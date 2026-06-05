Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS Báo Cáo Tổng Tài Sản Nắm Giữ Khoảng 437 Triệu USD, Bao Gồm OpenAI, Beast Industries, Hơn 16.000 ETH và Hơn 283 Triệu Token WLD

Tính đến 18:00 ngày 3 tháng 6 năm 2026 (giờ ET), tài sản do ORBS nắm giữ bao gồm khoản đầu tư 90 triệu USD (gián tiếp, thông qua các Công Ty Mục Đích Đặc Biệt [SPV]) vào OpenAI, khoản đầu tư được tài trợ trị giá 18 triệu USD vào Beast Industries, khoản đầu tư 1 triệu USD vào Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) với giá 0,55 USD mỗi WLD (theo Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH), khoảng 142 triệu USD tiền mặt và stablecoin, cho tổng giá trị tài sản nắm giữ khoảng 437 triệu USD.

Những Tin Tức Nổi Bật về Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) Đang Thu Hút Sự Chú Ý:

Ban quản lý ORBS tin rằng danh mục tài sản của Công Ty nắm giữ một số thành tố quan trọng nhất đối với hệ thống tài chính kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Trong số các khoản đầu tư, những sự kiện nổi bật chính trong tuần gần đây phải kể đến:

Vào ngày 1 tháng 6, công ty gần đây được định giá gần 1 nghìn tỷ USD là Anthropic đã bí mật nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hoa Kỳ, qua đó tạo tiền đề cho một trong những đợt chào bán cổ phiếu công nghệ quan trọng nhất trong lịch sử (Reuters).





Tin tức về Anthropic xuất hiện giữa lúc có tin OpenAI đang chuẩn bị nộp đơn xin niêm yết cổ phiếu ra công chúng trong những tuần sắp tới (The New York Times).





Vào ngày 1 tháng 6, công ty mẹ của Google là Alphabet đã công bố kế hoạch huy động tới 80 tỷ USD để tài trợ cho các khoản đầu tư liên quan đến AI và cơ sở hạ tầng điện toán nhằm đáp ứng nhu cầu chưa từng có (CNBC).

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của Eightco là Thomas "Tom" Lee chia sẻ: "Thị trường đang chứng kiến một trong những chu kỳ đầu tư công nghệ lớn nhất trong lịch sử khi AI định hình lại các ngành công nghiệp, mô hình kinh doanh và nền kinh tế toàn cầu. Việc Anthropic nộp hồ sơ cho thấy dự kiến các nhà đầu tư sẽ rất quan tâm đến các công ty AI. Với thông tin về việc OpenAI sắp nộp đơn đăng ký niêm yết, chúng tôi tin rằng OpenAI đang đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi này, và việc ORBS đầu tư vào công ty cho phép các cổ đông tham gia cơ hội mà chúng tôi coi là một trong những cơ hội tạo ra giá trị đáng kể nhất trong thập kỷ tới".

Dữ liệu do Fundstrat tổng hợp cho thấy "các thực thể không phải con người" hiện chiếm tỷ trọng giao dịch ước tính như sau trên một số nền tảng:

- 75% khối lượng giao dịch của Polymarket

- 53% lưu lượng truy cập web

- 47% số email được gửi đi

- 44% số giao dịch mua cổ phiếu tại Hoa Kỳ

- 35% số lượng website mới được tạo

- 30% lượt đánh giá sản phẩm trực tuyến

Eightco: Tiếp xúc với các xu hướng lớn quan trọng

Eightco phát triển dựa trên ba xu hướng lớn mà Công Ty kỳ vọng sẽ định hình thập kỷ đổi mới tiếp theo: trí tuệ nhân tạo, định danh kỹ thuật số và nền kinh tế sáng tạo, với các vị thế trong mỗi xu hướng thông qua đầu tư gián tiếp vào OpenAI (21% cổ phiếu quỹ của ORBS), Worldcoin (36%) và Beast Industries (4%).

