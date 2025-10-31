Elevaris Medical Devices nombra a un nuevo director de ingeniería y operaciones
BOSTON, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Elevaris Medical Devices, una organización de desarrollo y fabricación por contrato para empresas multinacionales líderes en el sector sanitario, anunció el nombramiento de su nuevo director de ingeniería y operaciones, Salvador Montes.
Montes será responsable de la estrategia y las operaciones de ingeniería globales en las instalaciones de la compañía en Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur.
"Sal aporta una vasta experiencia internacional y una trayectoria impecable en ejecución, excelencia operativa y mejora continua", afirmó Richard Zrebiec, consejero delegado de Elevaris Medical Devices. "Nos entusiasma la disciplina, la energía y la visión que aporta, mientras continuamos fortaleciendo nuestras capacidades de ingeniería y fabricación para impulsar el crecimiento y ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes".
Montes aporta a Elevaris más de 25 años de experiencia liderando operaciones de fabricación y cadena de suministro en múltiples plantas para los sectores médico, aeroespacial y de bienes de consumo. Su experiencia abarca transformaciones Lean, empresas emergentes, fusiones y adquisiciones, y reestructuraciones operativas; además, cuenta con una trayectoria comprobada en la creación de equipos de alto rendimiento y la obtención de resultados sostenibles. Integra los principios Lean, la planificación de ventas, inventario y operaciones, los sistemas de gestión diaria y la implementación de políticas para vincular la excelencia operativa directamente con los resultados del negocio y de las partes interesadas.
"Me entusiasma unirme a este equipo de expertos en desarrollo e ingeniería, enfocados en aplicar capacidades de fabricación tan amplias para ofrecer soluciones de precisión a clientes de dispositivos médicos", declaró Montes. "Tengo un profundo respeto por el legado que Elevaris está aprovechando y una enorme confianza en nuestro potencial para lograr un crecimiento sostenible y la satisfacción del cliente".
Montes cuenta con la certificación en Planificación y Gestión de Inventarios de la Sociedad Americana de Control de Producción e Inventarios (APICS) y ha trabajado bajo su Estándar Digital de Referencia para Operaciones de la Cadena de Suministro (SCDS), un estándar digital, de acceso abierto y completo para evaluar y mejorar las operaciones de la cadena de suministro de principio a fin de una empresa. Además, es Scrum Master certificado, coach y facilitador del marco de trabajo Scrum, diseñado para ayudar a personas y equipos a resolver problemas complejos mediante la experimentación y la retroalimentación.
Montes es graduado del Tecnológico de Monterrey y posee un título en Ingeniería Industrial. Además, ha cursado programas ejecutivos en la Universidad McGill, la Escuela de Administración Kellogg de Northwestern y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Más allá de sus logros académicos, Montes también ha sido ponente destacado en la Cumbre de Manufactura Estadounidense y ha aparecido en las revistas Hispanic Executive Magazine y BOSS Magazine.
Acerca de Elevaris Medical Devices:
Elevaris Medical Devices es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que presta servicios a empresas multinacionales líderes en el sector sanitario, fabricantes de dispositivos médicos y empresas de tecnología emergente. Es uno de los principales fabricantes mundiales de agujas quirúrgicas a medida y se especializa en la fabricación de microcomponentes de precisión, componentes tubulares complejos y subconjuntos. La empresa también distribuye una amplia gama de productos farmacéuticos complementarios, instrumental quirúrgico y suministros médicos.
Elevaris Medical Devices cuenta con más de 300 empleados en sus sedes de Norteamérica, Reino Unido y Corea del Sur. Para obtener más información, visite elevarismedical.com.
