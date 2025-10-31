엘레바리스 메디컬 디바이시스, 살바도르 몬테스 신임 엔지니어링 및 운영 책임자 임명

보스턴, 2025년 10월 31일 /PRNewswire/ -- 글로벌 헬스케어 기업들을 위한 계약 개발•제조 전문기업(CDMO) 엘레바리스 메디컬 디바이시스(Elevaris Medical Devices)가 살바도르 몬테스(Salvador Montes)를 신임 엔지니어링 및 운영 책임자로 임명했다고 발표했다.

몬테스는 앞으로 미국, 영국, 한국 등 엘레바리스의 주요 생산 시설을 아우르는 글로벌 엔지니어링 전략 및 운영 관리를 총괄하게 된다.

"I have deep respect for the legacy Elevaris is leveraging and immense belief in our potential to deliver sustainable growth and customer satisfaction."

리처드 즈레비에크(Richard Zrebiec) 엘레바리스 메디컬 디바이시스 최고경영자(CEO)는 "살바도르는 글로벌 현장에서 폭넓은 경험을 쌓았으며 실행력, 운영 우수성, 지속적 개선 역량을 모두 갖춘 인물"이라며 "그가 가져올 조직적 규율, 에너지, 비전이 우리의 엔지니어링•제조 경쟁력을 한층 강화하고, 고객에게 탁월한 가치를 제공하는 성장 동력이 될 것"이라고 말했다.

몬테스는 의료기기, 항공우주, 소비재 산업 전반에서 25년 이상 다중 거점 제조 및 공급망 운영을 이끌어온 전문가로, 린(Lean) 전환, 신규 사업, 인수합병(M&A), 경영 개선 등에서 탁월한 성과를 보여왔다. 그는 고성과 팀 구축과 지속 가능한 결과 창출에 강점을 지니며, 린 원칙, 판매•재고•운영 계획(SIOP), 일일 관리 시스템, 정책 배포 등을 통합해 운영 효율성과 기업 성과를 직접적으로 연계하는 전략을 주도해 왔다.

몬테스는 "탁월한 개발 및 엔지니어링 전문가들과 함께, 폭넓은 제조 역량을 활용해 정밀한 솔루션을 의료기기 고객에게 제공할 수 있게 되어 매우 기쁘다"며 "엘레바리스가 쌓아온 유산에 깊은 존경을 표하며, 앞으로 지속가능한 성장과 고객 만족을 실현할 수 있으리라는 확신이 있다"라고 말했다.

그는 미국생산재고관리협회(American Production and Inventory Control Society, APICS)에서 계획 및 재고관리(Certified in Planning and Inventory Management, CPIM) 자격을 취득했으며, 기업의 엔드투엔드 공급망 운영을 평가•개선하는 디지털 표준인 SCOR 디지털 표준(Supply Chain Operations Reference Digital Standard)에 따라 운영해 왔다. 또한 공인 스크럼(SCRUM) 마스터이자, 실험과 피드백 루프를 통해 복잡한 문제를 해결하는 스크럼 프레임워크 코치 및 퍼실리테이터 자격도 보유하고 있다.

몬테스는 테크놀로히코 데 몬테레이(Tecnologico de Monterrey)에서 산업공학 학위를 취득했으며, 맥길대학교, 노스웨스턴대학교 켈로그경영대학원, 매사추세츠공과대학교의 최고경영자 교육 과정을 수료했다.

학문적 성취 외에도 그는 아메리칸 매뉴팩처링 서밋(American Manufacturing Summit)에서 초청 연사로 참여했으며, 히스패닉 이그제큐티브 매거진(Hispanic Executive Magazine)과 보스 매거진(BOSS Magazine)에도 주요 인물로 소개된 바 있다.

엘레바리스 메디컬 디바이시스 소개 :

엘레바리스 메디컬 디바이시스(Elevaris Medical Devices)는 업계를 선도하는 다국적 헬스케어 기업, 의료기기 제조업체, 신흥 기술 회사를 위한 계약 개발•제조 전문기업(CDMO) 기업이다. 엘레바리스는 세계 최고의 맞춤형 수술용 바늘 제조업체 중 하나로, 의료 기기 산업을 위한 정밀 미세부품, 복잡한 튜브형 부품, 하위 조립 제조를 전문으로 하며, 다양한 종류의 보완 의약품, 수술 기구, 의료용품을 유통하고 있다.

엘레바리스 메디컬 디바이시스는 한국, 북미, 영국 등지에서 300명 이상의 직원을 두고 있다. 자세한 내용은 elevationmedical.com에서 확인할 수 있다.

