아부다비 투자청, 전략적 파트너사와 협력해 에어택시 운영 활성화 위한 버티포트 네트워크 출범 발표

아부다비,아랍에미리트 , 2025년 11월 11일 /PRNewswire/ -- 아부다비 투자청(Abu Dhabi Investment Office•ADIO)은 연방 민간항공청(General Civil Aviation Authority•GCAA), 지방자치교통부(Department of Municipalities and Transport•DMT) 산하 통합교통센터(Integrated Transport Centre, 현 명칭 '아부다비 모빌리티(Abu Dhabi Mobility)'), 아부다비 공항(Abu Dhabi Airports•ADA)과 협력해 에미리트 전역에 첨단 항공 모빌리티 서비스를 지원하기 위한 최초의 '버티포트(vertiport)' 네트워크를 출범시켰다. 이는 스마트하고 지속 가능한 모빌리티 분야에서 아부다비의 글로벌 리더십을 보여주는 중요한 이정표다. 버티포트는 수직 이착륙이 가능한 항공기(eVTOL)가 이륙•착륙•충전•승하차할 수 있도록 설계된 전용 인프라(공항형 시설)를 말한다.

Abu Dhabi Autonomous Summit

이 이니셔티브는 지속가능한 첨단 항공 모빌리티 솔루션 등 첨단 기술을 도입해 아부다비 경제의 혁신적 다각화를 지원하는 스마트 자율주행차 산업(Smart and Autonomous Vehicle Industries•SAVI) 클러스터 전략의 일환이다. 계획된 버티포트 인프라는 eVTOL이 아부다비 내 다양한 전략적 장소에서 효율적으로 운용될 수 있게 도와, 원활한 저배출 이동을 촉진하고, 연결성을 개선하고, 첨단 도시 모빌리티 분야의 글로벌 선구자로서 아부다비의 입지를 강화할 것으로 기대된다.

네트워크는 아부다비의 광역교통 시스템에 통합된 10여 개의 최첨단 버티포트로 구성될 예정이다. 자이드 국제공항(Zayed International Airport)과 알바틴 국제공항(Al Bateen Executive Airport)이 광역 네트워크의 핵심 거점으로 확정되었으며, 추가 장소와 도시 간 노선은 향후 단계에서 발표될 예정이다. 아부다비 공항이 앵커 투자자로 선정되어 주요 운영 파트너 역할을 맡게 된다. 한편, 통합교통센터와 GCAA는 명확한 규제 프레임워크 내에서 아부다비 버티포트 네트워크의 개발과 운영에 기여한다. 이들은 최고 수준의 안전성과 성능, 통합 기준 준수를 보장하며, 아부다비 영공 및 광역 교통 시스템과 원활하게 연계하고, 재정적 지속가능성을 확보할 예정이다.

이 네트워크는 자이드 국제공항과 알바틴 국제공항을 비롯해 야스 섬(Yas Island)에서 사디야트 섬(Saadiyat Island) 및 아부다비 섬(Abu Dhabi Island)에 이르는 주요 도시•비즈니스•관광 허브를 연결하머, 에미리트 전역에서 빠르고 깨끗하며 효율적인 항공 운송을 지원할 예정이다. 각 버티포트는 통합교통센터의 스마트 시스템과 아부다비 공항 네트워크를 통해 지상 교통 및 디지털 인프라를 갖춘 아부다비의 광역 교통 시스템에 완전히 통합되어 원활한 복합 교통 연결을 보장한다.

사이프 모하메드 알 수와이디(Saif Mohammed Al Suwaidi) GCAA 사무총장은 이렇게 말했다. "아부다비의 이번 조치는 국가 항공 인프라를 UAE의 지속가능한 첨단 항공 모빌리티 생태계 도입이라는 전략적 비전에 부합시키기 위한 연방 민간항공청의 지속적인 노력을 기반으로 한다. GCAA는 규제 및 입법 권한에 따라 eVTOL 항공기의 민간 항공 시스템 통합을 지원하는 현대적 규제 체계를 구축하는 동시에 첨단 항공 모빌리티 솔루션을 지원하는 포괄적 인프라의 일환으로 기존 헬리포트의 전환을 촉진하고 있다."

