernisation, l'optimisation des opérations et la création de valeur à travers une transformation centrée sur le cloud.

Un extrait du rapport 2025 ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners 2025 peut être consulté ici. Pour plus d'informations sur le partenariat entre DXC et AWS, cliquez ici.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de technologie de l'information. Partenaire opérationnel de confiance de nombreuses organisations parmi les plus innovantes du monde, nous construisons des solutions qui font avancer les industries et les entreprises. Nos experts en ingénierie, en conseil et en technologie aident les clients à simplifier, à optimiser et à moderniser leurs systèmes et processus, à gérer leurs charges de travail les plus critiques, à intégrer l'intelligence alimentée par l'IA dans leurs opérations et à mettre la sécurité et la confiance au premier plan. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) est une société de recherche et de conseil en technologie de premier plan au niveau mondial. Partenaire de confiance de plus de 900 clients, dont plus de 75 des 100 premières entreprises mondiales, ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à accélérer leur croissance. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.isg-one.com.

Relations avec les médias : Angelena Abate, relations avec les médias, +1.646.234.8060, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2813216/DXC_Technology_Company_DXC_Named_a_Leader_in_ISG_Provider_Lens_.jpg