アブダビ投資庁、戦略的パートナーと連携し、エアタクシー運航を実現するためのバーティポートネットワークの立ち上げを発表

アブダビ（アラブ首長国連邦）、, 2025年11月11日 /PRNewswire/ -- アブダビ投資庁（ADIO）は、民間航空総局（GCAA）、自治体交通局（DMT）傘下の統合交通局（アブダビ・モビリティ）、およびアブダビ空港（ADA）と連携し、首長国内での先進的な空の移動の導入を支援するため、初のバーティポートネットワークを立ち上げました。この取り組みは、スマートかつ持続可能なモビリティにおけるアブダビの世界的なリーダーシップにおいて、大きな節目となるものです。

同取り組みは、スマート・自動運転車産業（Smart and Autonomous Vehicle Industries：SAVI) クラスター戦略の一環であり、先進的かつ持続可能な空の移動ソリューションを含む最先端技術を導入することで、アブダビのイノベーション主導型経済多様化を支援することを目的としています。計画中のバーティポートインフラは、電動垂直離着陸機（eVTOL）がアブダビの戦略的拠点間を効率的に運航できるようにするもので、シームレスで低排出な移動を実現し、都市間の接続性を高めるとともに、先進的な都市型モビリティ分野におけるアブダビ首長国の世界的先駆者としての地位をさらに強化することを目的としています。

このネットワークは、アブダビの広範な交通システムに統合された10か所以上の最先端バーティポートで構成される予定です。ザイード国際空港およびアル・バティーン・エグゼクティブ空港は、この広域ネットワーク内の主要拠点として確定しており、今後のフェーズでさらなる地点や都市間ルートが発表される予定です。アブダビ空港はアンカー投資家として選定され、主要な実施パートナーとしての役割を担う予定です。一方で、統合交通局（アブダビ・モビリティ）およびGCAAは、明確な規制枠組みのもとでアブダビのバーティポートネットワークの開発および運用に寄与しています。これにより、安全性、性能、統合における最高基準への適合を確保するとともに、アブダビの空域および広範な交通システムとの円滑な連携を実現し、さらに財政的な持続可能性も確保することを目的としています。

このネットワークは、ザイード国際空港、アル・バティーン・エグゼクティブ空港、ヤス島、サディヤット島、そしてアブダビ島などの主要な都市・ビジネス・観光拠点を結び、首長国内における迅速でクリーンかつ効率的な空の移動を可能にします。各バーティポートは、統合交通局（アブダビ・モビリティ）のスマートシステムおよびアブダビ空港のネットワークを通じて、地上交通およびデジタルインフラを備えた形でアブダビの広範な交通システムに完全統合され、シームレスなマルチモーダル接続を実現します。

GCAA事務局長のSaif Mohammed Al Suwaidi閣下は、次のように述べています。「アブダビでのこの取り組みは、UAEが掲げる先進的かつ持続可能な空のモビリティ・エコシステムの導入という国家戦略ビジョンに沿って、国内の航空インフラを整備するという民間航空総局の継続的な努力をさらに発展させるものです。GCAAは、その規制および立法上の権限に基づき、eVTOL機を民間航空システムに統合できるようにする最新の規制枠組みを策定しており、あわせて既存のヘリポートを、先進的な空のモビリティ・ソリューションを支える包括的なインフラの一部として活用できるよう整備を進めています。

「本日私たちが目にしているのは、新たな時代の幕開けであり、航空インフラにおける質的な飛躍を示すとともに、よりスマートで持続可能なモビリティへの世界的転換を主導するというUAEの強い決意を改めて示すものです。GCAAはパートナー各機関との連携のもと、柔軟かつ先見性のある規制環境を整備することで、この変革を主導し、UAEが世界で最も早く先進的な空のモビリティシステムを大規模に運用する国の一つとなることを目指しています。」

ADIO事務局長のBadr Al-Olama氏は、次のように述べています。「この戦略的取り組みにより、アブダビは次世代モビリティの最前線に立つことになります。これは、未来産業の発展を加速させるうえで、アブダビ政府と民間セクターのパートナーシップが持つ力を体現するものです。eVTOLインフラを当社の交通システムに統合し、この取り組みをSAVIクラスターの一部として位置づけることで、スマートかつ先進的なモビリティソリューションの導入を加速させるとともに、未来を形づくる産業分野における首長国のリーダーとしての地位をさらに確立しています。

「アブダビのバーティポートネットワークの立ち上げは、先進的な空のモビリティソリューションを統合した未来志向の交通システムを構築するうえでの戦略的な前進を示すものです。このシステムを首長国のインフラに組み込むことで、接続性の向上、運用効率の最適化、低排出モビリティの推進が図られ、生活の質を高めるとともに、先進的な空のモビリティ分野におけるアブダビのリーダーシップを一層強化します。」

統合交通局（アブダビ・モビリティ）代理事務局長のAbdulla Hamad AlGhfeli博士は、次のように述べています。「アブダビのバーティポートネットワークの開発は、都市型モビリティの未来を形づくるうえで重要な節目となります。首長国における統合交通の規制および戦略的機関として、統合交通局（アブダビ・モビリティ）は、安全性、効率性、持続可能性を推進する明確なガバナンスおよび運用枠組みの中に、先進的な空のモビリティを確実に組み込む取り組みを進めています。この取り組みは、次世代交通に対するアブダビの先見的なビジョンを体現するとともに、スマートかつ持続可能なモビリティ分野における世界的リーダーとしての地位をさらに強化するものです。」

アブダビ空港のマネージングディレクター兼最高経営責任者であるElena Sorlini氏は、次のように述べています。「アブダビのバーティポートネットワークにおける主要実施パートナーとして、アブダビ空港は首長国内における先進的な空のモビリティのインフラ整備、運用体制、商業化準備の形成において極めて重要な役割を担います。このパートナーシップは、イノベーションを通じて航空の未来を切り拓くという当社の長期的な使命、そして次世代モビリティソリューションをアブダビの交通エコシステムに統合するうえでの当社の重要な役割を反映しています。この変革的なパートナーシップのもと、ADIOおよび統合交通局（アブダビ・モビリティ）と協力できることを誇りに思います。私たちは互いの強みを結集し、先進的な空のモビリティ分野におけるアブダビの最前線での地位を確固たるものにしていきます。」

