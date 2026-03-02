ECR 2026: Esaote Group presenta avances en ecografía, resonancia magnética e imágenes empresariales

Los nuevos sistemas de ultrasonido MyLab™E85 GTS y MyLab™C30 GTS Edition se presentarán el jueves 5 de marzo a las 11.30 a.m. en el stand de Esaote

GÉNOVA, Italia, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Esaote Group, innovador italiano líder en imágenes médicas (ecografías, resonancias magnéticas especializadas e informática médica), asiste al Congreso Europeo de Radiología 2026 en Viena (del 4 al 8 de marzo, stand 505, pabellón de exposiciones X5) con un compromiso renovado de ayudar a los radiólogos a ofrecer diagnósticos precisos y mejores resultados para los pacientes.

The new Esaote MyLab™E85 GTS Edition system

En la ECR 2026, Esaote hace especial hincapié en la innovación ecográfica para la radiología intervencionista, reforzando su dedicación a los procedimientos y terapias guiados por ultrasonido (GTS) donde la precisión y la confianza son esenciales. Este compromiso toma forma con el lanzamiento oficial de los nuevos sistemas de ultrasonido MyLab™E85 y MyLab™C30 GTS Edition que se llevarán a cabo el jueves 5 de marzo a las 11.30 a.m. en el stand de Esaote.

"Con estos nuevos sistemas de ultrasonido, nuestro objetivo es brindar a los radiólogos intervencionistas las herramientas más confiables e intuitivas para respaldar cada fase de sus procedimientos", dice Marta Daniel, Gerente de Productos y Soluciones Clínicas de GTS en Esaote. "MyLab™ E85GTS ofrece tecnologías avanzadas de imágenes para un diagnóstico preciso, una excelente visualización de la aguja y una mejor guía de intervención a través de Virtual Navigator y la exclusiva suite integrada de confirmación de ablación. Virtual Navigator permite imágenes de fusión multimodales en tiempo real para una navegación precisa, que combinada con Ablation Suite para la verificación del tratamiento, fortalece el ultrasonido como un complemento confiable para las intervenciones guiadas por TC. MyLab™C30GTS refuerza las soluciones GTS, proporcionando una excelente imagen y flexibilidad en entornos clínicos en un sistema compacto de primera calidad, ofreciendo modos de imagen de contraste, elastografía de onda de corte y atenuación en una unidad portátil por primera vez ".

En el campo de la resonancia magnética, Esaote presenta dos innovaciones importantes en la ECR 2026, que refuerzan su visión de la resonancia magnética inteligente, de alto rendimiento y clínicamente dirigida: HyperSpeed, un nuevo módulo de IA que acelera significativamente los tiempos de escaneo de la resonancia magnética mientras preserva una excelente calidad de imagen, y M-Score, una solución de software cuantitativa que permite una evaluación de la salud ósea a través de un cribado oportunista durante los exámenes rutinarios de resonancia magnética de la columna lumbar, estará en el centro del Taller" Más allá de las imágenes: impulsando el valor clínico en la resonancia magnética a través de las tecnologías de IA" , que tendrá lugar el viernes 6 de marzo de 12:00 a 13:00 en la ECR (Sala 1.15, Nivel 1), dirigido por Francesco Arrigoni y Federico Bruno de la Universidad de L'Aquila.

Ebit, la empresa de Esaote Group especializada en TI para el cuidado de la salud, presenta la última evolución de SUITESTENSA para radiología e imagenología empresarial, introduciendo una orquestación avanzada del flujo de trabajo habilitada para IA e informes estructurados mejorados totalmente integrados en la práctica clínica diaria. Diseñada en una arquitectura nativa de la nube, la plataforma incorpora herramientas de IA y cuantitativas directamente dentro del flujo de trabajo de informes, apoyando a los radiólogos con ganancias de eficiencia medibles al tiempo que preserva el control clínico completo y la gobernanza de datos.

Esaote Group es líder en imaginología médica (ultrasonido, resonancia magnética y software de gestión de procesos de diagnóstico). A finales de 2025, el Grupo cuenta con 1.300 empleados, la mitad de los cuales tienen su sede en Italia. Esaote cuenta con sedes en Génova y Florencia, tiene sus propias unidades de producción e investigación en Italia y los Países Bajos, y está presente en más de 100 países de todo el mundo. www.esaote.com

FUENTE Esaote S.p.A.