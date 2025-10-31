Elevaris Medical Devices nomeia novo Diretor de Engenharia e Operações

BOSTON, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Elevaris Medical Devices, uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação sob Contrato para empresas de saúde multinacionais líderes do setor, anunciou a nomeação de seu novo Diretor de Engenharia e Operações, Salvador Montes.

Montes será responsável pela estratégia e operações globais de engenharia nas instalações da empresa nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Coreia do Sul.

"Tenho um profundo respeito pelo legado que a Elevaris está alavancando e uma imensa crença em nosso potencial para oferecer crescimento sustentável e satisfação do cliente."

"A sal traz uma vasta experiência global e tem um pedigree incrível em execução, excelência operacional e melhoria contínua", disse Richard Zrebiec, CEO da Elevaris Medical Devices. "Estamos entusiasmados com a disciplina, a energia e a visão que ele traz à medida que continuamos a fortalecer nossas capacidades de engenharia e fabricação para impulsionar o crescimento e oferecer valor excepcional aos nossos clientes."

Montes traz para a Elevaris mais de 25 anos de experiência na liderança de operações de fabricação e cadeia de suprimentos em vários locais nos setores médico, aeroespacial e de bens de consumo. Sua experiência abrange transformações Lean, start-ups, fusões e aquisições e reviravoltas operacionais; e, ele tem um histórico comprovado de construção de equipes de alto desempenho e condução de resultados sustentáveis. Ele integra os princípios Lean; Planejamento de Vendas, Inventário e Operações; sistemas de gerenciamento diários e implantação de políticas para vincular a excelência operacional diretamente aos resultados dos negócios e das partes interessadas.

"Estou muito feliz por me juntar a esta equipe de especialistas em desenvolvimento e engenharia focada na aplicação de recursos de fabricação tão extensos para fornecer soluções de precisão aos clientes de dispositivos médicos", disse Montes. "Tenho um profundo respeito pelo legado que a Elevaris está alavancando e uma imensa crença em nosso potencial para oferecer crescimento sustentável e satisfação do cliente."

A Montes é certificada em Planejamento e Gestão de Estoque pela American Production and Inventory Control Society e opera sob seu Padrão Digital de Referência de Operações de Cadeia de Suprimentos, um padrão digital, de acesso aberto e abrangente para avaliar e melhorar as operações de cadeia de suprimentos de ponta a ponta de uma empresa. Ele também é um SCRUM Master certificado, coach e facilitador da estrutura SCRUM destinada a ajudar pessoas e equipes a resolver problemas complexos por meio de ciclos de experimentação e feedback.

Montes é formado pela Tecnologico de Monterrey e formado em Engenharia Industrial. Ele também concluiu programas executivos na Universidade McGill, na Kellogg School of Management da Northwestern e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

Além de suas realizações acadêmicas, Montes também foi palestrante de destaque na American Manufacturing Summit e foi perfilado na Hispanic Executive Magazine e na BOSS Magazine.

Sobre a Elevaris Medical Devices:

A Elevaris Medical Devices é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contrato (CDMO) para empresas de saúde multinacionais líderes do setor, fabricantes de dispositivos médicos e empresas de tecnologia emergentes. É uma das principais fabricantes mundiais de agulhas de procedimento feitas sob medida e especializada na fabricação de microcomponentes de precisão, componentes tubulares complexos e subconjuntos. A empresa também distribui uma ampla gama de produtos farmacêuticos complementares, instrumentos cirúrgicos e suprimentos médicos.

A Elevaris Medical Devices tem mais de 300 funcionários em suas unidades na América do Norte, no Reino Unido e na Coreia do Sul. Para mais informações, acesse elevarismedical.com.

