ElevarisMedical Devices nombra a un nuevo director de ingeniería y operaciones

BOSTON, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Elevaris Medical Devices, una organización de desarrollo y fabricación por contrato para empresas multinacionales de atención médica líderes en el sector, anunció el nombramiento de su nuevo director de ingeniería y operaciones, Salvador Montes.

Montes será responsable de la estrategia y las operaciones globales de ingeniería en las instalaciones de la empresa en Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur.

"Tengo un profundo respeto por el legado que Elevaris está aprovechando y una inmensa creencia en nuestro potencial para ofrecer un crecimiento sostenible y la satisfacción del cliente".

"sal aporta una vasta experiencia global y tiene un pedigrí increíble en la ejecución, la excelencia operativa y la mejora continua", dijo Richard Zrebiec, CEO de Elevaris Medical Devices. "Estamos entusiasmados con la disciplina, la energía y la visión que aporta a medida que continuamos fortaleciendo nuestras capacidades de ingeniería y fabricación para catapultar el crecimiento y ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes".

Montes aporta a Elevaris más de 25 años de experiencia liderando operaciones de fabricación y cadena de suministro en múltiples sitios en las industrias médica, aeroespacial y de bienes de consumo. Su experiencia abarca transformaciones Lean, start-ups, fusiones y adquisiciones, y cambios operativos; y, tiene un historial comprobado de creación de equipos de alto rendimiento e impulso de resultados sostenibles. Integra los principios de Lean; Ventas, Inventario y Planificación de Operaciones; sistemas de gestión diaria e implementación de políticas para vincular la excelencia operativa directamente con los resultados comerciales y de las partes interesadas.

"Estoy encantado de unirme a este equipo de expertos en desarrollo e ingeniería enfocados en aplicar capacidades de fabricación tan amplias para ofrecer soluciones de precisión a los clientes de dispositivos médicos", dijo Montes. "Tengo un profundo respeto por el legado que Elevaris está aprovechando y una inmensa creencia en nuestro potencial para ofrecer un crecimiento sostenible y la satisfacción del cliente".

Montes está certificado en Planificación y Gestión de Inventarios por la American Production and Inventory Control Society y ha operado bajo su Estándar Digital de Referencia de Operaciones de la Cadena de Suministro, un estándar digital, de acceso abierto e integral para evaluar y mejorar las operaciones de la cadena de suministro de extremo a extremo de una empresa. También es SCRUM Master certificado, entrenador y facilitador del marco SCRUM destinado a ayudar a las personas y los equipos a resolver problemas complejos a través de ciclos de experimentación y retroalimentación.

Montes es licenciado en Tecnológico de Monterrey y licenciado en Ingeniería Industrial. También ha completado programas ejecutivos en la Universidad McGill, la Escuela de Administración Kellogg de Northwestern y el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Más allá de sus logros académicos, Montes también ha sido orador destacado en la American Manufacturing Summit y ha aparecido en Hispanic Executive Magazine y BOSS Magazine.

Acerca de Elevaris Medical Devices:

Elevaris Medical Devices es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que presta servicio a empresas multinacionales de atención médica líderes en el sector, fabricantes de dispositivos médicos y empresas de tecnología emergentes. Este es uno de los principales fabricantes mundiales de agujas para procedimientos fabricadas a medida y se especializa en la fabricación de microcomponentes de precisión, componentes tubulares complejos y subconjuntos. Asimismo, la empresa distribuye una amplia variedad de productos farmacéuticos complementarios, instrumentos quirúrgicos e insumos médicos.

Elevaris Medical Devices cuenta con más de 300 empleados en sus sedes de América del Norte, Reino Unido y Corea del Sur. Para conocer más detalles, visite elevarismedical.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807964/Elevaris_Medical_Devices_hires_Salvador_Montes.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2607087/5589021/ElevarisLogoTag_Logo.jpg

FUENTE Elevaris Medical Devices Inc.