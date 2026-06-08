Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) divulga participações totais de aproximadamente US$ 437 milhões, incluindo OpenAI, Beast Industries, mais de 16.000 ETH e mais de 283 milhões de tokens Worldcoin (WLD)

Às 18 h do dia 3 de junho de 2026 (horário do leste dos EUA), os ativos da ORBS incluíam um investimento de US$ 90 milhões (indiretamente, por meio de SPVs) na OpenAI, um investimento financiado de US$ 18 milhões na Beast Industries, um investimento de US$ 1 milhão na Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a US$ 0,55 por WLD (segundo a Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e aproximadamente US$ 142 milhões em caixa e stablecoins, totalizando ativos de aproximadamente US$ 437 milhões.

Principais manchetes sobre IA que estão em destaque:

A administração da ORBS acredita que o portfólio de tesouraria da empresa contém alguns dos componentes mais críticos para o futuro da IA e do sistema financeiro digital. Entre os ativos, os principais destaques das últimas semanas são:

Em 1º de junho, a Anthropic, recentemente avaliada em quase 1 trilhão de dólares, entrou com pedido confidencial de IPO nos EUA, estabelecendo o que pode se tornar uma das ofertas tecnológicas mais significativas da história (Reuters).





A notícia sobre a Anthropic surge em meio a relatos de que a OpenAI está se preparando para entrar com o pedido de abertura de capital nas próximas semanas (The New York Times).





Em 1º de junho, a Alphabet, empresa controladora do Google, anunciou planos para captar até US$ 80 bilhões para financiar investimentos relacionados à inteligência artificial e infraestrutura de computação, de modo a atender a uma demanda sem precedentes (CNBC).

"O mercado está passando por um dos maiores ciclos de investimento em tecnologia da história, enquanto a IA transforma setores, modelos de negócios e a economia global", afirmou Thomas "Tom" Lee, membro do conselho da Eightco. "O pedido de registro da Anthropic destaca a expectativa de um enorme interesse dos investidores pelas empresas de IA. "Com o pedido de registro da OpenAI previsto para breve, acreditamos que essa empresa está no centro desse processo de transformação, e a participação da ORBS na OpenAI oferece aos acionistas a oportunidade de participar do que consideramos uma das oportunidades de criação de valor mais expressivas da próxima década."

Dados compilados pela Fundstrat mostram que os "não humanos" representam atualmente as seguintes participações estimadas no volume de várias plataformas:

- 75% do volume de negociação da Polymarket

- 53% do tráfego na web

- 47% dos e-mails enviados

- 44% das execuções de compra de ações nos EUA

- 35% da criação de novos sites

- 30% das avaliações de produtos on-line

Eightco: Exposição a megatendências principais

A Eightco é estruturada em torno de três megatendências que a Empresa espera que moldem a próxima década de inovação: inteligência artificial, identidade digital e economia dos criadores, com posições em cada tendência por meio de investimento indireto na OpenAI (21% dos ativos de tesouraria da ORBS), Worldcoin (36%) e Beast Industries (4%).

Inteligência Artificial — OpenAI

A Eightco investiu aproximadamente US$ 90 milhões em veículos de propósito específico com exposição a participações acionárias na controladora da OpenAI, representando cerca de 21% dos ativos de tesouraria, uma das maiores concentrações divulgadas entre todos os veículos listados.

O ChatGPT, aplicativo de IA para consumidores da OpenAI, é o aplicativo de IA para consumidores número 1 do mundo (Sensor Tower) e ultrapassou 900 milhões de usuários ativos semanais em fevereiro de 2026, tornando-se a tecnologia de consumo com crescimento mais rápido na história (UBS via Reuters).

Identidade digital – Token WLD

A Eightco detém mais de 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,4% da oferta circulante, a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo e cerca de 36% dos ativos de tesouraria da Eightco.

O Worldcoin é o token nativo da World, uma rede global de Prova de Identidade Humana criada pela Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman e Alex Blania) e administrada pela World Foundation. Seus dispositivos Orb emitem um World ID que preserva a privacidade e verifica que o usuário é um ser humano único, e não um agente de IA.

