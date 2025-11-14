第57屆中國（廣州）國際家具博覽會發布全新主題「鏈-新」及視覺形象

2026年廣州家博會以「鏈-新」為新主題，旨在滿足行業需求，推動全球家具生態系統的協作。「鏈」強調了行業的生命線，即在供應鏈和價值鏈演進的過程中，連接人、貨、資金與信息。家博會作為一個樞紐，將整合生產、流通和消費端的資源。

「新」則代表著方向與動能，通過創新協同實現突破，將市場需求與上下游能力對齊，推動材料、工藝、制造及商業模式升級，賦能產業鏈的各個環節。

全新的視覺形象進一步體現了這一願景。設計從家博會標誌性的六邊形標識中汲取靈感，將字母「C-I-F-F」融合成一個統一的視覺符號，並採用液態金屬質感來增強表現力。這種「流體美學」既捕捉了工業的力量感，也體現了液體的靈活應變能力，反映出行業如何通過動態連接與創意融合持續演進。海洋藍的底色代表了包容、深邃與穩定，象徵著創新蓬勃發展的開放生態系統。

2026年廣州家博會規模達85萬平方米，匯聚逾4900家展商，將設立三大展區：家居家具、辦公環境及商業空間、中國廣州國際家具生產設備及配料展覽會。每個展區都將重點呈現新趨勢，涵蓋當代設計合作、智能睡眠創新、可持續辦公理念以及先進智能制造等領域。

隨著全球家具行業步入重構的新時代，2026年廣州家博會旨在成為紐帶與引擎，匯聚創新、資源與理念，為世界家具產業構築一個更具活力、更可持續、更緊密相連的未來。

SOURCE 中國家博會（廣州）