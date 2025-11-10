En collaboration avec des partenaires stratégiques, l'Abu Dhabi Investment Office annonce le lancement d'un réseau de vertiports pour activer les opérations de taxi aérien

ABU DHABI, ÉAU, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Abu Dhabi Investment Office (ADIO), en collaboration avec la General Civil Aviation Authority (GCAA), l'Integrated Transport Centre (Abu Dhabi Mobility), une filiale du Département des municipalités et des transports (DMT), et Abu Dhabi Airports (ADA), a lancé le premier réseau de vertiports pour soutenir le lancement de services de mobilité aérienne avancée dans l'émirat. Cette initiative marque une étape importante dans le leadership mondial d'Abu Dhabi en matière de mobilité intelligente et durable.

Abu Dhabi Autonomous Summit

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du cluster Smart and Autonomous Vehicle Industries (SAVI) qui vise à soutenir la diversification économique fondée sur l'innovation d'Abu Dhabi en déployant des technologies de pointe, notamment des solutions de mobilité aérienne avancée et durable. L'infrastructure prévue des vertiports permettra aux aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) d'opérer efficacement sur les sites stratégiques d'Abu Dhabi. Cela facilitera les déplacements fluides à faibles émissions, améliorera la connectivité et renforcera la position de l'émirat en tant que pionnier mondial de la mobilité urbaine avancée.

Le réseau comprendra plus de dix vertiports ultramodernes qui seront intégrés au système de transport plus large d'Abu Dhabi. L'aéroport international Zayed et l'aéroport Al Bateen Executive ont été confirmés comme sites clés du réseau élargi. D'autres sites et itinéraires interurbains seront annoncés lors des phases ultérieures. Abu Dhabi Airports a été sélectionné en tant qu'investisseur phare et agira en tant que premier partenaire de livraison. Parallèlement, l'Integrated Transport Centre (Abu Dhabi Mobility) et la GCAA contribuent au développement et à l'exploitation du réseau de vertiports d'Abu Dhabi dans le cadre d'un dispositif réglementaire clair, garantissant le respect des normes les plus strictes en matière de sécurité, de performance et d'intégration. Ce dispositif permet d'assurer un alignement harmonieux avec l'espace aérien d'Abu Dhabi et les systèmes de transport plus larges, tout en garantissant la viabilité financière.

Le réseau reliera les principaux centres urbains, commerciaux et touristiques, notamment l'aéroport international Zayed, l'aéroport Al Bateen Executive, l'île de Yas, l'île de Saadiyat et l'île d'Abu Dhabi, permettant un transport aérien rapide, propre et efficace dans tout l'émirat. Chaque vertiport sera entièrement intégré au système de transport plus large d'Abu Dhabi, comprenant les transports terrestres et les infrastructures numériques, grâce aux systèmes intelligents de l'Integrated Transport Centre (Abu Dhabi Mobility) et au réseau des aéroports d'Abu Dhabi, garantissant des connexions multimodales transparentes.

Son Excellence Saif Mohammed Al Suwaidi, directeur général de la GCAA, a déclaré : « Cette étape franchie à Abu Dhabi s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la General Civil Aviation Authority pour aligner les infrastructures aéronautiques du pays sur la vision stratégique des Émirats arabes unis, à savoir l'adoption d'un écosystème de mobilité aérienne avancé et durable. Conformément à son mandat réglementaire et législatif, la GCAA a élaboré des cadres réglementaires modernes permettant l'intégration des aéronefs eVTOL dans le système de l'aviation civile, tout en facilitant l'adaptation des héliports existants afin de former une infrastructure complète capable de soutenir les solutions de mobilité aérienne avancée.

Nous assistons aujourd'hui au début d'une nouvelle ère, qui marque un saut qualitatif dans l'infrastructure aéronautique et réaffirme l'engagement des Émirats arabes unis à prendre la tête du mouvement mondial vers une mobilité plus intelligente et plus durable. En collaboration avec ses partenaires, la GCAA continue d'être le fer de lance de cette transformation en favorisant un environnement réglementaire souple et tourné vers l'avenir qui fait des Émirats arabes unis l'un des premiers pays au monde à exploiter à grande échelle des systèmes de mobilité aérienne avancée. »

Son Excellence Badr Al-Olama, directeur général de l'ADIO, a confié pour sa part : « Cette initiative stratégique place Abu Dhabi à l'avant-garde de la mobilité de la prochaine génération, illustrant la puissance des partenariats entre le gouvernement d'Abu Dhabi et le secteur privé pour accélérer les industries du futur. En intégrant l'infrastructure eVTOL dans notre système de transport et en ancrant cette initiative dans le cadre du cluster SAVI, nous accélérons le déploiement de solutions de mobilité intelligentes et avancées, tout en consolidant la position de l'émirat en tant que leader des industries porteuses d'avenir.

Le lancement du réseau de vertiports d'Abu Dhabi marque une étape stratégique dans la mise en place d'un système de transport prêt pour l'avenir intégrant des solutions de mobilité aérienne avancée. L'intégration de ce système dans les infrastructures de l'émirat va permettre d'améliorer la connectivité, l'efficacité opérationnelle et la mobilité à faibles émissions, et ainsi d'améliorer la qualité de vie et de renforcer la position de leader d'Abu Dhabi en matière de mobilité aérienne avancée. »

Le Dr Abdulla Hamad AlGhfeli, directeur général par intérim de l'Integrated Transport Centre (Abu Dhabi Mobility), a ajouté : « Le développement du réseau de vertiports d'Abu Dhabi marque une étape importante dans le façonnement de la future mobilité urbaine. En tant qu'autorité réglementaire et stratégique des transports intégrés à l'échelle de l'émirat, l'Integrated Transport Centre (Abu Dhabi Mobility) œuvre pour que la mobilité aérienne avancée s'inscrive dans un cadre opérationnel et de gouvernance clair, favorisant ainsi la sécurité, l'efficacité et le développement durable. Cette initiative reflète la vision avant-gardiste d'Abu Dhabi en matière de transports de nouvelle génération et renforce sa position mondiale en tant que leader dans le domaine de la mobilité intelligente et durable. »

Elena Sorlini, directrice générale et cheffe de la direction d'Abu Dhabi Airports, a déclaré : « En tant que partenaire principal du réseau de vertiports d'Abu Dhabi, Abu Dhabi Airports jouera un rôle essentiel dans l'élaboration de l'infrastructure, des opérations et de la préparation commerciale de la mobilité aérienne avancée dans l'émirat. Ce partenariat témoigne de notre engagement à long terme à déverrouiller l'avenir de l'aviation grâce à l'innovation, ainsi que de notre rôle essentiel dans l'intégration de solutions de mobilité de nouvelle génération dans l'écosystème des transports d'Abu Dhabi. Nous sommes fiers de collaborer avec l'ADIO et l'Integrated Transport Centre (Abu Dhabi Mobility) dans le cadre de ce partenariat transformateur, qui tirera parti de nos forces collectives et consolidera la position d'Abu Dhabi à l'avant-garde de la mobilité aérienne avancée. »