Sob o modelo de negócios anunciado da World, as aplicações pagam taxas por verificação, enquanto a verificação por usuário final permanece gratuita, com tanto os emissores de credenciais quanto o protocolo World monetizando a autenticação humana verificada. A World identifica uma oportunidade de receita total endereçável combinada de US$ 6,35 trilhões em 13 setores, incluindo bancos, e-commerce, jogos, redes sociais e IA agêntica (segundo a Tools for Humanity).

Economia dos Criadores — Beast Industries

A Eightco investiu US$ 18 milhões em ações da Beast Industries, aproximadamente 4% de seus ativos em tesouraria.

A Beast Industries opera uma das maiores presenças diretas ao consumidor do mundo, com uma base combinada de mais de 500 milhões de seguidores em diversas plataformas, liderada por MrBeast como a pessoa mais assistida no YouTube globalmente. À medida que a IA transforma a produção de conteúdo em commodities, a distribuição e a confiança do público se tornam ativos cada vez mais escassos.

Sobre a Eightco Holdings Inc.

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) holding de capital aberto que executa uma estratégia de tesouraria inédita baseada em Worldcoin (WLD), oferecendo aos investidores exposição indireta, por meio de um único ticker, a três das principais tendências deste ciclo: inteligência artificial por meio de seu investimento indireto na OpenAI, identidade digital por meio de sua posição como maior detentora pública de WLD e do protocolo de Prova de Identidade Humana, e a economia dos criadores por meio de sua participação acionária na Beast Industries, de MrBeast. Com o apoio de investidores institucionais líderes, incluindo BitMine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, a Eightco está construindo a camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agêntica.

Para mais informações:

X: @iamhuman_orbs

Site: 8co.holdings

Perguntas frequentes

O que é a ação da ORBS?

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma holding de capital aberto listada na Nasdaq. A ORBS oferece exposição indireta a: OpenAI e Beast Industries.

Quem possui mais Worldcoin (WLD)?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detém 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,4% da oferta circulante e a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo.

O que é Prova de Identidade Humana?

Proof-of-Human (verificação de identidade humana) é uma verificação criptográfica que confirma que um usuário é uma pessoa real e única, e não um bot ou um agente de IA. Trata-se de uma infraestrutura fundamental para redes sociais, serviços bancários, comércio com agentes e qualquer sistema que exija "uma pessoa, uma conta" na era da IA agêntica.

Qual é a relação entre a Eightco (ORBS) e a Proof of Human?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) é a maior detentora institucional divulgada publicamente de Worldcoin (WLD), o token que impulsiona a rede de Prova de Identidade Humana da World.

Quem é o CEO da Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell é o CEO da Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS). O Conselho de Administração da empresa conta com Tom Lee (sócio-gerente e diretor de pesquisa da Fundstrat, além de presidente da BitMine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, na qualidade de consultor do Conselho, Brett Winton (futurista-chefe da ARK Invest).

