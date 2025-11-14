第57屆中國（廣州）國際家具博覽會發布全新主題「鏈-新」及視覺形象
14 11月, 2025, 10:45 CST
中國廣州 2025年11月13日 /美通社/ -- 定於2026年3月開幕的第57屆中國國際家具博覽會公布了全新主題「鏈-新」和新的視覺形象。當前全球家具生態系統正經歷深刻重構，本屆家博會旨在連接產業鏈的各個環節——生產、流通與消費——以引領行業轉型，開啟新價值。
全球家具行業正快速發展。在經濟波動與貿易不確定性的背景下，國際買家正日益將目光投向中國。中國制造商正持續推進創新與研發，並得到穩健供應鏈的支持，從而確保了效率與韌性。同時，可靠的質量、有競爭力的價格以及以客戶為本的服務，進一步增強了中國在全球的吸引力。在消費層面，社交商務、VR設計、全渠道零售等新興趨勢正在重塑購物體驗，而對智能、可持續、適老及寵物友好型家具的需求也在日益增長。
2026年廣州家博會以「鏈-新」為新主題，旨在滿足行業需求，推動全球家具生態系統的協作。「鏈」強調了行業的生命線，即在供應鏈和價值鏈演進的過程中，連接人、貨、資金與信息。家博會作為一個樞紐，將整合生產、流通和消費端的資源。
「新」則代表著方向與動能，通過創新協同實現突破，將市場需求與上下游能力對齊，推動材料、工藝、制造及商業模式升級，賦能產業鏈的各個環節。
全新的視覺形象進一步體現了這一願景。設計從家博會標誌性的六邊形標識中汲取靈感，將字母「C-I-F-F」融合成一個統一的視覺符號，並採用液態金屬質感來增強表現力。這種「流體美學」既捕捉了工業的力量感，也體現了液體的靈活應變能力，反映出行業如何通過動態連接與創意融合持續演進。海洋藍的底色代表了包容、深邃與穩定，象徵著創新蓬勃發展的開放生態系統。
2026年廣州家博會規模達85萬平方米，匯聚逾4900家展商，將設立三大展區：家居家具、辦公環境及商業空間、中國廣州國際家具生產設備及配料展覽會。每個展區都將重點呈現新趨勢，涵蓋當代設計合作、智能睡眠創新、可持續辦公理念以及先進智能制造等領域。
隨著全球家具行業步入重構的新時代，2026年廣州家博會旨在成為紐帶與引擎，匯聚創新、資源與理念，為世界家具產業構築一個更具活力、更可持續、更緊密相連的未來。
