Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa tenencias totales de aproximadamente 437 millones de dólares, que incluyen OpenAI, Beast Industries, más de 16.000 ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Al 3 de junio de 2026, a las 6:00 p. m. (hora del este de EE. UU.), los activos de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de entidades con fines específicos) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,55 dólares por WLD (según Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) y aproximadamente 142 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de activos de aproximadamente 437 millones de dólares.

Titulares destacados sobre IA que marcan la actualidad:

La junta directiva de ORBS considera que la cartera de tesorería de la empresa contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la IA y el sistema financiero digital. Entre los activos, los aspectos más destacados de las últimas semanas son:

El 1 de junio, Anthropic, valorada recientemente en casi 1 billón de dólares, presentó de forma confidencial una solicitud para cotizar en la bolsa en Estados Unidos, lo que podría dar lugar a una de las cotizaciones en bolsa del sector tecnológico más importantes de la historia (Reuters).





La noticia sobre Anthropic se da a conocer en medio de los rumores de que OpenAI se está preparando para presentar su solicitud de cotización en bolsa en las próximas semanas (The New York Times).





El 1 de junio, Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció sus planes de recaudar hasta 80.000 millones de dólares para financiar inversiones relacionadas con la IA e infraestructura informática con el fin de satisfacer una demanda sin precedentes (CNBC).

"El mercado está viviendo uno de los mayores ciclos de inversión en tecnología de la historia, a medida que la IA transforma los sectores, los modelos de negocio y la economía mundial", afirmó Thomas "Tom" Lee, miembro de la junta directiva de Eightco. "La presentación de Anthropic destaca las expectativas de un enorme interés por parte de los inversionistas hacia las empresas de IA. Dado que, según se informa, la presentación de OpenAI está a punto de producirse, creemos que OpenAI es fundamental para esta transformación y la exposición de ORBS a esta empresa ofrece a los accionistas la posibilidad de participar en lo que consideramos una de las oportunidades de generación de valor más importantes de la próxima década".

Los datos recopilados por Fundstrat muestran que los "no humanos" representan actualmente las siguientes cuotas estimadas del volumen en diversas plataformas:

- 75 % del volumen de las operaciones de Polymarket

- 53 % del tráfico de la web

- 47 % de correos electrónicos enviados

- 44 % de ejecución de operaciones de compra de acciones estadounidenses

- 35 % de creación de nuevas páginas web

- 30 % de reseñas de productos en línea

Eightco: Exposición a las principales megatendencias

Eightco se basa en tres megatendencias que la empresa prevé que definirán la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con participaciones en cada una de ellas mediante inversiones indirectas en OpenAI (un 21 % de las tenencias de la tesorería de ORBS), Worldcoin (36 %) y Beast Industries (4 %).

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco ha invertido alrededor de 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con exposición a participaciones en el capital social de la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 21 % de los activos propios, una de las concentraciones más altas divulgadas de cualquier vehículo cotizado.

ChatGPT, la aplicación de consumo de OpenAI, es la aplicación de IA de consumo n.º 1 a nivel mundial (Sensor Tower) y en febrero de 2026 registró 900 millones de usuarios activos semanales, lo que la convierte en la tecnología de consumo de más rápido crecimiento en la historia (UBS a través de Reuters).

Identidad digital — Token WLD

Eightco posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,4 % de la oferta circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y alrededor del 36 % de los activos de tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de prueba de humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la World Foundation. Su dispositivo Orb emite una World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único y no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por verificación, mientras que la verificación para el usuario final sigue siendo gratuita; tanto los emisores de credenciales como el protocolo World obtienen ingresos gracias a la autenticación de verificación como humano. World identifica una oportunidad de ingresos potencial combinada de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, entre los que se incluyen banca, comercio electrónico, videojuegos, redes sociales e IA agéntica (según Tools for Humanity).

Economía de los creadores — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, aproximadamente el 4 % de los activos de tesorería.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de distribución directa al consumidor del mundo, con más de 500 millones de seguidores en todas sus plataformas, lideradas por MrBeast, la persona con más visualizaciones de YouTube a nivel mundial. A medida que la IA convierte la creación de contenido en un producto básico, la distribución y la confianza del público se convierten en activos escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad de cartera que cotiza en bolsa y que implementa una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) única en su género, que ofrece a los inversionistas exposición directa, mediante un único ticker, a tres de las tendencias más destacadas de este ciclo: inteligencia artificial, mediante su inversión indirecta en OpenAI; identidad digital, mediante su posición como el mayor tenedor público de WLD y del protocolo Prueba de humanidad; y economía de los creadores, mediante su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Con el respaldo de inversionistas institucionales líderes, entre los que se incluyen Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica.