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa, exceto as que se referem a fatos históricos, podem ser consideradas prospectivas, incluindo, sem limitação, declarações relativas a: as expectativas da Empresa de que a inteligência artificial, a identidade digital e a economia dos criadores moldarão a próxima década de inovação; expectativas relativas ao desenvolvimento e à adoção de inteligência artificial autônoma; reportagens da mídia sobre a suposta preparação da OpenAI para solicitar uma oferta pública inicial (IPO) nas próximas semanas e expectativas de que qualquer IPO da OpenAI estaria entre as ofertas de tecnologia mais significativas; declarações de um membro do Conselho de Administração da Empresa sobre o atual ciclo de investimento em tecnologia ser um dos maiores da história, a expectativa de enorme apetite dos investidores por empresas de IA, a convicção de que a OpenAI está no centro da transformação da IA e a convicção de que a exposição da ORBS à OpenAI representa uma das oportunidades de criação de valor mais significativas da próxima década; declarações sobre os planos anunciados pela Alphabet de levantar até US$ 80 bilhões para investimentos relacionados à IA; declarações sobre as porcentagens de atividades não humanas e de bots em plataformas da internet, incluindo volume de negociação da Polymarket, tráfego na web, e-mail, execução de ações, criação de sites e avaliações de produtos online; expectativas relativas à adoção do protocolo World ID e da rede World em aplicações empresariais e de consumo; convicções de que a verificação Proof-of-Human está se tornando uma infraestrutura essencial para redes sociais, bancos, comércio agêntico e sistemas financeiros na era da IA agêntica; declarações relativas à oportunidade de receita endereçável da World de US$ 6,35 trilhões em setores que abrangem bancos, comércio eletrônico, jogos, mídias sociais e IA agêntica; declarações sobre a importância da distribuição e da confiança do público à medida que a IA torna a produção de conteúdo uma commodity; e a convicção da Empresa de que seu portfólio de tesouraria contém componentes críticos para o futuro da IA e do sistema financeiro digital. Palavras como "planeja", "espera", "irá", "antecipa", "continua", "expande", "avança", "desenvolve", "acredita", "orientação", "meta", "pode", "permanece", "projeta", "perspectiva", "pretende", "estima", "poderia", "deveria" e outros termos de significado e expressão semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas, embora nem todas contenham esses termos. As declarações prospectivas baseiam-se nas crenças e premissas atuais da administração, sujeitas a riscos e incertezas, e não constituem garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva em virtude de diversos fatores, incluindo, entre outros: a incapacidade da Empresa de orientar a gestão ou as operações de empresas privadas nas quais a Empresa não detém o controle acionário, incluindo a OpenAI e a Beast Industries; risco de perda ou desvalorização dos investimentos estratégicos da Empresa, incluindo sua participação indireta no capital da OpenAI (detida por meio de veículos de propósito específico), sua participação na WLD e sua participação no capital da Beast Industries; a capacidade da Empresa de manter a conformidade com os requisitos de listagem contínua da Nasdaq; custos, encargos ou despesas inesperados que reduzam os recursos de capital da Empresa ou, de outra forma, atrasem a alocação de capital; incapacidade de levantar capital adequado para financiar ou expandir suas operações comerciais ou investimentos estratégicos; volatilidade nos preços de ativos digitais, incluindo WLD e ETH, o que poderia afetar significativamente o valor das participações de tesouraria da Empresa; mudanças regulatórias, legislação futura e regulamentação com impacto negativo sobre ativos digitais, adoção de inteligência artificial ou coleta de dados biométricos; riscos relacionados ao desenvolvimento, adoção e aceitação no mercado da tecnologia Proof-of-Human e da rede World; incerteza quanto ao ritmo e à trajetória da implantação de IA autônoma em aplicações empresariais e de consumo; incerteza quanto ao roteiro de produtos da OpenAI e ao momento ou sucesso de qualquer oferta pública inicial (IPO); riscos de que dados de terceiros relativos à atividade não humana na internet possam ser imprecisos ou sujeitos a alterações; riscos relacionados à capacidade da Beast Industries de atingir suas projeções de crescimento; e mudanças nas posições do público e do governo em relação aos ativos digitais ou aos setores relacionados à inteligência artificial. Diante desses riscos e incertezas, recomenda-se cautela para não depositar confiança excessiva nessas declarações prospectivas. Para uma discussão sobre outros riscos e incertezas, e outros fatores importantes, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados reais da Eightco sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os registros da Eightco junto à Securities and Exchange Commission (a "SEC"), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado junto à SEC em 15 de abril de 2026 e os documentos subsequentes apresentados à SEC e disponíveis ao público. Todas as informações contidas neste comunicado à imprensa são válidas na data de divulgação, e a Eightco não assume qualquer obrigação de atualizar essas informações ou anunciar publicamente os resultados de revisões dessas declarações para refletir eventos ou desenvolvimentos futuros, exceto quando exigido por lei.

FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)