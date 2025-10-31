Elevaris Medical Devices nombra a un nuevo director de ingeniería y operaciones

BOSTON, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Elevaris Medical Devices, una organización de desarrollo y fabricación por contrato para empresas multinacionales líderes en el sector sanitario, anunció el nombramiento de su nuevo director de ingeniería y operaciones, Salvador Montes.

Montes será responsable de la estrategia y las operaciones de ingeniería globales en las instalaciones de la compañía en Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur.

"I have deep respect for the legacy Elevaris is leveraging and immense belief in our potential to deliver sustainable growth and customer satisfaction."

"Sal aporta una vasta experiencia internacional y una trayectoria impecable en ejecución, excelencia operativa y mejora continua", afirmó Richard Zrebiec, consejero delegado de Elevaris Medical Devices. "Nos entusiasma la disciplina, la energía y la visión que aporta, mientras continuamos fortaleciendo nuestras capacidades de ingeniería y fabricación para impulsar el crecimiento y ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes".

Montes aporta a Elevaris más de 25 años de experiencia liderando operaciones de fabricación y cadena de suministro en múltiples plantas para los sectores médico, aeroespacial y de bienes de consumo. Su experiencia abarca transformaciones Lean, empresas emergentes, fusiones y adquisiciones, y reestructuraciones operativas; además, cuenta con una trayectoria comprobada en la creación de equipos de alto rendimiento y la obtención de resultados sostenibles. Integra los principios Lean, la planificación de ventas, inventario y operaciones, los sistemas de gestión diaria y la implementación de políticas para vincular la excelencia operativa directamente con los resultados del negocio y de las partes interesadas.

"Me entusiasma unirme a este equipo de expertos en desarrollo e ingeniería, enfocados en aplicar capacidades de fabricación tan amplias para ofrecer soluciones de precisión a clientes de dispositivos médicos", declaró Montes. "Tengo un profundo respeto por el legado que Elevaris está aprovechando y una enorme confianza en nuestro potencial para lograr un crecimiento sostenible y la satisfacción del cliente".

Montes cuenta con la certificación en Planificación y Gestión de Inventarios de la Sociedad Americana de Control de Producción e Inventarios (APICS) y ha trabajado bajo su Estándar Digital de Referencia para Operaciones de la Cadena de Suministro (SCDS), un estándar digital, de acceso abierto y completo para evaluar y mejorar las operaciones de la cadena de suministro de principio a fin de una empresa. Además, es Scrum Master certificado, coach y facilitador del marco de trabajo Scrum, diseñado para ayudar a personas y equipos a resolver problemas complejos mediante la experimentación y la retroalimentación.

Montes es graduado del Tecnológico de Monterrey y posee un título en Ingeniería Industrial. Además, ha cursado programas ejecutivos en la Universidad McGill, la Escuela de Administración Kellogg de Northwestern y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Más allá de sus logros académicos, Montes también ha sido ponente destacado en la Cumbre de Manufactura Estadounidense y ha aparecido en las revistas Hispanic Executive Magazine y BOSS Magazine.

Acerca de Elevaris Medical Devices:

Elevaris Medical Devices es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que presta servicios a empresas multinacionales líderes en el sector sanitario, fabricantes de dispositivos médicos y empresas de tecnología emergente. Es uno de los principales fabricantes mundiales de agujas quirúrgicas a medida y se especializa en la fabricación de microcomponentes de precisión, componentes tubulares complejos y subconjuntos. La empresa también distribuye una amplia gama de productos farmacéuticos complementarios, instrumental quirúrgico y suministros médicos.

Elevaris Medical Devices cuenta con más de 300 empleados en sus sedes de Norteamérica, Reino Unido y Corea del Sur. Para obtener más información, visite elevarismedical.com.