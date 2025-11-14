Le 57ᵉ Salon international du meuble de Chine (Guangzhou) dévoile son nouveau thème « CONNECTER • CRÉER » et son identité visuelle

GUANGZHOU, Chine, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 57ᵉ Salon international du meuble de Chine (CIFF), qui ouvrira ses portes en mars 2026, a annoncé son nouveau thème, « CONNECTER • CRÉER », ainsi qu'une nouvelle identité visuelle. Alors que l'écosystème mondial de l'ameublement subit une profonde restructuration, le CIFF vise à relier tous les maillons de la chaîne industrielle - production, distribution et consommation - afin d'accompagner la transformation et de dégager une nouvelle valeur.

57th China International Furniture Fair (Guangzhou) Unveils New Theme “CONNECT · CREATE” and Visual Identity

L'industrie mondiale de l'ameublement évolue rapidement. Dans un contexte de fluctuations économiques et d'incertitudes commerciales, les acheteurs internationaux se tournent de plus en plus vers la Chine. Les fabricants chinois font progresser l'innovation et la R&D, soutenus par une chaîne d'approvisionnement solide et stable qui garantit l'efficacité et la résilience. En parallèle, une qualité fiable, des prix compétitifs et des services conviviaux renforcent l'attrait de la Chine dans le monde. Au niveau du consommateur, les tendances émergentes telles que le commerce social, le design VR et la vente au détail omnicanale redéfinissent les expériences d'achat, parallèlement à la demande croissante de meubles intelligents, durables, adaptés aux personnes âgées et aux animaux de compagnie.

Sous le nouveau thème « CONNECTER • CRÉER », le CIFF Guangzhou 2026 aspire à répondre aux besoins de l'industrie et à stimuler la collaboration dans l'écosystème mondial de l'ameublement. Le thème « CONNECTER » souligne l'importance vitale du secteur, qui relie les personnes, les biens, les capitaux et les informations à mesure que les chaînes d'approvisionnement et de valeur évoluent. Le CIFF sert de plaque tournante, intégrant les ressources de la production, de la distribution et de la consommation.

Le thème « CRÉER » reflète la direction et l'élan, permettant des percées grâce à l'innovation et à la synergie. En alignant les demandes du marché sur les capacités en amont et en aval, le CIFF encourage les progrès dans les matériaux, l'artisanat, la fabrication et les modes de fonctionnement, en renforçant chaque maillon de la chaîne industrielle.

La nouvelle identité visuelle incarne cette vision. S'inspirant du logo hexagonal caractéristique du CIFF, le nouveau design intègre les lettres « C-I-F-F » dans un symbole visuel unifié, rehaussé par la texture du métal liquide. Cette « esthétique liquide » exprime à la fois la force industrielle et l'adaptabilité fluide, reflétant la façon dont l'industrie évolue continuellement grâce à une connexion dynamique et à une fusion créative. La base de couleur bleu océan représente l'inclusion, la profondeur et la stabilité, symbolisant un écosystème ouvert où l'innovation prospère.

S'étendant sur 850 000 mètres carrés et rassemblant plus de 4 900 exposants, le CIFF Guangzhou 2026 proposera trois expositions majeures : Mobilier domestique, bureaux et espaces commerciaux, CIFM/Interzum Guangzhou. Chaque section mettra en lumière les nouvelles tendances, des collaborations contemporaines en matière de design aux innovations en matière de sommeil intelligent, en passant par les concepts de bureaux durables et la fabrication intelligente de pointe.

Alors que l'industrie mondiale de l'ameublement entre dans une nouvelle ère de reconstruction, le CIFF Guangzhou 2026 aspire à servir de lien et de catalyseur, en reliant l'innovation, les ressources et les idées pour créer un avenir plus dynamique, durable et interconnecté pour le monde de l'ameublement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2822078/57th_China_International_Furniture_Fair__Guangzhou__Unveils_New_Theme__CONNECT.jpg