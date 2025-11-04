A Elevaris apresenta serviços de CDMO, portfólio de agulhas processuais para a EMEA

A empresa aproveita o legado de confiança e experiência à medida que faz sua aparição inaugural na COMPAMED/MEDICA

BOSTON, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Elevaris Medical Devices, a Organização de Desenvolvimento e Fabricação de Contratos de classe mundial resultante da aquisição da XL Precision Technologies, sediada no Reino Unido, pela Spectra Medical Devices, sediada nos EUA, está apresentando seus serviços e portfólio de agulhas processuais para a EMEA. A empresa está fazendo sua aparição inaugural na COMPAMED, a principal feira internacional para o setor de fornecedores de tecnologia médica em Dusseldorf, de 17 a 20 de novembro.

"A Elevaris Medical Devices reuniu duas empresas de longa tradição com capacidades altamente complementares", disse Richard Zrebiec, CEO da Elevaris Medical Devices, "e estamos entusiasmados em apresentar essas ofertas no maior palco da Europa para fabricantes de dispositivos médicos.

Como CDMO, a Elevaris oferece amplas especialidades de fabricação para ajudar os fabricantes de dispositivos médicos em todo o mundo a fornecer soluções de precisão. A empresa fabrica microcomponentes de precisão, componentes tubulares complexos e subconjuntos. Também é um dos principais fabricantes mundiais de agulhas de procedimento feitas sob medida. Seus recursos incluem:

Tecnologia laser , incluindo sistemas fotônicos que fornecem soluções de corte, soldagem, marcação, sinterização e abrasão

, incluindo sistemas fotônicos que fornecem soluções de corte, soldagem, marcação, sinterização e abrasão Microusinagem , incluindo tecnologia EDM, corte micro-laser, torneamento de alta velocidade e fresamento

, incluindo tecnologia EDM, corte micro-laser, torneamento de alta velocidade e fresamento Formação de precisão , que permite a produção em massa de componentes complexos com precisão em nível de mícron

, que permite a produção em massa de componentes complexos com precisão em nível de mícron Acabamento metálico, melhorando as propriedades da superfície, funcionalidade e biocompatibilidade

melhorando as propriedades da superfície, funcionalidade e biocompatibilidade Fabricação especializada de agulhas que inclui: Tecnologias de esmerilhamento de esmerilhadeiras chanfradas padrão a projetos especializados Moldagem por injeção , produzindo peças de precisão feitas por injeção, resfriamento e materiais de moldagem Moldagem por inserção, com uma técnica especializada de moldagem por injeção que integra componentes pré-formados

que inclui: Montagem de salas limpas , incluindo montagem manual e automatizada de sistemas de entrega e instrumentação

O portfólio de agulhas da empresa na região EMEA, defendido por uma ampla gama de agulhas de radiofrequência, está disponível por meio de distribuidores, empacotadores de kits e marca própria. A empresa oferece um forte portfólio de produtos com a marca CE, incluindo dispositivos embalados e estéreis, bem como opções não estéreis a granel.

A Elevaris Medical Devices está altamente empenhada na aplicação de seu profundo conhecimento, abordagem colaborativa incomparável e ampla capacidade de fabricação para fornecer soluções de design, desenvolvimento e produção orientadas por valor. A equipe de vendas da EMEA da empresa está sediada em Paris. Também possui especialistas em vendas e fabricação especificamente dedicados aos seus clientes sediados no Reino Unido e na Irlanda.

Os interessados podem saber mais visitando o estande nº 8BM25 na feira ou entrando em contato com [email protected].

Sobre a Elevaris Medical Devices:

A Elevaris Medical Devices é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contrato (CDMO) para empresas de saúde multinacionais líderes do setor, fabricantes de dispositivos médicos e empresas de tecnologia emergentes. É uma das principais fabricantes mundiais de agulhas de procedimento feitas sob medida e especializada na fabricação de microcomponentes de precisão, componentes tubulares complexos e subconjuntos. A empresa também distribui uma ampla gama de produtos farmacêuticos complementares, instrumentos cirúrgicos e suprimentos médicos.

A Elevaris Medical Devices tem mais de 300 funcionários em suas unidades na América do Norte, no Reino Unido e na Coreia do Sul. Para mais informações, acesse elevarismedical.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2607087/ElevarisLogoTag_Logo.jpg

FONTE Elevaris Medical Devices Inc.