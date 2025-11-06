DXC在ISG對AWS合作夥伴的全球評估中榮獲16項大獎

維珍尼亞州阿什本 2025年11月6日 /美通社/ -- DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）是領先的《財富雜誌》500強全球科技服務供應商，獲全球領先技術研究和諮詢公司ISG於《ISG Provider Lens® AWS生態系夥伴研究》中評為涵蓋美國、亞太區、德國及英國市場的領袖（Leader）。DXC在全球共獲得16項大獎，展現公司在雲端轉型及AWS管理服務領域持續的發展動能與領導地位。

ISG強調DXC在AWS技術上的深厚專業能力，體現於公司榮獲「2024年亞太區AWS年度創新夥伴」（AWS Innovation Partner of the Year for 2024）稱號，以及逾10,000名AWS認證專業人員推動下，成功完成600多個AWS平台客戶專案。

DXC在ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners 2025研究中獲評為領袖

ISG總裁John Boccuzzi, Jr.表示：「DXC重新定義了AWS管理服務，不僅提供傳統支援，更打造智慧且具韌性的雲端平台，將AI驅動運維與SRE原則整合，並提供多雲與主權環境管理解決方案。」

ISG Provider Lens® AWS生態系夥伴研究評估供應商在AWS專業服務、管理服務、企業數據現代化與AI服務，以及SAP工作負載的能力。在美國、亞太、德國及英國市場，DXC被評為「新星」與「領袖」，報告指出DXC在以下四大領域的優勢：

AWS專業服務 ：DXC具備端到端AWS轉型能力，結合日益增長的AWS認證專業人才基礎及安全、可擴展的多雲架構，提供可衡量成果。

：DXC具備端到端AWS轉型能力，結合日益增長的AWS認證專業人才基礎及安全、可擴展的多雲架構，提供可衡量成果。 AWS管理服務 ：DXC模組化管理服務組合支援混合及多雲環境，使企業可無縫部署DXC經驗驗證的服務於自身雲端環境。

：DXC模組化管理服務組合支援混合及多雲環境，使企業可無縫部署DXC經驗驗證的服務於自身雲端環境。 AWS企業數據現代化與AI服務 ：DXC以業務為導向、行業專屬的AI策略及對代理式AI與數據現代化的投資，協助客戶從舊有系統中釋放價值，推動智慧轉型。

：DXC以業務為導向、行業專屬的AI策略及對代理式AI與數據現代化的投資，協助客戶從舊有系統中釋放價值，推動智慧轉型。 AWS SAP工作負載：DXC擁有超過25年SAP經驗，提供完整整合的即時監控、AI搜索、生命週期自動化及自助服務平台，確保AWS上SAP工作負載的預測性維護及最小化停機時間。

DXC全球基礎設施服務總裁Chris Drumgoole表示：「DXC與AWS持續提供安全、可擴展的解決方案，協助企業客戶優化營運並提升效率。我們深厚的行業專業知識，加上對AWS生態系統的持續投資，使我們能將複雜主機架構轉化為AWS原生架構，實現可衡量的商業成果。ISG的肯定再次彰顯我們在AWS領域的實力，以及將雲端創新帶給全球企業的能力。」

DXC與AWS的策略夥伴關係結合了深厚的雲端專業知識與共同創新。作為AWS主要諮詢夥伴（Premier Consulting Partner）及管理服務提供商（Managed Service Provider），DXC提供涵蓋雲端、應用程式及分析的策略、遷移及管理服務。透過緊密合作，DXC與AWS協助客戶加速現代化轉型、優化營運，並透過雲端原生架構釋放商業價值。

2025年ISG Provider Lens® AWS生態系夥伴報告摘錄可於此處查閱。欲了解更多有關DXC與AWS的合作詳情，請點按此處。

DXC Technology簡介

DXC Technology（紐約證券交易所代號：DXC）是全球領先資訊科技服務提供者。我們是全球許多最創新機構的可靠營運合作夥伴，致力建立推動產業和公司前進的解決方案。我們的工程、顧問與科技專家協助客戶簡化、最佳化及現代化系統與流程，管理最關鍵工作負載，整合人工智能驅動智能至營運，並以安全和可靠為先。欲了解詳情，請瀏覽dxc.com。

ISG簡介

ISG全名為「Information Services Group」（信息服務集團）是一間環球領先的技術研究和諮詢公司。ISG是超過900位客戶（包括75多家全球前100企業）信賴的業務合作夥伴，致力協助企業、公營機構,以及服務和技術供應商，實現卓越營運和加速成長。欲了解詳情，請瀏覽：www.isg-one.com。