그는 이렇게 덧붙였다. "오늘 우리는 항공 인프라의 질적 도약을 반영하고, 더 스마트하고 지속 가능한 모빌리티로의 글로벌 전환을 선도하겠다는 UAE 의지를 재확인하는 새로운 시대의 시작을 목격하고 있다. GCAA는 파트너들과 협력하여 유연하고 미래 지향적인 규제 환경을 조성함으로써 이러한 변화를 주도하고 있으며, 이를 통해 UAE가 세계 최초로 대규모 첨단 항공 모빌리티 시스템을 운영할 수 있는 국가 중 하나가 될 수 있도록 하고 있다."

바드르 알올라마(Badr Al-Olama) 아부다비 투자청 청장은 다음과 같이 말했다. "이번 전략적 이니셔티브는 아부다비를 차세대 모빌리티의 최전선에 세우며, 아부다비 정부와 민간 부문 간의 파트너십이 미래 산업을 가속화하는 힘을 보여준다. eVTOL 인프라를 교통 시스템에 통합하고 이 구상을 SAVI 클러스터의 일부로 정착시킴으로써 우리는 스마트하고 첨단 모빌리티 솔루션의 도입을 앞당기는 동시에 미래 산업을 선도하는 에미리트의 위상을 더욱 공고히 하고 있다."

그는 이어 "아부다비 버티포트 네트워크의 출범은 첨단 항공 모빌리티 솔루션을 통합한 미래형 교통 시스템 구축을 향한 전략적 도약이다. 이 시스템을 에미리트 인프라에 연결성을 강화하고, 운영 효율성을 높이며, 저탄소 이동성을 실현하여 시민의 삶의 질을 향상시키고 아부다비의 첨단 항공 모빌리티 리더십을 한층 강화할 것"이라고 덧붙였다.

압둘라 하마드 알그펠리(Abdulla Hamad AlGhfeli) 통합교통센터 총괄국장 대행은 이렇게 말했다. "아부다비의 버티포트 네트워크 개발은 도시 모빌리티의 미래를 형성하는 데 있어 중요한 이정표다. 에미리트의 통합 교통을 총괄하는 규제 및 전략 기관으로서 통합교통센터는 첨단 항공 모빌리티가 안전성, 효율성, 지속가능성을 촉진하는 명확한 거버넌스 및 운영 체계 내에서 자리잡도록 보장하고 있다. 이번 이니셔티브는 차세대 교통에 대한 아부다비의 미래지향적 비전을 반영하며, 스마트하고 지속가능한 모빌리티 분야의 글로벌 리더로서의 위상을 강화한다."

엘레나 소를리니(Elena Sorlini) 아부다비 공항 사장 겸 CEO는 다음과 같이 말했다. "아부다비 공항은 아부다비 버티포트 네트워크의 핵심 실행 파트너로서 에미리트 내 첨단 항공 모빌리티의 인프라 구축, 운영 체계, 상업적 준비를 이끌 핵심적인 역할을 수행하게 될 것이다. 이번 파트너십은 혁신을 통해 항공의 미래를 열어가겠다는 우리의 장기적 약속과 차세대 모빌리티 솔루션을 아부다비 교통 생태계에 통합하는 데 있어 우리가 맡은 핵심 역할을 보여준다. 우리는 ADIO와 통합교통센터와 함께 이 변혁적 파트너십을 추진하게 된 것을 자랑스럽게 생각하며, 이를 통해 우리의 공동 역량을 결집하고 아부다비가 첨단 항공 모빌리티의 선도적 위치를 확고히 할 것이다."

