Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) rapporteert totale activa van ongeveer USD 437 miljoen, waaronder belangen in OpenAI, Beast Industries, meer dan 16.000 ETH en meer dan 283 miljoen WLD-tokens.

Op 3 juni 2026 om 18:00 uur (ET) omvatten de activa van ORBS een investering van USD 90 miljoen (indirect, via SPV's) in OpenAI, een gefinancierde investering van USD 18 miljoen in Beast Industries, een investering van USD 1 miljoen in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) tegen USD 0,55 per WLD (volgens Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) en ongeveer USD 142 miljoen aan liquide middelen en stablecoins, wat neerkomt op totale bezittingen van ongeveer USD 437 miljoen.

De belangrijkste AI-nieuwsberichten die het nieuws bepalen:

Het management van ORBS is van mening dat de treasuryportefeuille van het Bedrijf enkele van de meest essentiële bouwstenen bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem. Binnen de portefeuille springen de volgende ontwikkelingen van de afgelopen week eruit:

Op 1 juni diende Anthropic, onlangs gewaardeerd op bijna USD 1 biljoen, vertrouwelijk in voor een Amerikaanse beursgang, waardoor een van de belangrijkste technologische aanbiedingen in de geschiedenis zou kunnen worden (Reuters).

Het nieuws over Anthropic komt naar buiten terwijl bekend is geworden dat OpenAI zich voorbereidt om in de komende weken een beursgang aan te vragen (The New York Times).

Op 1 juni maakte Alphabet, het moederbedrijf van Google, bekend dat het van plan is tot USD 80 miljard op te halen om investeringen op het gebied van kunstmatige intelligentie en computerinfrastructuur te financieren en zo aan de ongekende vraag te kunnen voldoen (CNBC).

"De markt is getuige van een van de grootste technologie-investeringscycli in de geschiedenis omdat AI industrieën, bedrijfsmodellen en de wereldeconomie hervormt", zei Thomas "Tom" Lee, bestuurslid van Eightco. "De indiening van Anthropic benadrukt de verwachting van een enorme behoefte van investeerders aan AI-bedrijven. Nu de indiening van OpenAI naar verluidt op komst is, geloven we dat OpenAI centraal staat in deze transformatie en dat de blootstelling van ORBS aan het Bedrijf aandeelhouders de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan wat wij beschouwen als een van de belangrijkste waardecreatie-kansen van het komende decennium."

Uit gegevens van Fundstrat blijkt dat "niet-mensen" op verschillende platforms nu het volgende aandeel in het volume vertegenwoordigen:

- 75% van het handelsvolume op Polymarket

- 53% van het webverkeer

- 47% van de verzonden e-mails

- 44% van de uitvoering aan de koopkant van aandelen in de Verenigde Staten

- 35% van het creëren van nieuwe websites

- 30% van de online productbeoordelingen

Eightco: Blootstelling aan belangrijke megatrends

Eightco is opgebouwd rond drie megatrends waarvan het Bedrijf verwacht dat ze het komende decennium van innovatie zullen bepalen: kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de economie van contentcreators. Het Bedrijf heeft posities in elk van deze trends via indirecte investeringen in OpenAI (21% van de treasury van ORBS), Worldcoin (36%) en Beast Industries (4%).

Kunstmatige intelligentie (OpenAI)

Eightco heeft ongeveer USD 90 miljoen geïnvesteerd in speciale investeringsvehikels met blootstelling aan aandelenbelangen in het moederbedrijf van OpenAI. Dit vertegenwoordigt circa 21% van de treasury-activa, een van de hoogste gerapporteerde concentraties onder beursgenoteerde entiteiten.

De consumentenapp ChatGPT van OpenAI is wereldwijd de nummer 1 onder de AI-apps voor consumenten (Sensor Tower) en overschreed in februari 2026 de kaap van 900 miljoen wekelijkse actieve gebruikers, waarmee het de snelst groeiende consumententechnologie ooit werd (UBS via Reuters).