Para más información:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en Nasdaq. ORBS ofrece una exposición indirecta a: OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee 283 millones de WLD, alrededor del 8,4 % del suministro en circulación y la mayor posición institucional del mundo divulgada de forma pública.

¿Qué es la Prueba de humanidad?

La Prueba de humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona única y real, y no un bot ni un agente de IA. Se trata de una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio agéntico y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA agéntica.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con la Prueba de humanidad?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor tenedor institucional de Worldcoin (WLD) que cotiza en bolsa, el token que impulsa la red Prueba de humanidad de World.

¿Quién es el director ejecutivo de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el director ejecutivo de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). La Junta Directiva de la empresa incluye a Tom Lee (socio gerente y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies [NYSE: BMNR]) y, como asesor de la junta, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa, salvo las que se refieren a hechos históricos, podrían considerarse declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones relativas a: las expectativas de la empresa de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores marcarán la próxima década de innovación; las expectativas relacionadas con el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial agéntica; los informes de prensa relacionados con la supuesta preparación de OpenAI para presentar una oferta pública inicial (OPI) y las expectativas de que la OPI de OpenAI sería uno de los productos tecnológicos más importantes; declaraciones del miembro de la junta directiva de la empresa con respecto a que el ciclo actual de inversión en tecnología es uno de los más grandes de la historia, la expectativa de un enorme apetito de los inverionistas por las empresas de IA, la creencia de que OpenAI es el eje de la transformación de la IA y la creencia de que la exposición de ORBS a OpenAI representa una de las oportunidades para generar valor más considerables de la próxima década; declaraciones con respecto a los planes anunciados por Alphabet para recaudar hasta 80.000 millones de dólares para inversiones relacionadas con la IA; declaraciones con respecto a los porcentajes de actividad no humana y de bots en las plataformas de Internet, incluido el volumen de operaciones de Polymarket, el tráfico web, el correo electrónico, la ejecución de acciones, la creación de sitios web y las reseñas de productos en línea; expectativas con respecto a la adopción del protocolo World ID y la red World para usos empresariales y de consumo; creencias de que la verificación de prueba de humanidad se está convirtiendo en una infraestructura esencial para redes sociales, banca, comercio agéntico y los sistemas financieros en la era de la IA agéntica; declaraciones con respecto a la oportunidad de ingresos direccionables de World de 6,35 billones de dólares en industrias que abarcan banca, comercio electrónico, videojuegos, redes sociales e IA agéntica; declaraciones sobre la importancia de la distribución y la confianza de la audiencia a medida que la IA mercantiliza la producción de contenido; y la convicción de la empresa de que su cartera de tesorería contiene componentes críticos para el futuro sistema financiero digital y de IA. Palabras como "planea", "espera", "hará", "prevé", "continuar", "expandir", "avanzar", "desarrollar", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanecer", "proyecto", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluidos, entre otros: la incapacidad de la empresa para dirigir la gestión u operaciones de negocios privados en los que la empresa no es un accionista controlador, incluidos OpenAI y Beast Industries; riesgo de pérdida o depreciación en las inversiones estratégicas de la empresa, incluida su posición indirecta en acciones de OpenAI (mantenidas a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en acciones de Beast Industries; la capacidad de la empresa para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la empresa o de otro modo retrasen el despliegue de capital; incapacidad para obtener capital suficiente para financiar o escalar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podría afectar materialmente el valor de las tenencias de tesorería de la empresa; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impacten de forma negativa en los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología de "Prueba de humanidad" y la red mundial; incertidumbre con respecto al ritmo y la trayectoria del despliegue de IA con agentes en aplicaciones empresariales y de consumo; incertidumbre con respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI y el momento o el éxito de cualquier salida a bolsa; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para alcanzar sus previsiones de ingresos o proyecciones de crecimiento; riesgos de que los datos de terceros sobre la actividad no humana en Internet puedan ser inexactos o estar sujetos a cambios; y posiciones cambiantes del público y los gobiernos sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial. En vista de estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe confiar indebidamente en tales declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría influir en que los resultados reales de Eightco difieran de aquellos contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones contenidas en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que están disponibles públicamente. Toda la información que aparece en este comunicado de prensa es válida para la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar dicha información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de tales declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, salvo que lo exija la ley.

FUENTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)