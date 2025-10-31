Elevaris Medical Devices ernennt neuen Chief Engineering and Operations Officer

BOSTON, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Elevaris Medical Devices, ein Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen für branchenführende multinationale Gesundheitsunternehmen, gab die Ernennung seines neuen Chief Engineering and Operations Officer, Salvador Montes, bekannt.

Montes wird für die globale technische Strategie und den Betrieb an den Standorten des Unternehmens in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Südkorea verantwortlich sein.

"I have deep respect for the legacy Elevaris is leveraging and immense belief in our potential to deliver sustainable growth and customer satisfaction."

"Sal bringt enorme globale Erfahrung mit und ist unglaublich erfahren in den Bereichen Ausführung, operative Exzellenz und kontinuierliche Verbesserung", sagte Richard Zrebiec, CEO von Elevaris Medical Devices. "Wir freuen uns auf die Disziplin, die Energie und die Vision, die er mitbringt, wenn wir unsere technischen und produktionstechnischen Fähigkeiten weiter ausbauen, um unser Wachstum zu beschleunigen und unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."

Montes verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung von Produktions- und Lieferkettenprozessen an mehreren Standorten in der Medizin-, Luft- und Raumfahrt- sowie Konsumgüterindustrie. Sein Fachwissen erstreckt sich auf Lean-Transformationen, Neugründungen, Fusionen und Übernahmen sowie operative Turnarounds. Er verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau von Hochleistungsteams und bei der Förderung nachhaltiger Ergebnisse. Er integriert Lean-Prinzipien, Vertriebs-, Bestands- und Betriebsplanung, tägliche Managementsysteme und die Umsetzung von Richtlinien, um operative Spitzenleistungen direkt mit den Ergebnissen für Unternehmen und Interessengruppen zu verbinden.

"Ich freue mich sehr, diesem Team von Entwicklungs- und Engineering-Experten beizutreten, das sich darauf konzentriert, so umfassende Fertigungskapazitäten einzusetzen, um Kunden in der Medizintechnik Präzisionslösungen zu liefern", sagte Montes. "Ich habe großen Respekt vor dem Erbe, das Elevaris antritt, und glaube fest an unser Potenzial, nachhaltiges Wachstum und Kundenzufriedenheit zu erreichen."

Montes ist sowohl von der American Production and Inventory Control Society als auch von deren Supply Chain Operations Reference Digital Standard zertifiziert. Dabei handelt es sich um einen digitalen, offen zugänglichen und umfassenden Standard für die Bewertung und Verbesserung der End-to-End-Lieferkettenprozesse eines Unternehmens. Er ist außerdem zertifizierter SCRUM Master, ein Coach und Moderator für das SCRUM-Framework, das Menschen und Teams dabei helfen soll, komplexe Probleme durch Experimente und Feedbackschleifen zu lösen.

Montes ist Absolvent des Tecnologico de Monterrey und hat einen Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen. Außerdem hat er an der McGill University, der Northwestern's Kellogg School of Management und dem Massachusetts Institute of Technology Programme für Führungskräfte absolviert.

Neben seinen akademischen Leistungen war Montes auch ein gefragter Redner auf dem American Manufacturing Summit und wurde im Hispanic Executive Magazine und BOSS Magazine vorgestellt.

Über Elevaris Medical Devices:

Elevaris Medical Devices ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) für branchenführende multinationale Gesundheitsunternehmen, Hersteller medizinischer Geräte und aufstrebende Technologieunternehmen. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller von maßgefertigten Prozessnadeln und hat sich auf die Herstellung von Präzisions-Mikrokomponenten, komplexen rohrförmigen Komponenten und Unterbaugruppen spezialisiert. Das Unternehmen vertreibt auch eine breite Palette von ergänzenden pharmazeutischen Produkten, chirurgischen Instrumenten und medizinischem Bedarf.

Elevaris Medical Devices beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter an seinen Standorten in Nordamerika, Großbritannien und Südkorea. Weitere Informationen finden Sie unter elevarismedical.com.

