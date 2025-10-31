Elevaris Medical Devices nomme un nouveau directeur de l'ingénierie et des opérations

BOSTON, 31octobre 2025 /PRNewswire/ -- Elevaris Medical Devices, une organisation de développement et de fabrication sous contrat pour des sociétés de soins de santé multinationales de premier plan, a annoncé la nomination de son nouveau directeur de l'ingénierie et des opérations, Salvador Montes.

M. Montes sera responsable de la stratégie et des opérations d'ingénierie au niveau mondial dans les installations de l'entreprise aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée du Sud.

"I have deep respect for the legacy Elevaris is leveraging and immense belief in our potential to deliver sustainable growth and customer satisfaction."

"Sal apporte une vaste expérience mondiale et est incroyablement réputé pour son sens de l'exécution, son excellence opérationnelle et son amélioration continue", a déclaré Richard Zrebiec, PDG d'Elevaris Medical Devices. "Nous nous réjouissons de la discipline, de l'énergie et de la vision qu'il nous apporte alors que nous continuons à renforcer nos capacités d'ingénierie et de fabrication afin de catapulter la croissance et d'offrir une valeur exceptionnelle à nos clients."

M. Montes apporte à Elevaris plus de 25 ans d'expérience dans la direction d'opérations de fabrication et de chaîne d'approvisionnement multisites dans les secteurs de la médecine, de l'aérospatiale et des biens de consommation. Son expertise couvre les transformations Lean, les start-ups, les fusions et acquisitions et les redressements opérationnels. Il a également fait ses preuves dans la mise en place d'équipes performantes et dans l'obtention de résultats durables. Il intègre les principes Lean, la planification des ventes, des stocks et des opérations, les systèmes de gestion quotidienne et le déploiement de politiques afin d'établir un lien direct entre l'excellence opérationnelle et les résultats de l'entreprise et des parties prenantes.

"Je suis ravi de rejoindre cette équipe d'experts en développement et en ingénierie qui se consacrent à l'application de capacités de fabrication aussi étendues pour fournir des solutions de précision aux clients du secteur des dispositifs médicaux", a déclaré M. Montes. "J'ai un profond respect pour l'héritage d'Elevaris et une immense confiance dans notre potentiel de croissance durable et de satisfaction de la clientèle".

Montes est certifié en planification et gestion des stocks par l'American Production and Inventory Control Society et a travaillé selon sa norme numérique de référence pour les opérations de la chaîne d'approvisionnement, une norme numérique, ouverte et complète pour évaluer et améliorer les opérations de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout d'une entreprise. Il est également certifié SCRUM Master, un coach et un facilitateur pour le cadre SCRUM destiné à aider les personnes et les équipes à résoudre des problèmes complexes par le biais de l'expérimentation et des boucles de rétroaction.

M. Montes est diplômé du Tecnologico de Monterrey et titulaire d'un diplôme en ingénierie industrielle. Il a également suivi des programmes pour cadres à l'Université McGill, à la Kellogg School of Management de Northwestern et au Massachusetts Institute of Technology.

Au-delà de ses réalisations universitaires, M. Montes a également été l'un des orateurs vedettes de l'American Manufacturing Summit et a fait l'objet d'articles dans Hispanic Executive Magazine et BOSS Magazine.

À propos d'Elevaris Medical Devices :

Elevaris Medical Devices est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour des entreprises multinationales de premier plan dans le domaine des soins de santé, des fabricants de dispositifs médicaux et des entreprises de technologie émergente. Elle est l'un des principaux fabricants mondiaux d'aiguilles de procédure sur mesure et est spécialisée dans la fabrication de microcomposants de précision, de composants tubulaires complexes et de sous-ensembles. La société distribue également une large gamme de produits pharmaceutiques complémentaires, d'instruments chirurgicaux et de fournitures médicales.

Elevaris Medical Devices emploie plus de 300 personnes sur ses sites d'Amérique du Nord, du Royaume-Uni et de Corée du Sud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site elevarismedical.com.