Trí Tuệ Nhân Tạo – OpenAI

Eightco đã đầu tư khoảng $90 triệu vào các công ty mục đích đặc biệt có quyền lợi vốn chủ sở hữu trong công ty mẹ của OpenAI, chiếm khoảng 21% tài sản quỹ, một trong những mức độ tập trung cao nhất được công bố đối với bất kỳ công ty niêm yết nào.

Ứng dụng ChatGPT dành cho người tiêu dùng của OpenAI là ứng dụng AI dành cho người tiêu dùng số 1 trên toàn cầu (Sensor Tower) và đã vượt mốc 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần vào tháng 2 năm 2026, khiến ứng dụng này trở thành công nghệ dành cho người tiêu dùng có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lịch sử (UBS thông qua Reuters).

Định Danh Kỹ Thuật Số — Token WLD

Eightco nắm giữ hơn 283 triệu WLD, chiếm khoảng 8,4% tổng nguồn cung đang lưu hành, giữ vị thế tổ chức được công bố công khai lớn nhất trên toàn cầu và chiếm khoảng 36% tài sản của quỹ Eightco.

Worldcoin là token gốc của World – mạng lưới Proof of Human toàn cầu được xây dựng bởi Tools for Humanity (do Sam Altman và Alex Blania đồng sáng lập) và do World Foundation quản lý. Các thiết bị Orb của hãng phát hành một World ID (Mã định danh World) bảo vệ quyền riêng tư, cho phép xác minh người dùng là một con người duy nhất, chứ không phải là một tác nhân AI.

Theo mô hình kinh doanh đã được World công bố, các ứng dụng phải trả phí cho mỗi lần xác minh trong khi việc xác minh người dùng cuối vẫn miễn phí, theo đó cả nhà phát hành chứng chỉ cũng như giao thức World đều kiếm tiền từ việc xác thực người dùng đã được xác minh. Theo Tools for Humanity, World xác định cơ hội doanh thu tiềm năng chung của 13 ngành trị giá 6,35 nghìn tỷ USD, trong đó có ngân hàng, thương mại điện tử, trò chơi, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI).

Nền Kinh Tế Sáng Tạo — Beast Industries

Eightco đã đầu tư 18 triệu USD vào vốn chủ sở hữu của Beast Industries, tương đương khoảng 4% tài sản quỹ.

Beast Industries sở hữu một trong những mạng lưới tiếp cận trực tiếp khách hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, với tổng số hơn 500 triệu người theo dõi trên các nền tảng, và MrBeast là người được xem nhiều nhất trên YouTube toàn cầu. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) thương mại hóa các hoạt động sản xuất nội dung, khả năng phân phối và niềm tin của khán giả trở thành những tài sản ngày càng khan hiếm.

Giới thiệu về Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) là một công ty niêm yết công khai, đang thực hiện chiến lược quản lý kho quỹ Worldcoin (WLD) đầu tiên thuộc loại hình này. Công Ty cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận gián tiếp ba xu hướng định hình chu kỳ này chỉ với một mã cổ phiếu duy nhất: trí tuệ nhân tạo (thông qua khoản đầu tư gián tiếp vào OpenAI), định danh kỹ thuật số (thông qua vị thế là tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng WLD lớn nhất thế giới và giao thức Proof of Human), và nền kinh tế sáng tạo thông qua cổ phần trong Beast Industries của MrBeast. Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu như Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera và GSR, Eightco đang xây dựng lớp cơ sở hạ tầng phục vụ việc xác thực con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tự hành.

Để biết thêm thông tin:

X: @iamhuman_orbs

Trang web: 8co.holdings

Câu hỏi Thường Gặp

Cổ phiếu ORBS là gì?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) là một công ty niêm yết công khai trên sàn Nasdaq. ORBS mang đến cơ hội tiếp cận gián tiếp với: OpenAI và Beast Industries.

Tổ chức/cá nhân nào hiện sở hữu nhiều Worldcoin (WLD) nhất?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) nắm giữ 283 triệu WLD, tương đương khoảng 8,4% nguồn cung đang lưu hành và là tổ chức đầu tư niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin lớn nhất trên toàn cầu.

