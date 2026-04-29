e& registra receita consolidada de AED 19,4 bilhões, com crescimento de 15,1% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2026

"A e& continua a apresentar crescimento, com receitas consolidadas de AED 19,4 bilhões e EBITDA de AED 8,6 bilhões, registrando aumentos de 15,1% e 16,5% em relação ao ano anterior", diz o Diretor-geral do Grupo, Masood M. Sharif Mahmood

O lucro líquido consolidado atingiu AED 2,9 bilhões, com um crescimento de 3,9% * em relação ao ano anterior *, excluindo o ganho com a venda da Khazna no primeiro trimestre de 2025

O número de assinantes do Grupo consolidado atingiu 248,0 milhões

Os assinantes da e& UAE aumentaram para 16,6 milhões

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A empresa e& divulgou um forte início de 2026, com resultados financeiros robustos no primeiro trimestre, afirmando a liderança do Grupo na formação do cenário digital e consolidando sua posição como um grupo líder global.

Masood M Sharif Mahmood Diretor-geral do Grupo e&

A receita consolidada do Grupo atingiu AED 19,4 bilhões, refletindo um crescimento de 15,1% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro líquido consolidado atingiu AED 2,9 bilhões, com crescimento de 3,9% em relação ao ano anterior (excluindo o ganho com a venda da Khazna). O EBITDA cresceu 16,5% em relação ao ano anterior, atingindo 8,6 bilhões de AED.

A base de assinantes do Grupo manteve sua trajetória ascendente com um crescimento de 30,8% em relação ao ano anterior, atingindo 248,0 milhões de assinantes. Em seu mercado doméstico, a e& UAE manteve seu forte desempenho, com sua base de assinantes atingindo 16,6 milhões, apoiada pela adoção de soluções de conectividade de última geração e aplicativos de IA, que agora são uma parte vital da experiência do cliente.

Destaques financeiros do 1º trimestre de 2026



1º trimestre de 2026 1º trimestre de 2025 Alteração percentual Receita consolidada AED 19,4 bilhões AED 16,9 bilhões 15,1 % Lucro líquido consolidado AED 2,9 bilhões AED 2,8 bilhões (*) 3,9 % EBITDA AED 8,6 bilhões AED 7,4 bilhões 16,5 % Total de assinantes do grupo 248,0 milhões 189,6 milhões (**) 30,8 % assinantes da e& UAE 16,6 milhões 15,3 milhões 8,7 %

(*) Lucro líquido do 1º trimestre de 2025, excluindo o ganho com a venda da Khazna, no valor total de 2,6 bilhões de AED

(**) Ajustado pelo número reportado pela Maroc Telecom

Masood M. Sharif Mahmood, Diretor-geral do Grupo e&, disse: "Apesar das mudanças econômicas e regionais, nosso modelo de negócios ágil provou a força inerente da e& e a grande capacidade de enfrentar desafios. Nossa abordagem proativa de preparação para riscos e nossa diversificação internacional nos permitiram manter o ritmo de crescimento tanto no mercado interno quanto internacionalmente; uma prova da agilidade e resiliência da e& ao operar em circunstâncias adversas.

Hoje, estamos firmes em uma base sólida com um forte histórico que nos dá total confiança na capacidade da e& de continuar sua trajetória ascendente. Ao longo dos recentes desafios regionais, a e& permaneceu firme no cumprimento de seu papel nacional, permitindo a continuidade dos negócios, garantindo a resiliência da rede, apoiando o trabalho remoto e os sistemas educacionais e aproveitando nossas capacidades tecnológicas para garantir conectividade contínua e serviços digitais ininterruptos para todos e sob diferentes circunstâncias.

Nosso forte desempenho financeiro no primeiro trimestre de 2026 reflete o sucesso e a resiliência de nossas operações, sustentados por nosso compromisso de criar valor sustentável para os acionistas. Continuamos a apresentar crescimento, com receitas consolidadas de AED 19,4 bilhões e EBITDA de AED 8,6 bilhões, marcando aumentos de 15,1% e 16,5%, respectivamente, em relação ao ano anterior. Esse desempenho reforça nossa posição como uma força motriz na economia digital da região e um dos principais facilitadores de soluções inteligentes que definem o futuro.

Continuamos profundamente inspirados pela visionária liderança dos Emirados Árabes Unidos, que promoveu um ambiente estável e orientado para o crescimento, mantendo-se ágil e resiliente mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, permitindo-nos prosperar e lutar por mais com confiança para continuar a oferecer sucesso contínuo."

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FONTE e&