Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) gibt einen Gesamtbestand von rund 437 Millionen US-Dollar bekannt, darunter Anteile an OpenAI und Beast Industries sowie mehr als 16.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token

Zum 3. Juni 2026, 18:00 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über Zweckgesellschaften) in OpenAI, eine Investition in Höhe von 18 Millionen US-Dollar in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) zu einem Preis von 0,55 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) sowie insgesamt rund 142 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtportfolio von rund 437 Millionen US-Dollar entspricht.

Die wichtigsten KI-Schlagzeilen in den Nachrichten:

Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Beteiligungen der letzten Wochen gehören:

Am 1. Juni reichte Anthropic, dessen Unternehmenswert kürzlich auf fast 1 Billion US-Dollar geschätzt wurde, vertraulich einen Antrag auf einen Börsengang in den USA ein und legte damit den Grundstein für einen der möglicherweise bedeutendsten Technologie-Börsengänge der Geschichte (Reuters).





Die Nachricht von Anthropic kommt inmitten der Nachricht, dass OpenAI sich darauf vorbereitet, in den kommenden Wochen an die Börse zu gehen (The New York Times).





Am 1. Juni gab Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, Pläne bekannt, bis zu 80 Milliarden US-Dollar aufzubringen, um Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie die Recheninfrastruktur zu finanzieren und so der beispiellosen Nachfrage gerecht zu werden (CNBC).

„Der Markt erlebt derzeit einen der größten Technologie-Investitionszyklen der Geschichte, da die künstliche Intelligenz ganze Branchen, Geschäftsmodelle und die Weltwirtschaft neu gestaltet", sagte Thomas „Tom" Lee, Vorstandsmitglied von Eightco. „Der Börsengang von Anthropic unterstreicht die Erwartung, dass das Interesse der Anleger an KI-Unternehmen enorm sein wird. Angesichts des Berichts, dass der Börsengang von OpenAI kurz bevorsteht, sind wir der Ansicht, dass OpenAI im Zentrum dieses Wandels steht, und die Beteiligung von ORBS an diesem Unternehmen bietet den Aktionären die Möglichkeit, an einer Entwicklung teilzuhaben, die wir als eine der bedeutendsten Chancen zur Wertschöpfung des kommenden Jahrzehnts ansehen."

Aus den von Fundstrat zusammengestellten Daten geht hervor, dass „Nicht-Menschen" mittlerweile die folgenden geschätzten Anteile am Handelsvolumen auf verschiedenen Plattformen ausmachen:

- 75 % des Polymarket-Handelsvolumens

- 53 % des Internetverkehrs

- 47 % der versendeten E-Mails

- 44 % der US-Aktienkäufe

- 35 % der Erstellung neuer Websites

- 30 % der Online-Produktbewertungen

Eightco: Zugang zu wichtigen Megatrends

Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: Künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy, wobei das Unternehmen in jedem dieser Bereiche über indirekte Beteiligungen an OpenAI (21 % der ORBS-Bestände), Worldcoin (36 %) und Beast Industries (4 %) engagiert ist.

Künstliche Intelligenz – OpenAI

Eightco hat rund 90 Millionen US-Dollar in Zweckgesellschaften investiert, die Beteiligungen an der Muttergesellschaft von OpenAI halten; dies entspricht etwa 21 % des Eigenkapitals und stellt eine der höchsten offengelegten Konzentrationen unter allen börsennotierten Vehikeln dar.

ChatGPT, die Verbraucher-App von OpenAI, ist weltweit die Nummer 1 unter den KI-Apps für Verbraucher (Sensor Tower) und hat im Februar 2026 die Marke von 900 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern überschritten, was sie zur am schnellsten wachsenden Verbrauchertechnologie der Geschichte macht (UBS via Reuters).

Digitale Identität – WLD-Token

Eightco hält über 283 Millionen WLD, was etwa 8,4 % des im Umlauf befindlichen Bestands entspricht. Dies ist die weltweit größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position und macht etwa 36 % des Vermögens der Eightco-Kasse aus.

Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity, mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania, aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein einzigartiger Mensch und kein KI-Agent ist.

Nach dem von World angekündigten Geschäftsmodell zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt. Sowohl Aussteller von Berechtigungsnachweisen als auch das World-Protokoll monetarisieren dabei die Authentifizierung verifizierter echter Menschen. World sieht in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI, eine adressierbare Umsatzchance von insgesamt 6,35 Billionen US-Dollar (laut Tools for Humanity).

Creator-Ökonomie – Beast Industries

Eightco hat 18 Millionen Dollar in Aktien von Beast Industries investiert, was etwa 4 % des Eigenkapitals entspricht.

Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Reichweiten bei Verbrauchern und erreicht plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Follower, gestützt auf MrBeast als die weltweit meistgesehene Person auf YouTube. Da KI die Produktion von Inhalten zunehmend austauschbar macht, werden Verbreitung und Vertrauen des Publikums zu zunehmend knappen Vermögenswerten.

Informationen zu Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine in ihrer Art einzigartige Worldcoin (WLD)-Treasury-Strategie verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker ein indirektes Engagement in drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch die indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch die Position als größter börsennotierter Inhaber von WLD und des Proof-of-Human-Protokolls sowie die Creator-Ökonomie durch die Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Unterstützt von führenden institutionellen Investoren, darunter Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR, baut Eightco die Infrastrukturebene für Proof-of-Human-Verifizierung im Zeitalter agentischer KI auf.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Häufig gestellte Fragen

Was ist die ORBS-Aktie?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq. ORBS bietet indirekten Zugang zu: OpenAI und Beast Industries.

