e& registra receita consolidada de AED 19,4 bilhões, com crescimento de 15,1% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2026
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29 abr, 2026, 21:04 GMT
- "A e& continua a apresentar crescimento, com receitas consolidadas de AED 19,4 bilhões e EBITDA de AED 8,6 bilhões, registrando aumentos de 15,1% e 16,5% em relação ao ano anterior", diz o Diretor-geral do Grupo, Masood M. Sharif Mahmood
- O lucro líquido consolidado atingiu AED 2,9 bilhões, com um crescimento de 3,9%* em relação ao ano anterior *, excluindo o ganho com a venda da Khazna no primeiro trimestre de 2025
- O número de assinantes do Grupo consolidado atingiu 248,0 milhões
- Os assinantes da e& UAE aumentaram para 16,6 milhões
ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A empresa e& divulgou um forte início de 2026, com resultados financeiros robustos no primeiro trimestre, afirmando a liderança do Grupo na formação do cenário digital e consolidando sua posição como um grupo líder global.
A receita consolidada do Grupo atingiu AED 19,4 bilhões, refletindo um crescimento de 15,1% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro líquido consolidado atingiu AED 2,9 bilhões, com crescimento de 3,9% em relação ao ano anterior (excluindo o ganho com a venda da Khazna). O EBITDA cresceu 16,5% em relação ao ano anterior, atingindo 8,6 bilhões de AED.
A base de assinantes do Grupo manteve sua trajetória ascendente com um crescimento de 30,8% em relação ao ano anterior, atingindo 248,0 milhões de assinantes. Em seu mercado doméstico, a e& UAE manteve seu forte desempenho, com sua base de assinantes atingindo 16,6 milhões, apoiada pela adoção de soluções de conectividade de última geração e aplicativos de IA, que agora são uma parte vital da experiência do cliente.
Destaques financeiros do 1º trimestre de 2026
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1º trimestre de 2026
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1º trimestre de 2025
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Alteração percentual
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Receita consolidada
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AED 19,4 bilhões
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AED 16,9 bilhões
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15,1 %
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Lucro líquido consolidado
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AED 2,9 bilhões
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AED 2,8 bilhões (*)
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3,9 %
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EBITDA
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AED 8,6 bilhões
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AED 7,4 bilhões
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16,5 %
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Total de assinantes do grupo
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248,0 milhões
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189,6 milhões (**)
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30,8 %
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assinantes da e& UAE
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16,6 milhões
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15,3 milhões
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8,7 %
(*) Lucro líquido do 1º trimestre de 2025, excluindo o ganho com a venda da Khazna, no valor total de 2,6 bilhões de AED
(**) Ajustado pelo número reportado pela Maroc Telecom
Masood M. Sharif Mahmood, Diretor-geral do Grupo e&, disse: "Apesar das mudanças econômicas e regionais, nosso modelo de negócios ágil provou a força inerente da e& e a grande capacidade de enfrentar desafios. Nossa abordagem proativa de preparação para riscos e nossa diversificação internacional nos permitiram manter o ritmo de crescimento tanto no mercado interno quanto internacionalmente; uma prova da agilidade e resiliência da e& ao operar em circunstâncias adversas.
Hoje, estamos firmes em uma base sólida com um forte histórico que nos dá total confiança na capacidade da e& de continuar sua trajetória ascendente. Ao longo dos recentes desafios regionais, a e& permaneceu firme no cumprimento de seu papel nacional, permitindo a continuidade dos negócios, garantindo a resiliência da rede, apoiando o trabalho remoto e os sistemas educacionais e aproveitando nossas capacidades tecnológicas para garantir conectividade contínua e serviços digitais ininterruptos para todos e sob diferentes circunstâncias.
Nosso forte desempenho financeiro no primeiro trimestre de 2026 reflete o sucesso e a resiliência de nossas operações, sustentados por nosso compromisso de criar valor sustentável para os acionistas. Continuamos a apresentar crescimento, com receitas consolidadas de AED 19,4 bilhões e EBITDA de AED 8,6 bilhões, marcando aumentos de 15,1% e 16,5%, respectivamente, em relação ao ano anterior. Esse desempenho reforça nossa posição como uma força motriz na economia digital da região e um dos principais facilitadores de soluções inteligentes que definem o futuro.
Continuamos profundamente inspirados pela visionária liderança dos Emirados Árabes Unidos, que promoveu um ambiente estável e orientado para o crescimento, mantendo-se ágil e resiliente mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, permitindo-nos prosperar e lutar por mais com confiança para continuar a oferecer sucesso contínuo."
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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968076/Masood_M__Sharif_Mahmood.jpg
FONTE e&
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