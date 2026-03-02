ECR 2026: Esaote Group apresenta avanços em ultrassom, ressonância magnética e imagem corporativa

Os novos sistemas de ultrassom MyLab™E85 GTS e MyLab™C30 GTS Edition serão apresentados na quinta-feira, 5de março, às 11h30, no Estande da Esaote

GÊNOVA, Itália, 2 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Grupo Esaote, um dos principais inovadores italianos em imagens médicas – ultrassom, ressonância magnética exclusiva e TI médica – participa do Congresso Europeu de Radiologia 2026 em Viena (4 a 8 de março, estande 505 Expo Hall X5) com um compromisso renovado de apoiar os radiologistas na entrega de diagnósticos precisos e melhores resultados para os pacientes.

Na ECR 2026, a Esaote coloca particular ênfase na inovação do ultrassom para a radiologia intervencionista, reforçando sua dedicação aos procedimentos e terapias guiados por ultrassom (GTS), onde a precisão e a confiança são essenciais. Esse compromisso toma forma com o lançamento oficial dos novos sistemas de ultrassom MyLab™ E85 eMyLab™C30 GTS Edition, que serão realizados na quinta-feira, 5de março, às 11h30, no estande da Esaote.

"Com esses novos sistemas de ultrassom, nosso objetivo é fornecer aos radiologistas intervencionistas as ferramentas mais confiáveis e intuitivas para apoiar todas as fases de seus procedimentos", diz Marta Daniel, gerente de produtos e soluções clínicas da GTS na Esaote. "O MyLab™E85GTS oferece tecnologias avançadas de imagem para diagnóstico preciso, excelente visualização de agulhas e orientação intervencionista aprimorada por meio do Navegador Virtual e do exclusivo Conjunto de Confirmação de Ablação integrado. O Virtual Navigator permite imagens de fusão multimodal em tempo real para uma navegação precisa, o que, combinado com o Ablation Suite para verificação do tratamento, fortalece o ultrassom como um complemento confiável para intervenções guiadas por TC. O MyLab™ C30GTS reforça as soluções GTS, fornecendo excelente imagem e flexibilidade em ambientes clínicos em um sistema compacto premium, fornecendo modos de imagem de elastografia e atenuação de ondas de cisalhamento com contraste aprimorado em uma unidade portátil pela primeira vez."

No campo da ressonância magnética, a Esaote apresenta duas grandes inovações na ECR 2026, reforçando sua visão de ressonância magnética inteligente, de alto desempenho e clinicamente orientada: o HyperSpeed, um novo módulo de IA que acelera significativamente os tempos de ressonância magnética, preservando excelente qualidade de imagem, e o M-Score, uma solução de software quantitativo que permite uma avaliação da saúde óssea por meio de triagem oportunista durante exames de rotina de ressonância magnética da coluna lombar, estarão no centro do Workshop"Beyond Images: Driving Clinical Value in MRI through AI technologies", que acontecerá na sexta-feira, 6 de março, das 12:00 às 13:00 na ECR (Sala 1.15, Nível 1), liderado por Francesco Arrigoni e Federico Bruno, da Universidade de L'Aquila.

A Ebit, empresa do Grupo Esaote especializada em TI de Saúde, apresenta a mais recente evolução da SUITESTENSA para radiologia e imagem corporativa, introduzindo orquestração avançada de fluxo de trabalho habilitada para IA e relatórios estruturados aprimorados totalmente integrados à prática clínica diária. Projetada em uma arquitetura nativa da nuvem, a plataforma incorpora IA e ferramentas quantitativas diretamente no fluxo de trabalho de relatórios, apoiando os radiologistas com ganhos de eficiência mensuráveis, preservando o controle clínico total e a governança de dados.

O Esaote Group é líder em diagnóstico médico por imagem (ultrassom, ressonância magnética e software de gerenciamento de processos de diagnóstico). No final de 2025, o Grupo contava com 1.300 funcionários, metade deles sediados na Itália. Com instalações em Gênova e Florença e unidades próprias de produção e pesquisa na Itália e na Holanda, a Esaote está presente em mais de 100 países em todo o mundo. www.esaote.com