Digitale identiteit - WLD-token

Eightco bezit meer dan 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,4% van het circulerende aanbod. Dit is de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd en vertegenwoordigt ongeveer 36% van de treasury-activa van Eightco.

Worldcoin is het native token van World, een wereldwijd Proof of Human-netwerk gebouwd door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en beheerd door de World Foundation. De Orb-apparaten geven een privacybeschermende World ID uit die verifieert dat een gebruiker een unieke persoon is, geen AI-agent.

Volgens het aangekondigde businessmodel van World betalen applicaties kosten per verificatie, terwijl verificatie voor eindgebruikers gratis blijft. Zowel uitgevers van inloggegevens als het World-protocol genereren inkomsten uit verificatie van echte personen. World identificeert een gecombineerde potentiële markt van USD 6,35 biljoen aan potentiële marktwaarde, verspreid over 13 sectoren, waaronder bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI (volgens Tools for Humanity).

Economie van contentcreators: Beast Industries

Eightco heeft USD 18 miljoen geïnvesteerd in aandelen van Beast Industries, goed voor ongeveer 4% van de treasury-activa.

Beast Industries beschikt over een van de grootste bereiknetwerken ter wereld, met een gecombineerde volgersbasis van meer dan 500 miljoen over verschillende platformen, gedragen door MrBeast als de meest bekeken persoon op YouTube wereldwijd. Naarmate AI de productie van content steeds meer tot een standaardproduct maakt, worden distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser wordende activa.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij die een unieke treasurystrategie rond Worldcoin (WLD) uitvoert en beleggers via één ticker indirecte blootstelling biedt aan drie bepalende trends van deze cyclus: kunstmatige intelligentie via de indirecte investering in OpenAI, digitale identiteit via zijn positie als grootste publieke houder van WLD en het 'Proof of Human'-protocol, en de economie van contentcreators via zijn aandelenbelang in Beast Industries van MrBeast. Ondersteund door toonaangevende institutionele investeerders, waaronder Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken (Payward), Pantera Capital en GSR, bouwt Eightco aan de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI.

Voor meer informatie:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Veelgestelde vragen

Wat is een ORBS-aandeel?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij op de Nasdaq. ORBS biedt indirecte blootstelling aan: OpenAI en Beast Industries.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bezit 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,4% van het circulerende aanbod en de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd.

Wat is 'Proof of Human'?

'Proof of Human' is cryptografische verificatie dat een gebruiker een unieke, levende persoon is, geen bot of AI-agent. Het vormt fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, bankdiensten, agentische handel en elk systeem dat 'één persoon, één account' vereist in het tijdperk van agentische AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste publiek gerapporteerde institutionele houder van Worldcoin (WLD), het token dat het 'Proof of Human'-netwerk van World aandrijft.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van het Bedrijf bestaat uit Tom Lee (Managing Partner en Head of Research bij Fundstrat, en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) en, als adviseur aan de raad van bestuur, Brett Winton (Chief Futurist bij ARK Invest).

