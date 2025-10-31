Elevaris Medical Devices 任命新任首席工程兼營運總監

波士頓 2025年10月31日 /美通社/ -- Elevaris Medical Devices 是一間為業界領先的跨國醫療保健公司提供合約開發與製造服務的公司。該公司今日宣佈任命 Salvador Montes 為其新任首席工程兼營運總監。

Montes 將負責該公司在美國、英國和南韓設施的全球工程策略與營運。

「我對 Elevaris 所傳承的深厚基礎深表敬意，並堅信我們在實現可持續增長和客戶滿意度方面潛力無限。」

「Sal 帶來豐富的環球經驗，在執行力、卓越營運和持續改進方面，擁有極為深厚的資歷。」Elevaris Medical Devices 行政總裁 Richard Zrebiec 表示，「他帶來的嚴謹態度、活力與遠見令我們感到振奮，這將有助於我們不斷加強工程和製造能力，以推動業務增長，並為客戶創造卓越價值。」

Montes 為 Elevaris 帶來超過 25 年經驗，他曾在醫療、航太及消費品行業，領導跨越多地的製造和供應鏈營運。他的專業知識涵蓋精益轉型、初創企業、併購以及營運重整；並且，他在建立高效團隊及推動可持續成果方面，往績彪炳。他擅長整合精益原則、銷售、庫存和營運規劃、日常管理系統以及策略部署，將卓越營運與業務及持份者成果直接掛鉤。

「我很高興能加入這個由開發和工程專家組成的團隊，他們專注於應用如此廣泛的製造能力，為醫療器材客戶提供精準的解決方案。」Montes 表示，「我對 Elevaris 所傳承的深厚基礎深表敬意，並堅信我們在實現可持續增長和客戶滿意度方面潛力無限。」

Montes 榮獲美國生產與庫存控制協會頒發的「規劃與庫存管理認證」，並熟悉其「供應鏈營運參考數碼標準」的實際應用——這是一個用於評估和改進公司端對端供應鏈營運的數碼化、開放取用且全面的標準。他亦是一名獲得認證的 SCRUM Master，作為 Scrum 框架的教練和引導者，旨在協助人員和團隊，透過實驗及反饋迴路來解決複雜問題。

Montes 畢業於蒙特雷科技大學，持有工業工程學位。他亦曾於麥基爾大學、西北大學凱洛格管理學院和麻省理工學院修讀行政人員課程。

在學術成就以外，Montes 亦曾擔任美國製造業峰會的演講嘉賓，並接受過《Hispanic Executive Magazine》和《BOSS Magazine》的專題報導。

Elevaris Medical Devices 簡介：

Elevaris Medical Devices 是業界領先的跨國醫療保健公司、醫療設備製造商和新興科技公司的合約開發和製造組織 (CDMO)。該公司是全球領先訂製手術針製造商之一，專門製造精密微型組件、複雜管狀組件和子組件。公司還分銷各種輔助藥品、手術儀器和醫療用品。

Elevaris Medical Devices 在北美、英國和韓國各地擁有 300 多名員工。如欲更多資料，請瀏覽 elevarismedical.com。

SOURCE Elevaris Medical Devices Inc.