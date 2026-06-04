Eightco Holdings informa de que sus activos totales ascienden a aproximadamente 437 millones de dólares

A fecha de 3 de junio de 2026 a las 18:00 (hora del este), las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de SPV) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,55 dólares por WLD (según Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) y aproximadamente 142 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de tenencias de aproximadamente 437 millones de dólares.

Principales titulares sobre IA que marcan la pauta informativa:

La dirección de ORBS considera que la cartera de tesorería de la compañía contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro sistema financiero digital y basado en la IA. Entre las participaciones, destacan las siguientes:

El 1 de junio, Anthropic, valorada recientemente en casi 1 billón de dólares, presentó de manera confidencial una oferta pública inicial de venta en Estados Unidos, estableciendo lo que podría convertirse en una de las ofertas tecnológicas más importantes de la historia (Reuters).

La noticia de Anthropic surge en medio de noticias que OpenAI se está preparando para presentar su salida a bolsa en las próximas semanas (The New York Times).

El 1 de junio, Alphabet, empresa matriz de Google, anunció planes para recaudar hasta 80 mil millones de dólares para financiar inversiones relacionadas con la IA e infraestructura informática para satisfacer una demanda sin precedentes (CNBC).

"El mercado está presenciando uno de los mayores ciclos de inversión tecnológica de la historia, a medida que la IA transforma las industrias, los modelos de negocio y la economía global", declaró Thomas "Tom" Lee, miembro del Consejo de Administración de Eightco. "La presentación de Anthropic pone de manifiesto el enorme interés que los inversores esperan por las empresas de IA. Dado que se prevé que OpenAI presente su solicitud próximamente, creemos que OpenAI se sitúa en el centro de esta transformación, y la exposición de ORBS a la compañía ofrece a los accionistas la oportunidad de participar en lo que consideramos una de las mayores oportunidades de creación de valor de la próxima década".

Los datos recopilados por Fundstrat muestran que los "no humanos" representan ahora las siguientes cuotas estimadas de volumen en varias plataformas:

- 75 % del volumen de negociación de Polymarket

- 53 % del tráfico web

- 47 % de los correos electrónicos enviados

- 44 % de la ejecución de operaciones de compra de acciones en EE. UU.

- 35 % de la creación de nuevos sitios web

- 30 % de las reseñas de productos en línea

Eightco: Exposición a las principales megatendencias

Eightco se estructura en torno a tres megatendencias que la compañía prevé que darán forma a la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con posiciones en cada tendencia a través de inversiones indirectas en OpenAI (21 % de las tenencias de tesorería de ORBS), Worldcoin (36 %) y Beast Industries (4 %).

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con exposición a participaciones accionariales en la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 21 % de los activos propios, una de las concentraciones más altas divulgadas de cualquier vehículo cotizado.

ChatGPT, la aplicación para consumidores de OpenAI, es la aplicación de IA para consumidores número 1 en todo el mundo (Sensor Tower) y superó los 900 millones de usuarios activos semanales en febrero de 2026, lo que la convierte en la tecnología de consumo de más rápido crecimiento de la historia (UBS via Reuters).

Identidad digital — WLD Token

Eightco posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,4 % de la oferta circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y aproximadamente el 36 % de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de Prueba de Humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la Fundación World. Sus dispositivos Orb emiten una identificación World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único, no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan una tarifa por cada verificación, mientras que la verificación del usuario final sigue siendo gratuita. Tanto los emisores de credenciales como el protocolo World monetizan la autenticación humana verificada. World identifica una oportunidad de ingresos potenciales combinados de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, que abarcan la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA con agentes (según Tools for Humanity).

Creator Economy — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, lo que representa aproximadamente el 4 % de sus activos propios.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de venta directa al consumidor del mundo, con una base de seguidores combinada de más de 500 millones en diversas plataformas, liderada por MrBeast, la persona más vista en YouTube a nivel global. A medida que la IA convierte la producción de contenido en un bien de consumo, la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa y que está implementando una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su tipo, brindando a los inversores una exposición indirecta, a través de un solo símbolo, a tres de las tendencias que definen este ciclo: la inteligencia artificial mediante su inversión indirecta en OpenAI, la identidad digital a través de su posición como el mayor poseedor público de WLD y del protocolo Proof of Human, y la economía de los creadores a través de su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Respaldada por inversores institucionales líderes como Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes.