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle uitspraken in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, kunnen als toekomstgerichte uitspraken worden beschouwd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitspraken met betrekking tot: de verwachtingen van het Bedrijf dat kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator-economie het volgende decennium van innovatie zullen vormgeven; verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van agentische kunstmatige intelligentie; mediaverslagen over OpenAI die zich naar verluidt voorbereidt om in de komende weken een beursintroductie in te dienen en verwachtingen dat elke IPO van OpenAI een van de belangrijkste technologieaanbiedingen zou zijn; uitspraken van het bestuurslid van het Bedrijf over het feit dat de huidige technologie-investeringscyclus een van de grootste in de geschiedenis is, de verwachting van enorme belangstelling van investeerders voor AI-bedrijven, de overtuiging dat OpenAI centraal staat in de AI-transformatie en de overtuiging dat de blootstelling van ORBS aan OpenAI een van de belangrijkste waardecreatiemogelijkheden van het komende decennium vertegenwoordigt; uitspraken over Alphabet's aangekondigde plannen om tot USD 80 miljard op te halen voor AI-gerelateerde investeringen; uitspraken met betrekking tot niet-menselijke en bot-activiteitspercentages op internetplatforms, waaronder handelsvolume van Polymarket, webverkeer, e-mail, aandelenuitvoering, het maken van websites en online productbeoordelingen; verwachtingen met betrekking tot de goedkeuring van het World ID-protocol en het World-netwerk voor bedrijfs- en consumentenapplicaties; overtuigingen dat Proof-of-Human-verificatie essentiële infrastructuur wordt voor sociale netwerken, bankieren, agentische commerce en financiële systemen in het tijdperk van agentische AI; uitspraken met betrekking tot de adresbare inkomstenmogelijkheid van USD 6,35 biljoen in de hele wereld in sectoren zoals bankieren, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI; uitspraken met betrekking tot het belang van distributie en publiekvertrouwen omdat AI de productie van inhoud ot een massaproduct maakt; en het geloof van het Bedrijf dat zijn schatkistportefeuille cruciale componenten bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem. Woorden zoals 'plannen', 'verwacht', 'zal', 'voorziet', 'voortzetten', 'uitbreiden', 'bevorderen', 'ontwikkelen', 'gelooft', 'vooruitzichten', 'doelstelling', 'kan', 'blijven', 'prognosticeren', 'van plan zijn', 'schatten', 'zou kunnen', 'zou moeten' en andere woorden en termen met een vergelijkbare betekenis of strekking zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van die in toekomstgerichte uitspraken als gevolg van verschillende factoren, waaronder, zonder beperking: het onvermogen van het Bedrijf om het management of de activiteiten te sturen van private ondernemingen waarin het geen controlerend belang heeft, waaronder OpenAI en Beast Industries; het risico op verlies of waardevermindering van de strategische investeringen van het Bedrijf, waaronder zijn indirecte positie in aandelen van OpenAI (aangehouden via beleggingsstructuren), zijn positie in WLD en zijn positie in aandelen van Beast Industries; het vermogen van het Bedrijf om te blijven voldoen aan de doorlopende noteringsvereisten van Nasdaq; onverwachte kosten, lasten of uitgaven die de kapitaalpositie van het Bedrijf verminderen of de inzet van kapitaal anderszins vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal aan te trekken om de bedrijfsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; volatiliteit in de prijzen van digitale activa, waaronder WLD en ETH, die de waarde van de treasury van het Bedrijf wezenlijk kunnen beïnvloeden; wijzigingen in regelgeving, toekomstige wetgeving en regelgevingsinitiatieven die een negatieve impact hebben op digitale activa, de adoptie van kunstmatige intelligentie of de verzameling van biometrische gegevens; risico's met betrekking tot de ontwikkeling, de inzet en marktacceptatie van 'Proof of Human'-technologie en het World-netwerk; onzekerheid over het tempo en het verloop van de uitrol van agentische AI in ondernemings- en consumentenapplicaties; en veranderende standpunten van het publiek en overheden ten aanzien van digitale activa of AI-gerelateerde sectoren. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u aangeraden niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte uitspraken. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden, evenals andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten van Eightco afwijken van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte uitspraken, wordt verwezen naar de indieningen van Eightco bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder de risicofactoren en andere toelichtingen in het jaarverslag op Form 10-K dat op 15 april 2026 bij de SEC is ingediend, evenals andere openbaar beschikbare SEC-indieningen. Alle informatie in dit persbericht is van kracht per de datum van publicatie. Eightco aanvaardt geen verplichting om deze informatie bij te werken of om publiekelijk de resultaten van eventuele herzieningen van dergelijke verklaringen bekend te maken om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen te weerspiegelen, behalve voor zover dit wettelijk vereist is.

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)