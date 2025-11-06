DXC在ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners 2025研究中獲評為領袖

新聞提供者

DXC Technology Company

06 11月, 2025, 21:03 CST

 

DXC在ISG對AWS合作夥伴的全球評估中榮獲16項大獎

維珍尼亞州阿什本 2025年11月6日 /美通社/ -- DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先的《財富雜誌》500強全球科技服務供應商，獲全球領先技術研究和諮詢公司ISG於《ISG Provider Lens® AWS生態系夥伴研究》中評為涵蓋美國、亞太區、德國及英國市場的領袖（Leader）。DXC在全球共獲得16項大獎，展現公司在雲端轉型及AWS管理服務領域持續的發展動能與領導地位。

ISG強調DXC在AWS技術上的深厚專業能力，體現於公司榮獲「2024年亞太區AWS年度創新夥伴」（AWS Innovation Partner of the Year for 2024）稱號，以及逾10,000名AWS認證專業人員推動下，成功完成600多個AWS平台客戶專案。

Continue Reading
DXC在ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners 2025研究中獲評為領袖
DXC在ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners 2025研究中獲評為領袖

ISG總裁John Boccuzzi, Jr.表示：「DXC重新定義了AWS管理服務，不僅提供傳統支援，更打造智慧且具韌性的雲端平台，將AI驅動運維與SRE原則整合，並提供多雲與主權環境管理解決方案。」

ISG Provider Lens® AWS生態系夥伴研究評估供應商在AWS專業服務、管理服務、企業數據現代化與AI服務，以及SAP工作負載的能力。在美國、亞太、德國及英國市場，DXC被評為「新星」與「領袖」，報告指出DXC在以下四大領域的優勢：

  • AWS專業服務：DXC具備端到端AWS轉型能力，結合日益增長的AWS認證專業人才基礎及安全、可擴展的多雲架構，提供可衡量成果。
  • AWS管理服務：DXC模組化管理服務組合支援混合及多雲環境，使企業可無縫部署DXC經驗驗證的服務於自身雲端環境。
  • AWS企業數據現代化與AI服務：DXC以業務為導向、行業專屬的AI策略及對代理式AI與數據現代化的投資，協助客戶從舊有系統中釋放價值，推動智慧轉型。
  • AWS SAP工作負載：DXC擁有超過25年SAP經驗，提供完整整合的即時監控、AI搜索、生命週期自動化及自助服務平台，確保AWS上SAP工作負載的預測性維護及最小化停機時間。

DXC全球基礎設施服務總裁Chris Drumgoole表示：「DXC與AWS持續提供安全、可擴展的解決方案，協助企業客戶優化營運並提升效率。我們深厚的行業專業知識，加上對AWS生態系統的持續投資，使我們能將複雜主機架構轉化為AWS原生架構，實現可衡量的商業成果。ISG的肯定再次彰顯我們在AWS領域的實力，以及將雲端創新帶給全球企業的能力。」

DXC與AWS的策略夥伴關係結合了深厚的雲端專業知識與共同創新。作為AWS主要諮詢夥伴（Premier Consulting Partner）及管理服務提供商（Managed Service Provider），DXC提供涵蓋雲端、應用程式及分析的策略、遷移及管理服務。透過緊密合作，DXC與AWS協助客戶加速現代化轉型、優化營運，並透過雲端原生架構釋放商業價值。

2025年ISG Provider Lens® AWS生態系夥伴報告摘錄可於此處查閱。欲了解更多有關DXC與AWS的合作詳情，請點按此處

DXC Technology簡介

DXC Technology（紐約證券交易所代號：DXC）是全球領先資訊科技服務提供者。我們是全球許多最創新機構的可靠營運合作夥伴，致力建立推動產業和公司前進的解決方案。我們的工程、顧問與科技專家協助客戶簡化、最佳化及現代化系統與流程，管理最關鍵工作負載，整合人工智能驅動智能至營運，並以安全和可靠為先。欲了解詳情，請瀏覽dxc.com。 

ISG簡介

ISG全名為「Information Services Group」（信息服務集團）是一間環球領先的技術研究和諮詢公司。ISG是超過900位客戶（包括75多家全球前100企業）信賴的業務合作夥伴，致力協助企業、公營機構,以及服務和技術供應商，實現卓越營運和加速成長。欲了解詳情，請瀏覽：www.isg-one.com

傳媒聯絡：Angelena Abate，傳媒關係部，電話：+1-646-234-8060，電郵：[email protected]

SOURCE DXC Technology Company

來自同一來源

DXC 獲倫敦警察廳選中，領銜推動數碼轉型計劃

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）今日宣佈，已獲選為英國最大警力機構 —— 倫敦警察廳（Metropolitan Police Service，簡稱「the Met」）的成功主承辦商，將為其提供業務流程外包服務，並替換其企業資源規劃 (ERP) 及資源管理 (RM)...
DXC 在菲律賓開設首個客戶體驗中心，擴大亞洲業務版圖，並推動合作與人工智能創新

DXC 在菲律賓開設首個客戶體驗中心，擴大亞洲業務版圖，並推動合作與人工智能創新

DXC Technology （紐約證券交易所代號：DXC）是財富美國 500 強全球領先科技服務提供商，宣佈全新客戶體驗中心啟用。該中心協助 DXC 的客戶、合作夥伴與員工合作，從而加強 DXC 對菲律賓客戶與業務成長的長遠承諾。...
此來源更多新聞稿

探索

互聯網技術

互聯網技術

高科技安全

高科技安全

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

相關題材的新聞稿