Para más información:

X: @iamhuman_orbs

Sitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa en Nasdaq. ORBS ofrece exposición indirecta a: OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,4 % de la oferta circulante y la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial.

¿Qué es Proof of Human?

Proof of Human es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona real y única, no un bot ni un agente de IA. Constituye la infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio basado en agentes y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor poseedor institucional de Worldcoin (WLD), el token que impulsa la red World's Proof of Human, del que se tiene constancia pública.

¿Quién es el consejero delegado de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el consejero delegado de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). El consejo de administración de la compañía incluye a Tom Lee (socio gerente y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) y, como asesor del consejo, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos podrían considerarse prospectivas, incluidas, sin limitación, declaraciones sobre: las expectativas de la Compañía de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores darán forma a la próxima década de innovación; expectativas sobre el desarrollo y la adopción de inteligencia artificial con agentes; informes de los medios de comunicación sobre OpenAI supuestamente preparándose para presentar una OPI en las próximas semanas y expectativas de que cualquier OPI de OpenAI estaría entre las ofertas tecnológicas más importantes; declaraciones del miembro de la Junta Directiva de la Compañía sobre que el ciclo actual de inversión en tecnología es uno de los más grandes de la historia, la expectativa de un enorme apetito de los inversores por las empresas de IA, la creencia de que OpenAI se encuentra en el centro de la transformación de la IA y la creencia de que la exposición de ORBS a OpenAI representa una de las oportunidades de creación de valor más importantes de la próxima década; declaraciones sobre los planes anunciados por Alphabet para recaudar hasta 80 mil millones de dólares para inversiones relacionadas con la IA; declaraciones sobre los porcentajes de actividad no humana y de bots en las plataformas de Internet, incluido el volumen de operaciones de Polymarket, el tráfico web, el correo electrónico, la ejecución de acciones, la creación de sitios web y las reseñas de productos en línea; expectativas sobre la adopción del protocolo World ID y la red World en aplicaciones empresariales y de consumo; creencias de que la verificación de prueba de humanidad se está convirtiendo en una infraestructura esencial para las redes sociales, la banca, el comercio con agentes y los sistemas financieros en la era de la IA con agentes; declaraciones sobre la oportunidad de ingresos potenciales de World de 6,35 billones de dólares en industrias que abarcan la banca, el comercio electrónico, los juegos, las redes sociales y la IA con agentes; declaraciones sobre la importancia de la distribución y la confianza de la audiencia a medida que la IA convierte la producción de contenido en mercancía; y la creencia de la Compañía de que su cartera de tesorería contiene componentes críticos para la IA futura y el sistema financiero digital. Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen tales términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluidos, sin limitación: la incapacidad de la Compañía para dirigir la gestión u operaciones de negocios privados en los que la Compañía no es un accionista controlador, incluidos OpenAI y Beast Industries; riesgo de pérdida o depreciación en las inversiones estratégicas de la Compañía, incluida su posición indirecta en acciones de OpenAI (mantenidas a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en acciones de Beast Industries; la capacidad de la Compañía para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la Compañía o de otro modo retrasen el despliegue de capital; incapacidad para obtener capital suficiente para financiar o escalar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podría afectar materialmente el valor de las tenencias de tesorería de la Compañía; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impacten negativamente en los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología Proof-of-Human y la red World; Incertidumbre con respecto al ritmo y la trayectoria del despliegue de IA con agentes en aplicaciones empresariales y de consumo; incertidumbre con respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI y el momento o el éxito de cualquier salida a bolsa; riesgos de que los datos de terceros sobre la actividad en Internet no humana puedan ser inexactos o estar sujetos a cambios; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para lograr sus proyecciones de crecimiento; y cambios en las posturas públicas y gubernamentales sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, y otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que están disponibles públicamente. Toda la información en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto cuando lo exija la ley.

EMISOR: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)