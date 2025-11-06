DXC es nombrada líder en el estudio ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners

DXC recibe 16 premios internacionales de la evaluación de socios de AWS de ISG

ASHBURN, Virginia, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), uno de los principales proveedores de servicios de tecnología a nivel mundial incluido en la lista Fortune 500, ha sido nombrado líder por ISG, una de las principales empresas de investigación y asesoría en tecnología a nivel internacional, en su estudio ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners que incluyó los EE. UU., la región Asia-Pacífico (APAC), Alemania y el Reino Unido. DXC recibió 16 premios internacionales, lo que refleja el impulso continuado y el liderazgo de la empresa en la transición hacia la nube y en servicios gestionados de AWS.

DXC Named a Leader in ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners Study (CNW Group/DXC Technology Company)

ISG resaltó la amplia experiencia técnica de DXC en AWS, demostrada en el reconocimiento de la empresa como Socio en Innovación de AWS del año 2024 en la región Asia-Pacífico (APAC), y en más de 600 exitosos lanzamientos de clientes en la plataforma de AWS impulsada por más de 10.000 profesionales con certificación de AWS.

"DXC redefine los servicios gestionados en AWS al ir más allá del soporte tradicional para ofrecer plataformas inteligentes y resilientes, e integrar operaciones impulsadas por IA y principios de SRE con soluciones multinube y de gestión de entornos soberanos", señaló John Boccuzzi, Jr., presidente de ISG.

El estudio ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners evalúa las capacidades de los proveedores en servicios profesionales, servicios gestionados, modernización de datos empresariales y servicios de IA, y cargas de trabajo SAP de AWS. En los EE. UU., la región APAC, Alemania y el Reino Unido, DXC fue reconocida como "estrella en ascenso" y "líder", y el informe destacó fortalezas en cuatro categorías:

Servicios profesionales de AWS – Reconocida por sus capacidades integrales de transformación de AWS, DXC combina la experiencia de su creciente base de profesionales certificados por AWS con fundamentos multinube ampliables y seguros que proporcionan resultados medibles.

– Reconocida por sus capacidades integrales de transformación de AWS, DXC combina la experiencia de su creciente base de profesionales certificados por AWS con fundamentos multinube ampliables y seguros que proporcionan resultados medibles. Servicios gestionados de AWS – La cartera de servicios gestionados modulares de DXC es compatible con entornos híbridos y multinube, lo que les permite a las empresas implementar directamente servicios aprobados de DXC en sus entornos de nube sin problemas.

– La cartera de servicios gestionados modulares de DXC es compatible con entornos híbridos y multinube, lo que les permite a las empresas implementar directamente servicios aprobados de DXC en sus entornos de nube sin problemas. Modernización de datos empresariales y servicios de IA de AWS – Con una estrategia de IA centrada en la empresa y específica para el sector, las inversiones de DXC en IA agéntica y en modernización de datos ayudan a los clientes a obtener valor de los sistemas existentes e impulsar la transformación inteligente a gran escala.

– Con una estrategia de IA centrada en la empresa y específica para el sector, las inversiones de DXC en IA agéntica y en modernización de datos ayudan a los clientes a obtener valor de los sistemas existentes e impulsar la transformación inteligente a gran escala. Cargas de trabajo SAP de AWS – Al aprovechar sus más de 25 años de experiencia en SAP, DXC proporciona monitorización en tiempo real completamente integrada, búsquedas basadas en IA, automatización del ciclo y portales de autoservicio, para garantizar el mantenimiento predictivo y un tiempo de inactividad mínimo para las cargas de trabajo SAP en AWS.

"DXC y AWS continúan proporcionando soluciones seguras y ampliables para ayudar a los clientes empresariales a optimizar operaciones e impulsar la eficiencia", expresó Chris Drumgoole, presidente de Servicios de Infraestructura Global en DXC. "Nuestra amplia experiencia en el sector, junto con inversiones constantes en el ecosistema de AWS, nos permite transformar unidades centrales complejas en arquitecturas nativas de AWS que proporcionen resultados empresariales medibles. Este reconocimiento de ISG refuerza la solidez de nuestras capacidades de AWS y nuestra propia capacidad de llevar la innovación centrada en la nube a las empresas de todo el mundo".

La asociación estratégica de DXC con AWS combina la amplia experiencia en servicios en la nube con la innovación conjunta. Como socio consultor preferente de AWS y proveedor de servicios gestionados, DXC brinda servicios de estrategia, migración y gestión para la nube, aplicaciones y análisis. Juntos, DXC y AWS ayudan a los clientes a acelerar la modernización, optimizar operaciones y obtener valor empresarial mediante la transformación nativa en la nube.

Puede ver un fragmento del informe ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners 2025 aquí. Para obtener más información acerca de la colaboración de DXC con AWS, haga clic aquí.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de tecnologías de la información. Somos un aliado operativo de confianza para muchas de las organizaciones más innovadoras del mundo y creamos soluciones que ayudan a los sectores y a las empresas a prosperar. Nuestros expertos en ingeniería, consultoría y tecnología ayudan a los clientes a simplificar, optimizar y modernizar sus sistemas y procesos, gestionar sus cargas de trabajo más importantes, integrar la inteligencia potenciada por IA en sus operaciones y poner la seguridad y la confianza en primer plano. Conozca más detalles en dxc.com.

Acerca de ISG

ISG (Information Services Group) es una de las principales empresas de investigación y asesoría en tecnología a nivel mundial. Como socio comercial de confianza para más de 900 clientes, incluyendo más de 75 de las 100 principales empresas del mundo, ISG está comprometida con ayudar a corporaciones, organizaciones del sector público y proveedores de servicios y tecnología a alcanzar la excelencia operativa y un crecimiento más rápido. Para obtener más información, visite: www.isg-one.com.

Contacto para los medios: Angelena Abate, Relaciones con los medios, +1.646.234.8060, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813216/DXC_Technology_Company_DXC_Named_a_Leader_in_ISG_Provider_Lens_.jpg

FUENTE DXC Technology Company