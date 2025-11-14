GUANGZHOU, China, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La 57 edición de China International Furniture Fair, que se inaugurará en marzo de 2026, ha anunciado su nuevo lema, "CONECTAR • CREAR", junto con una identidad visual renovada. A medida que el ecosistema mundial del mobiliario experimenta una profunda reestructuración, la CIFF tiene como objetivo conectar todos los eslabones de la cadena industrial —producción, distribución y consumo— para navegar por la transformación y abrir nuevas posibilidades de valor.

La 57 edición de China International Furniture Fair (Guangzhou) presenta su nuevo lema "CONECTAR · CREAR" y su identidad visual (PRNewsfoto/China International Furniture Fair (Guangzhou))

La industria mundial del mobiliario está evolucionando rápidamente. En medio de las fluctuaciones económicas y las incertidumbres comerciales, los compradores internacionales recurren cada vez más a China. Los fabricantes chinos están impulsando la innovación, así como la investigación y desarrollo, respaldados por una cadena de suministro sólida y estable que garantiza la eficiencia y la resiliencia. Mientras tanto, la calidad confiable, los precios competitivos y los servicios orientados al cliente consolidan el atractivo mundial de China. A nivel del consumidor, las tendencias emergentes, como el comercio social, el diseño de realidad virtual y la venta minorista omnicanal, están redefiniendo las experiencias de compra, junto con la creciente demanda de muebles inteligentes, sostenibles, adaptados a las personas mayores y orientados a las mascotas.

Bajo el nuevo lema "CONECTAR • CREAR", la CIFF Guangzhou 2026 tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la industria e impulsar la colaboración en todo el ecosistema mundial del mobiliario. "CONECTAR" destaca el papel fundamental que desempeña en el sector, conectando a personas, bienes, capital e información a medida que evolucionan las cadenas de suministro y valor. El CIFF actúa como eje central, al integrar los recursos de producción, distribución y consumo.

"CREAR" refleja la dirección y el impulso, lo que permite avances gracias a la innovación y la sinergia. Al armonizar las demandas del mercado con las capacidades de las fases iniciales y finales, la CIFF fomenta los avances en materiales, artesanía, fabricación y modelos de negocio, al potenciar todos los eslabones de la cadena industrial.

La nueva identidad visual materializa aún más esta visión. Inspirado en el emblemático logotipo hexagonal de CIFF, el diseño renovado integra las letras "C-I-F-F" en un símbolo visual unificado, realzado por la textura del metal líquido. Esta "estética líquida" captura tanto la fuerza industrial como la adaptabilidad fluida, lo que refleja cómo la industria evoluciona continuamente a través de conexiones dinámicas y fusiones creativas. El fondo de color azul océano representa la inclusión, la profundidad y la estabilidad, y simboliza un ecosistema abierto en el que prospera la innovación.

Con una superficie de 850.000 metros cuadrados y más de 4.900 expositores, la CIFF Guangzhou 2026 contará con tres grandes exposiciones: Mobiliario para el hogar, Oficinas y espacios comerciales, CIFM/Interzum Guangzhou. Cada sección destacará las nuevas tendencias, desde colaboraciones de diseño contemporáneo e innovaciones inteligentes para el descanso hasta conceptos de oficina sostenible y fabricación inteligente avanzada.

A medida que el sector mundial del mobiliario entra en una nueva era de reconstrucción, la CIFF Guangzhou 2026 pretende servir de puente y catalizador, al vincular la innovación, los recursos y las ideas para crear un futuro más dinámico, sostenible e interconectado para el mundo del mobiliario.

