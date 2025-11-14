第57回中国国際家具博覧会（広州）、新テーマ「CONNECT • CREATE」とビジュアルアイデンティティを発表

中国広州、2025年11月14日 /PRNewswire/ -- 2026年3月に開幕予定の第57回中国国際家具博覧会（CIFF）は、新テーマ「CONNECT • CREATE」とともに、刷新されたビジュアルアイデンティティを発表した。世界の家具業界が大規模な再編を迎える中、CIFFは生産、流通、消費を含む産業チェーンのすべての連携を促進し、変革を乗り越え、新たな価値を創出することを目指している。

世界の家具業界は急速に進化している。経済の変動や貿易の不確実性が続く中、国際バイヤーはますます中国に注目している。中国の製造業者は、効率性と柔軟性を確保する堅牢で安定したサプライチェーンの支援を受けつつ、イノベーションと研究開発を推進している。同時に、信頼性の高い品質、競争力のある価格、顧客に優しいサービスが、中国の国際的な魅力をさらに高めている。消費者レベルでは、ソーシャルコマース、VRデザイン、オムニチャネル小売などの新興トレンドが購買体験を再定義しており、スマート、持続可能、高齢者向け、ペット対応の家具への需要も高まっている。

57th China International Furniture Fair (Guangzhou) Unveils New Theme “CONNECT · CREATE” and Visual Identity (PRNewsfoto/China International Furniture Fair (Guangzhou))

新テーマ「CONNECT • CREATE」のもと、CIFF広州2026は業界のニーズに応え、世界の家具エコシステム全体での協力を促進することを目指している。「CONNECT」は、供給および価値チェーンの進化に伴い、人、物、資本、情報を結びつける業界の生命線を強調している。CIFFは、製造、流通、消費の各分野のリソースを統合するハブとして機能する。

「CREATE」は方向性と勢いを表し、イノベーションと相乗効果を通じてブレークスルーを可能にする。市場の需要を上流および下流の能力と整合させることで、CIFFは素材、技術、製造、ビジネスモデルの進展を促進し、産業チェーンのすべての連携を強化する。

新しいビジュアルアイデンティティは、このビジョンをさらに体現している。CIFFの象徴的な六角形ロゴを基に、刷新されたデザインは「C-I-F-F」の文字を統合した統一的なビジュアルシンボルとして表現され、液体金属の質感が加えられている。この「リキッド・エステティック」は、産業の強靭さと流動的な適応力の両方を表現しており、業界が動的なつながりと創造的融合を通じて絶えず進化している様子を反映している。オーシャンブルーを基調とした色彩は、包容力、深み、安定性を表現しており、イノベーションが育まれる開かれたエコシステムを象徴している。

85万平方メートルの会場に4,900以上の出展者が集まるCIFF広州2026では、以下の3つの主要展示会が開催される: ホーム家具、オフィス・商業空間、CIFM／Interzum広州。各セクションでは、現代的なデザインコラボレーションやスマート睡眠の革新、持続可能なオフィスコンセプト、高度なインテリジェント製造など、最新のトレンドが紹介される。

世界の家具業界が再構築の新たな時代に突入する中、CIFF広州2026は、イノベーション、リソース、アイデアをつなぐコネクターと「触媒」として機能し、家具業界におけるよりダイナミックで持続可能、かつ相互に連結された未来を創造することを目指している。

SOURCE China International Furniture Fair (Guangzhou)