Wer besitzt die meisten Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) hält 283 Millionen WLD, was etwa 8,4 % des Umlaufbestands entspricht und weltweit die größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position darstellt.

Was ist Proof of Human?

Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein einzigartiger, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentischen Handel und jedes System, das im Zeitalter agentischer KI das Prinzip „eine Person, ein Konto" erfordert.

Wie hängt Eightco (ORBS) mit Proof of Human zusammen?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich offengelegte institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt.

Wer ist Geschäftsführer von Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell ist CEO von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehören Tom Lee, geschäftsführender Partner und Leiter der Research-Abteilung bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR), sowie Brett Winton, Chef-Futurist bei ARK Invest, als Berater des Verwaltungsrats an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung und Einführung von agentischer künstlicher Intelligenz; Medienberichte, wonach OpenAI angeblich einen Börsengang in den kommenden Wochen vorbereite, sowie die Erwartung, dass ein etwaiger Börsengang von OpenAI zu den bedeutendsten Technologie-Börsengängen zählen würde; Aussagen eines Vorstandsmitglieds des Unternehmens, wonach der aktuelle Technologie-Investitionszyklus einer der größten in der Geschichte sei, die Erwartung eines enormen Interesses der Anleger an KI-Unternehmen, die Überzeugung, dass OpenAI im Zentrum der KI-Transformation stehe, sowie die Überzeugung, dass das Engagement von ORBS bei OpenAI eine der bedeutendsten Wertschöpfungsmöglichkeiten des kommenden Jahrzehnts darstelle; Aussagen zu den von Alphabet angekündigten Plänen, bis zu 80 Milliarden US-Dollar für KI-bezogene Investitionen aufzubringen; Aussagen zu den Anteilen nicht-menschlicher und bot-basierter Aktivitäten auf Internetplattformen, einschließlich des Handelsvolumens auf Polymarket, des Web-Traffics, von E-Mails, Aktienausführungen, der Erstellung von Websites und Online-Produktbewertungen; Erwartungen hinsichtlich der Einführung des World-ID-Protokolls und des World-Netzwerks in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; die Überzeugung, dass die „Proof-of-Human"-Verifizierung im Zeitalter der agentischen KI zu einer unverzichtbaren Infrastruktur für soziale Netzwerke, das Bankwesen, den agentischen Handel und Finanzsysteme wird; Aussagen bezüglich des adressierbaren Umsatzpotenzials von World in Höhe von 6,35 Billionen US-Dollar in Branchen wie dem Bankwesen, E-Commerce, Gaming, sozialen Medien und agentischer KI; Aussagen zur Bedeutung von Vertrieb und Vertrauen der Zielgruppe angesichts der zunehmenden Kommerzialisierung der Inhaltsproduktion durch KI; sowie die Überzeugung des Unternehmens, dass sein Treasury-Portfolio entscheidende Komponenten für das zukünftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Wörter wie „plant", „erwartet", „wird", „rechnet mit", „fortsetzen", „erweitern", „voranbringen", „entwickeln", „glaubt", „Prognose", „Ziel", „kann", „bleiben", „prognostizieren", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Aussage sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Geschäftsführung oder den Betrieb privater Unternehmen zu lenken, an denen das Unternehmen nicht als Mehrheitsaktionär beteiligt ist, einschließlich OpenAI und Beast Industries; das Risiko von Verlusten oder Wertminderungen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Beteiligung am Eigenkapital von OpenAI (gehalten über Zweckgesellschaften), seiner Beteiligung an WLD und seiner Beteiligung am Eigenkapital von Beast Industries; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für die fortgesetzte Notierung weiterhin zu erfüllen; unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens verringern oder anderweitig den Kapitaleinsatz verzögern; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zur Finanzierung oder Skalierung seiner Geschäftstätigkeit oder strategischer Investitionen zu beschaffen; Volatilität der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der eigenen Bestände des Unternehmens erheblich beeinträchtigen könnte; regulatorische Änderungen, künftige Gesetzgebung und Regelsetzungen, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Einführung künstlicher Intelligenz oder die Erhebung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der Proof-of-Human-Technologie und des World-Netzwerks; Unsicherheit hinsichtlich des Tempos und der Entwicklung des Einsatzes agentischer KI in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; Unsicherheit hinsichtlich der Produkt-Roadmap von OpenAI sowie des Zeitpunkts oder des Erfolgs eines möglichen Börsengangs; Risiken, dass Daten von Dritten bezüglich nicht-menschlicher Internetaktivitäten ungenau sein oder sich ändern könnten; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Beast Industries, seine Wachstumsprognosen zu erreichen; sowie sich wandelnde Positionen der Öffentlichkeit und der Regierungen zu digitalen Vermögenswerten oder Branchen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Unsicherheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, findet sich in den Einreichungen von Eightco bei der Securities and Exchange Commission („SEC"), einschließlich der Risikofaktoren und anderer Offenlegungen im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen öffentlich verfügbaren SEC-Einreichungen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung. Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Überarbeitungen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um künftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

QUELLE: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)