57-я Китайская международная мебельная выставка-ярмарка в Гуанчжоу представляет новую тему «CONNECT • CREATE» и обновленный фирменный образ

ГУАНЧЖОУ, Китай, 14 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- 57-я Китайская международная мебельная выставка-ярмарка (CIFF), которая откроется в марте 2026 года, объявила свою новую тему «CONNECT • CREATE» (СОЕДИНЯТЬ • СОЗДАВАТЬ), а также представила свой обновленный фирменный образ. В условиях глубокой реструктуризации глобальной экосистемы мебельной индустрии CIFF стремится связать все звенья промышленной цепочки — производство, дистрибуцию и потребление — для управления преобразованиями и создания новых ценностей.

Мировая мебельная индустрия стремительно развивается. На фоне экономических колебаний и торговой неопределенности международные покупатели все чаще обращаются к Китаю. Китайские производители внедряют инновации и осуществляют исследования и разработки, опираясь на надежную и стабильную цепочку поставок, которая обеспечивает эффективность и устойчивость. Одновременно, надежное качество, конкурентоспособные цены и услуги, ориентированные на клиентов, укрепляют глобальную привлекательность Китая. На потребительском уровне новые тенденции, такие как социальная коммерция, VR-дизайн и многоканальная розничная торговля, меняют подход к покупкам, наряду с растущим спросом на умную, экологичную мебель, удобную для пожилых людей и упрощающую содержание домашних животных.

Новая тема выставки-ярмарки «CONNECT • CREATE» (СОЕДИНЯТЬ • СОЗДАВАТЬ) означает для CIFF 2026 в Гуанчжоу стремление к удовлетворению потребностей отрасли и содействие сотрудничеству в рамках глобальной экосистемы мебельной индустрии. Компонент «CONNECT» (СОЕДИНЯТЬ) подчеркивает жизненную важность отрасли, объединяя людей, товары, капитал и информацию в ходе развития цепочек поставок и создания стоимости. CIFF выполняет роль центра, объединяющего ресурсы в сфере производства, дистрибуции и потребления.

Компонент «CREATE» (СОЗДАВАТЬ) отражает направление и динамику, позволяя совершать прорывы за счет инноваций и синергии. Согласуя потребности рынка с возможностями восходящего и нисходящего звеньев производственной цепочки, CIFF способствует прогрессу в области разработки материалов, совершенствования технологий, организации производства и внедрения бизнес-моделей, расширяя потенциал каждого звена.

Новый фирменный образ еще более подкрепляет эту концепцию. Обновленный дизайн, опирающийся на фирменный шестиугольный логотип CIFF, объединяет буквы «C-I-F-F» в единый визуальный символ, акцентированный текстурой расплавленного металла. Эта «текучая эстетика» отражает как промышленную мощь, так и гибкую адаптивность, отражая непрерывное развитие отрасли благодаря динамичным связям и творческому синтезу. Цветовой фон оттенка океанской воды олицетворяет инклюзивность, глубину и стабильность, символизируя открытую экосистему, где процветают инновации.

На выставке-ярмарке CIFF 2026 года в Гуанчжоу, которая разместится на площади 850.000 квадратных метров и соберет более 4900 экспонентов, будут представлены три основные экспозиции: Мебель для дома, Офисные и коммерческие помещения, CIFM/Interzum Guangzhou. В каждом разделе будут освещены новые тенденции, от современных дизайнерских коллабораций и инноваций в области «умных» систем для сна до концепций экологичного офиса и передовой интеллектуальной промышленной среды.

По мере того как мировая мебельная индустрия вступает в новую эру реконструкции, CIFF 2026 года в Гуанчжоу стремится стать связующим звеном и катализатором, объединяющим инновации, ресурсы и идеи для создания более динамичного, устойчивого и взаимосвязанного будущего в мире мебели.

