ECR 2026：Esaote Group、超音波、MRI、エンタープライズ・イメージング分野の革新技術を発表

新しいMyLab™E85 GTS および MyLab™C30 GTS Edition超音波診断装置は、3月5日（木）午前11時30分にEsaoteブースで発表されます。

イタリア、ジェノバ, 2026年3月2日 /PRNewswire/-- 超音波、MRI、医療ITなど医用画像分野でイタリアをリードするEsaote Groupは、正確な診断と患者転帰の改善を支援する新たな取り組みの一環として、ウィーンで開催される欧州放射線学会2026（European Congress of Radiology 2026、ECR 2026）（3月4～8日、Expo Hall X5のブース505）に参加します。

ECR 2026において、Esaoteはインターベンショナルラジオロジーにおける超音波の技術革新に特に重点を置き、精度と信頼性が不可欠な超音波ガイド下手技・治療（GTS）への取り組みを強化します。この取り組みは、3月5日（木）午前11時30分からEsaoteブースで行われる、新しいMyLab™E85 GTSおよび{2}MyLab™C30 GTS Edition超音波診断装置の公式発表で具体化されます。

新しいEsaote MyLab™E85 GTS Editionシステム

EsaoteのGTS製品・臨床ソリューションマネジャーのMarta Danielは、次のように述べています。「これらの新しい超音波診断装置により、当社の目標は、インターベンション放射線科医に、手技のあらゆる局面を支える最も信頼性が高く直感的なツールを提供することですMyLab™E85GTSは、正確な診断、優れた針先の視認性、Virtual Navigatorによるインターベンションガイダンスの強化、ならびに内蔵のAblation Confirmation Suiteによる治療確認を実現する先進的な画像技術を提供します。Virtual Navigatorは、正確なナビゲーションのためのマルチモダリティ融合画像をリアルタイムで可能にし、治療確認のためのAblation Suiteと組み合わせることで、CTガイド下インターベンションの信頼できる補助として超音波の有用性を高めます。 MyLab™C30GTS GTSソリューションを強化し、プレミアムコンパクトシステムで卓越したイメージングと臨床環境での柔軟性を提供し、造影剤強調、せん断波エラストグラフィ、減衰イメージングモードをポータブルユニットで初めて実現しました。」

MRIの分野では、Esaote がECR 2026で2つの大きなイノベーションを発表し、インテリジェントで高性能な臨床主導型MRIというビジョンを強化します。HyperSpeed は、優れた画質を維持しながらMRIスキャン時間を大幅に短縮する新しいAIモジュールです。M-Scoreは、腰椎MRIのルーチン検査中に任意型検診を行うことで骨の健康評価を可能にする定量ソフトウェア・ソリューションで、ビヨンド・イメージズ（Beyond Images）ワークショップ で中心的に取り上げられます。AI技術によるMRIの臨床価値向上（Driving Clinical Value in MRI through AI technologies）は、3月6日（金）12:00～13:00にECR（ルーム1.15、レベル1）で開催され、ラクイラ大学のFrancesco ArrigoniおよびFederico Brunoが講師を務めます。

医療ITに特化したEsaote Groupの企業のEbit は、放射線画像診断およびエンタープライズ・イメージング向けのSUITESTENSAの最新の進化を発表し、AI対応の高度なワークフロー・オーケストレーションと、日常の臨床業務に完全に統合された構造化レポーティング機能の強化を導入します。クラウドネイティブなアーキテクチャで設計されたこのプラットフォームは、AIと定量ツールをレポートワークフローに直接組み込み、臨床管理とデータガバナンスを完全に維持しながら、測定可能な効率向上によって放射線科医をサポートします。

Esaote Group は、医療用画像診断（超音波、MRI、診断プロセス管理ソフトウェア）のリーダー企業です。2025年末現在、同グループの従業員数は1,300人で、その半数がイタリアに拠点を置いています。Esaoteは、ジェノバとフィレンツェに拠点を構え、イタリアとオランダには自社の生産・研究部門があり、世界100カ国以上で事業を展開しています。www.esaote.com

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2922109/Esaote_MyLab_E85_GTS_Edition_System.jpg

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2789447/Esaote_logo.jpg

SOURCE Esaote S.p.A.