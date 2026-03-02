ECR 2026: Esaote Group presenta avances en ultrasonido, resonancia magnética e imagen empresarial

Los nuevos sistemas de ultrasonido MyLab™E85 GTS y MyLab™C30 GTS Edition se presentarán el jueves 5 de marzo a las 11:30 h en el stand de Esaote.

GÉNOVA, Italia, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Esaote Group, un innovador italiano líder en imágenes médicas (ultrasonido, resonancia magnética dedicada y TI médica) asiste al Congreso Europeo de Radiología 2026 en Viena (del 4 al 8 de marzo, Stand 505, Sala de exposiciones X5) con un compromiso renovado de apoyar a los radiólogos en la entrega de diagnósticos precisos y mejores resultados para los pacientes.

The new Esaote MyLab™E85 GTS Edition system

En ECR 2026, Esaote prioriza la innovación en ultrasonidos para radiología intervencionista, reforzando su compromiso con los procedimientos y terapias guiadas por ultrasonidos (GTS), donde la precisión y la confianza son esenciales. Este compromiso se materializa con el lanzamiento oficial de los nuevos sistemas de ultrasonidos MyLab™E85 y MyLab™C30 GTS Edition, que tendrá lugar el jueves 5 de marzo a las 11:30 h en el stand de Esaote.

"Con estos nuevos sistemas de ultrasonidos, nuestro objetivo es brindar a los radiólogos intervencionistas las herramientas más fiables e intuitivas para apoyar cada fase de sus procedimientos", afirmó Marta Daniel, Gerente de Productos y Soluciones Clínicas de GTS en Esaote. "MyLab™E85GTS ofrece tecnologías de imagen avanzadas para un diagnóstico preciso, una excelente visualización de la aguja y una guía intervencionista mejorada mediante Virtual Navigator y la exclusiva Suite de Confirmación de Ablación integrada. Virtual Navigator permite la adquisición de imágenes de fusión multimodal en tiempo real para una navegación precisa, lo que, combinado con la Suite de Confirmación de Ablación para la verificación del tratamiento, consolida la ecografía como un complemento fiable para las intervenciones guiadas por TC. MyLab™C30GTS refuerza las soluciones de GTS, proporcionando imágenes excepcionales y flexibilidad en todos los entornos clínicos en un sistema compacto de alta gama, que ofrece, por primera vez, modos de imagen de atenuación y elastografía de onda transversal con contraste en una unidad portátil".

En el campo de la resonancia magnética, Esaote presenta dos innovaciones importantes en ECR 2026, reforzando su visión de una resonancia magnética inteligente, de alto rendimiento y clínicamente orientada: HyperSpeed, un nuevo módulo de IA que acelera significativamente los tiempos de escaneo de resonancia magnética al tiempo que preserva una excelente calidad de imagen, y M-Score, una solución de software cuantitativa que permite una evaluación de la salud ósea mediante la detección oportunista durante los exámenes rutinarios de resonancia magnética de la columna lumbar, serán el centro del taller "Más allá de las imágenes: impulsando el valor clínico en la resonancia magnética mediante tecnologías de IA", que tendrá lugar el viernes 6 de marzo, de 12:00 a 13:00 en ECR (sala 1.15, nivel 1), dirigido por Francesco Arrigoni y Federico Bruno de la Universidad de L'Aquila.

Ebit, la empresa de Esaote Group, especializada en TI para el sector sanitario, presenta la última evolución de SUITESTENSA para radiología e imagen empresarial, que incorpora una orquestación avanzada del flujo de trabajo basada en IA y una generación de informes estructurados mejorados, totalmente integrados en la práctica clínica diaria. Diseñada sobre una arquitectura nativa en la nube, la plataforma integra IA y herramientas cuantitativas directamente en el flujo de trabajo de generación de informes, lo que ayuda a los radiólogos a obtener mejoras de eficiencia medibles, a la vez que preserva el control clínico completo y la gobernanza de datos.

Esaote Group es un líder en imagen médica (ultrasonido, resonancia magnética y software de gestión de procesos de diagnóstico). A finales de 2025, el Grupo contaría con 1.300 empleados, la mitad de los cuales se encuentran en Italia. Con instalaciones en Génova y Florencia y unidades propias de producción e investigación en Italia y Países Bajos, Esaote está presente en más de 100 países de todo el mundo. www.esaote.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2922109/Esaote_MyLab_E85_GTS_Edition_System.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2789447/Esaote_logo.jpg