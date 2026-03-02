ECR 2026 : Le Groupe Esaote présente des avancées dans les domaines de l'échographie, de l'IRM et de l'imagerie d'entreprise

Les nouveaux systèmes d'échographie MyLab™E85 GTS et MyLab™C30 GTS Edition seront présentés le jeudi 5e mars à 11h30 sur le stand Esaote.

GÊNES, Italie, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le Groupe Esaote, un innovateur italien de premier plan dans le domaine de l'imagerie médicale - échographie, résonance magnétique dédiée et informatique médicale - participe au Congrès européen de radiologie 2026 à Vienne (4-8 mars, stand 505 Expo Hall X5) avec un engagement renouvelé pour aider les radiologues à fournir des diagnostics précis et à améliorer les résultats pour les patients.

Le nouveau système Esaote MyLab™E85 GTS Edition

À l'ECR 2026, Esaote met particulièrement l'accent sur l'innovation ultrasonore pour la radiologie interventionnelle, renforçant son dévouement aux procédures et thérapies guidées par ultrasons (GTS) où la précision et la confiance sont essentielles. Cet engagement se concrétise par le lancement officiel des nouveaux systèmes d'échographie MyLab™E85 et MyLab™C30 GTS Edition qui aura lieu le jeudi 5e mars à 11h30 sur le stand Esaote.

« Avec ces nouveaux échographes, notre objectif est de donner aux radiologues interventionnels les outils les plus fiables et les plus intuitifs pour soutenir chaque phase de leurs procédures, » déclare Marta Daniel, GTS Product and Clinical Solutions Manager chez Esaote. « MyLab™E85GTS offre des technologies d'imagerie avancées pour un diagnostic précis, une excellente visualisation de l'aiguille et un guidage interventionnel amélioré grâce au Virtual Navigator et à la suite exclusive intégrée de confirmation d'ablation. Virtual Navigator permet une imagerie de fusion multimodale en temps réel pour une navigation précise, qui, combinée à l'Ablation Suite pour la vérification du traitement, renforce l'échographie en tant que complément fiable des interventions guidées par tomodensitométrie. MyLab™C30GTS renforce les solutions GTS, offrant une imagerie et une flexibilité exceptionnelles dans tous les environnements cliniques dans un système compact haut de gamme, proposant pour la première fois des modes d'imagerie avec renforcement du contraste, élastographie par ondes de cisaillement et atténuation dans une unité portable. »

Dans le domaine de l'IRM, Esaote présente deux innovations majeures à l'ECR 2026, renforçant sa vision d'une IRM intelligente, performante et orientée vers la clinique : HyperSpeed, un nouveau module d'intelligence artificielle qui accélère considérablement la durée des examens IRM tout en préservant une excellente qualité d'image, et M-Score, une solution logicielle quantitative permettant d'évaluer la santé des os grâce à un dépistage opportuniste lors des examens IRM de routine de la colonne lombaire, seront au centre de l'atelier « Beyond Images: Driving Clinical Value in MRI through AI technologies, » qui aura lieu le vendredi 6 mars de 12h00 à 13h00 à l'ECR (salle 1.15, niveau 1), sous la direction de Francesco Arrigoni et Federico Bruno de l'Université de L'Aquila.

Ebit, la société Esaote Group spécialisée dans l'informatique de santé, présente la dernière évolution de SUITESTENSA pour la radiologie et l'imagerie d'entreprise, introduisant une orchestration avancée du flux de travail basée sur l'IA et des rapports structurés améliorés entièrement intégrés dans la pratique clinique quotidienne. Conçue sur une architecture cloud-native, la plateforme intègre l'IA et les outils quantitatifs directement dans le flux de travail des rapports, soutenant les radiologues avec des gains d'efficacité mesurables tout en préservant un contrôle clinique complet et une gouvernance des données.

Le Groupe Esaote est un leader dans le domaine de l'imagerie médicale (échographies, IRM et logiciels de gestion des processus de diagnostic). À la fin de l'année 2025, le Groupe comptait 1 300 employés, dont la moitié en Italie. Avec des installations à Gênes et à Florence et ses propres unités de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, Esaote est présent dans plus de 100 pays à travers le monde. www.esaote.com

