阿布扎比投資局聯同戰略夥伴宣佈啟動垂直升降機場網絡以開通「空中的士」服務

該網絡將包含超過 10 個最先進的垂直升降機場，並整合到阿布扎比更廣泛的交通系統中。扎耶德國際機場和 Al Bateen 公務機場已被確認為更廣泛網絡中的關鍵地點，更多選址和城際航線將在稍後階段公佈。阿布扎比機場公司已被選為主要投資者，並將擔任主要項目交付夥伴。與此同時，綜合交通中心 (Abu Dhabi Mobility) 和通用民航局 (GCAA) 正在一個清晰的監管框架內，為阿布扎比垂直升降機場網絡的發展和營運作出貢獻，確保其符合安全、性能和整合方面的最高標準，實現與阿布扎比空域和更廣泛交通系統的無縫協調，同時確保財務可持續性。

該網絡將連接主要的城市、商業和旅遊中心，包括扎耶德國際機場、Al Bateen 公務機場、亞斯島、薩迪雅島和阿布扎比島，在全酋長國實現快速、潔淨和高效的空中運輸。每個垂直升降機場都將透過綜合交通中心 (Abu Dhabi Mobility) 的智能系統和阿布扎比機場公司的網絡，全面整合到阿布扎比更廣泛的交通系統中，配備地面交通和數碼基礎設施，確保無縫的多式聯運連接。

通用民航局 (GCAA) 局長 Saif Mohammed Al Suwaidi 閣下表示：「阿布扎比的這一步，是基於通用民航局的持續努力，旨在使國家的航空基礎設施符合阿聯酋採用先進及可持續空中交通生態系統的戰略願景。根據其監管和立法授權，GCAA 已經制定了現代化的監管框架，使 eVTOL 飛行器能整合到民航系統中，同時亦促進現有直升機場的改造，作為支持先進空中交通解決方案的綜合基礎設施的一部分。

我們今天所見證的，標誌著一個新時代的開始，反映了航空基礎設施的質的飛躍，並再次肯定了阿聯酋在引領全球向更智能、更可持續交通轉型方面的承諾。GCAA 將與其夥伴合作，透過營造一個靈活且具前瞻性的監管環境，繼續引領這場變革，使阿聯酋躋身全球首批大規模營運先進空中交通系統的國家之列。」

阿布扎比投資局 (ADIO) 局長 Badr Al-Olama 閣下表示：「這項戰略舉措使阿布扎比走在下一代交通的最前沿，彰顯了阿布扎比政府與私營部門之間夥伴關係的力量，在加速未來產業發展方面的作用。透過將 eVTOL 基礎設施整合到我們的交通系統中，並將此計劃定為 SAVI 集群的一部分，我們正在加快部署智能和先進的交通解決方案，同時鞏固酋長國在定義未來產業方面的領導地位。

阿布扎比垂直升降機場網絡的啟動，標誌著在構建一個整合了先進空中交通解決方案、面向未來的交通系統方面，邁出了戰略性的一步。將該系統納入酋長國的基礎設施，有助於加強連接性、營運效率和低排放交通，從而提高生活質素，並鞏固阿布扎比在先進空中交通領域的領導地位。」

綜合交通中心 (Abu Dhabi Mobility) 代理局長 Abdulla Hamad AlGhfeli 博士表示：「阿布扎比垂直升降機場網絡的發展，是塑造未來城市交通的一個重要里程碑。作為酋長國綜合交通的監管和戰略機構，綜合交通中心 (Abu Dhabi Mobility) 正在確保先進空中交通被納入一個清晰的管治和營運框架中，以促進安全、效率和可持續性。此舉反映了阿布扎比對下一代交通的前瞻性願景，並鞏固了其作為智能和可持續交通全球領導者的地位。」

阿布扎比機場公司董事總經理兼行政總裁 Elena Sorlini 表示：「作為阿布扎比垂直升降機場網絡的主要交付夥伴，阿布扎比機場公司將在塑造酋長國先進空中交通的基礎設施、營運和商業準備方面，發揮關鍵作用。這種夥伴關係反映了我們透過創新開闢航空業未來的長期承諾，以及我們在將下一代交通解決方案整合到阿布扎比交通生態系統中的關鍵角色。我們很榮幸能在此變革性的夥伴關係下，與 ADIO 和綜合交通中心 (Abu Dhabi Mobility) 合作。這將利用我們的集體優勢，鞏固阿布扎比在先進空中交通領域的領先地位。」

SOURCE Abu Dhabi Autonomous Week