Bằng Chứng Con Người (Proof of Human) là gì?

Proof of Human (Bằng Chứng Con Người) là một phương thức xác minh được mã hóa cho phép chứng minh người dùng là một cá nhân duy nhất, còn sống, không phải là bot hay tác nhân AI. Đây là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho mạng xã hội, ngân hàng, thương mại điện tử và bất kỳ hệ thống nào yêu cầu "một người, một tài khoản" trong kỷ nguyên Agentic AI.

Eightco (ORBS) có liên quan như thế nào đến Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) là tổ chức niêm yết công khai nắm giữ lượng Worldcoin (WLD) lớn nhất thế giới, token vận hành mạng lưới Proof of Human của World.

CEO của Eightco Holdings là ai?

Ông Kevin O'Donnell là Giám Đốc Điều Hành của Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Hội Đồng Quản Trị của Công Ty bao gồm Tom Lee (Đối Tác Quản Lý và Trưởng bộ phận Nghiên Cứu tại Fundstrat, kiêm Chủ Tịch của Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) và Brett Winton (Trưởng bộ phận Dự Báo Tương Lai tại ARK Invest) trong vai trò cố vấn cho Hội Đồng Quản Trị.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính dự báo theo nghĩa của Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Tất cả các tuyên bố trong thông cáo báo chí này, ngoại trừ các tuyên bố về sự kiện lịch sử, đều có thể được coi là tuyên bố mang tính dự báo, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố liên quan đến: Kỳ vọng của Công Ty rằng trí tuệ nhân tạo, định danh kỹ thuật số và nền kinh tế sáng tạo sẽ định hình thập kỷ đổi mới tiếp theo; kỳ vọng về sự phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng tương tác với các tác nhân; các báo cáo truyền thông về việc OpenAI được cho là đang chuẩn bị nộp đơn IPO trong những tuần sắp tới và kỳ vọng rằng mọi đợt IPO của OpenAI đều sẽ nằm trong số những đợt chào bán cổ phiếu công nghệ quan trọng nhất; tuyên bố của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty về chu kỳ đầu tư công nghệ hiện tại là một trong những chu kỳ lớn nhất trong lịch sử, kỳ vọng về mức độ quan tâm rất lớn của nhà đầu tư đối với các công ty AI, niềm tin rằng OpenAI nằm ở trung tâm của sự chuyển đổi AI, và niềm tin rằng việc ORBS đầu tư vào OpenAI thể hiện một trong những cơ hội tạo ra giá trị đáng kể nhất trong thập kỷ tới; tuyên bố về kế hoạch đã được Alphabet công bố nhằm huy động tới 80 tỷ USD cho các khoản đầu tư liên quan đến AI; tuyên bố về tỷ lệ hoạt động của các thực thể bot và không phải con người trên các nền tảng internet, bao gồm khối lượng giao dịch Polymarket, lưu lượng truy cập web, email, thực hiện giao dịch vốn chủ sở hữu, tạo trang web và đánh giá sản phẩm trực tuyến; kỳ vọng về việc áp dụng giao thức World ID và mạng lưới World trên các ứng dụng dành cho doanh nghiệp và người tiêu dùng; niềm tin rằng xác minh Proof-of-Human đang trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho mạng xã hội, ngân hàng, thương mại điện tử và hệ thống tài chính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI); những tuyên bố về cơ hội doanh thu tiềm năng toàn cầu trị giá 6,35 nghìn tỷ USD trên nhiều ngành bao gồm ngân hàng, thương mại điện tử, trò chơi, mạng xã hội và AI; những tuyên bố về tầm quan trọng của phân phối và niềm tin của khán giả khi AI thương mại hóa việc sản xuất nội dung; và niềm tin của Công Ty rằng danh mục đầu tư quỹ của mình nắm giữ các thành phần quan trọng cho hệ thống tài chính kỹ thuật số và AI trong tương lai. Các từ như "kế hoạch", "kỳ vọng", "sẽ", "dự đoán", "tiếp tục", "mở rộng", "thúc đẩy", "phát