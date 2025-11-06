DXC nombrada líder en el estudio ISG Provider Lens® sobre socios del ecosistema de AWS

DXC recibe 16 premios a nivel mundial en la evaluación de ISG sobre socios de AWS.

ASHBURN, Va., 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), DXC, proveedor líder mundial de servicios tecnológicos, incluido en la lista Fortune 500, ha sido reconocido como líder por ISG, firma líder mundial en investigación y consultoría tecnológica, en su estudio ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners en EE.UU., APAC, Alemania y Reino Unido. DXC obtuvo 16 premios a nivel mundial, lo que refleja el continuo impulso y liderazgo de la compañía en la transformación a la nube y los servicios gestionados de AWS.

ISG destacó la profunda experiencia técnica de DXC en AWS, demostrada por su reconocimiento como AWS Innovation Partner del Año 2024 en la región APAC, y más de 600 lanzamientos exitosos de clientes en la plataforma AWS, impulsados por más de 10.000 profesionales certificados por AWS.

"DXC redefine los servicios gestionados en AWS al ir más allá del soporte tradicional para ofrecer plataformas inteligentes y resilientes, integrando operaciones basadas en IA y principios de SRE con soluciones de gestión de entornos multicloud y soberanos", afirmó John Boccuzzi, Jr., presidente de ISG.

El estudio ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners evalúa las capacidades de los proveedores en Servicios Profesionales de AWS, Servicios Gestionados, Modernización de Datos Empresariales y Servicios de IA, y Cargas de Trabajo de SAP. En EE.UU., APAC, Alemania y Reino Unido, DXC fue reconocida como Estrella Emergente y Líder, y el informe destacó sus fortalezas en cuatro categorías:

Servicios profesionales de AWS: Reconocida por sus capacidades de transformación integral en AWS, DXC combina la experiencia de su creciente equipo de profesionales certificados por AWS con infraestructuras multicloud seguras y escalables que ofrecen resultados medibles.

"DXC y AWS siguen ofreciendo soluciones seguras y escalables para ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones e impulsar la eficiencia", afirmó Chris Drumgoole, presidente de Servicios Globales de Infraestructura de DXC. "Nuestra amplia experiencia en el sector, junto con la inversión continua en el ecosistema de AWS, nos permite transformar sistemas mainframe complejos en arquitecturas nativas de AWS que generan resultados empresariales tangibles. Este reconocimiento de ISG refuerza la solidez de nuestras capacidades en AWS y nuestra capacidad para brindar innovación centrada en la nube a empresas de todo el mundo".

La alianza estratégica de DXC con AWS combina una profunda experiencia en la nube con la innovación conjunta. Como socio consultor Premier y proveedor de servicios gestionados de AWS, DXC ofrece estrategia, migración y servicios gestionados para la nube, las aplicaciones y el análisis de datos. Juntos, DXC y AWS ayudan a los clientes a acelerar la modernización, optimizar las operaciones y generar valor empresarial mediante la transformación nativa de la nube.

Puede consultar un extracto del informe ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners 2025 aquí. Para obtener más información sobre la alianza de DXC con AWS, haga clic aquí.