triển", "tin tưởng", "định hướng", "mục tiêu", "có thể", "duy trì", "dự án", "triển vọng", "dự định", "ước tính", "có khả năng", "nên" và các từ hay cụm từ khác có ý nghĩa và cách diễn đạt tương tự được sử dụng để xác định các tuyên bố mang tính dự báo, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố mang tính dự báo đều chứa các từ hay cụm từ nói trên. Các tuyên bố mang tính dự báo được dựa trên niềm tin và giả định hiện tại của ban quản lý, những điều này luôn tiềm ẩn rủi ro và sự không chắc chắn, đồng thời không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả nêu trong bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào do nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Việc Công Ty không thể trực tiếp quản lý hoặc điều hành các doanh nghiệp tư nhân mà Công Ty không phải là cổ đông kiểm soát, bao gồm OpenAI và Beast Industries; rủi ro thua lỗ hoặc giảm giá trị các khoản đầu tư chiến lược của Công Ty, bao gồm cả vị thế gián tiếp của Công Ty trong vốn chủ sở hữu của OpenAI (nắm giữ thông qua các công ty mục đích đặc biệt), vị thế của Công Ty trong WLD và vị thế của Công Ty trong cổ phần Beast Industries; khả năng của Công Ty trong việc duy trì tuân thủ các yêu cầu niêm yết liên tục của Nasdaq; chi phí, phí hoặc khoản chi bất ngờ làm giảm nguồn vốn của Công Ty hoặc làm chậm việc triển khai vốn; không thể huy động đủ vốn để tài trợ hoặc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh hoặc các khoản đầu tư chiến lược; sự biến động về giá tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả WLD và ETH, có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị cổ phiếu quỹ của Công Ty; những thay đổi về quy định, luật pháp và quy tắc trong tương lai tác động tiêu cực đến tài sản kỹ thuật số, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo hoặc thu thập dữ liệu sinh trắc học; rủi ro liên quan đến việc phát triển, áp dụng và chấp nhận thị trường của công nghệ Proof-of-Human và mạng lưới World; tính bất định liên quan đến tốc độ và quỹ đạo triển khai AI tác nhân trong các ứng dụng dành cho doanh nghiệp và người tiêu dùng; tính bất định liên quan đến lộ trình sản phẩm của OpenAI và thời điểm hoặc sự thành công của bất kỳ đợt IPO nào; rủi ro dữ liệu của bên thứ ba về hoạt động internet không phải của con người có thể không chính xác hoặc thay đổi; rủi ro liên quan đến khả năng đạt được các dự báo tăng trưởng của Beast Industries; và sự thay đổi quan điểm của công chúng và chính phủ về tài sản kỹ thuật số hoặc các ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Vì những rủi ro và bất ổn này, hãy thận trọng và không nên có niềm tin không xác đáng vào những tuyên bố mang tính dự báo này. Để tìm hiểu thêm về các rủi ro, yếu tố không chắc chắn và những tác nhân quan trọng khác có thể khiến kết quả thực tế của Eightco khác biệt trọng yếu so với các tuyên bố mang tính dự báo trong tài liệu này, vui lòng tham khảo các hồ sơ của Eightco gửi lên Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC), bao gồm phần các yếu tố rủi ro và các công bố thông tin khác trong Báo Cáo Thường Niên theo Mẫu 10-K nộp ngày 15/04/2026 cùng các hồ sơ công khai liên quan khác. Mọi thông tin trong thông cáo báo chí này chỉ chính xác tại thời điểm phát hành. Eightco không có nghĩa vụ cập nhật thông tin này hoặc công bố công khai kết quả của bất kỳ sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố nào để phản ánh các sự kiện hoặc diễn biến trong tương lai, trừ khi luật pháp yêu cầu.

NGUỒN Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)