Em parceria com Designed for Xbox, a Hisense lança o supremo 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra

QINGDAO, China, 11 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca global líder em produtos eletrônicos e eletrodomésticos, lançou hoje seu projetor a laser tricolor puro mais avançado, o 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra. Com a certificação "Designed for Xbox", esta mais nova adição à família premium C2 garante aos jogadores uma experiência imersiva de 65 a 300 polegadas com qualidade audiovisual excepcional, o tornando o projetor supremo.

Aproveite uma jogabilidade intensa suave e hiper-rápida com atraso ultrabaixo ou travamentos do sistema, graças ao Auto-Low Latency Mode (Modo de Baixa Latência Automática), tecnologia MEMC e o modo Game, com uma taxa de atualização de até 240 quadros por segundo, fornecendo imagens sem desfoque. Os jogadores elevarão sua experiência de jogo a novas alturas, com o C2 Ultra sendo o projetor supremo feito para o Xbox.

O C2 Ultra fornece qualidade de imagem de nível superior, com uma gama de cores de 110% BT.2020, 3000 ANSI lúmens, aprimorado para IMAX e certificação Dolby Vision. Ele garante uma experiência cinemática imersiva com brilho e contraste incríveis, evitando emitir raios nocivos de luz azul. Prepare-se para experimentar filmes de ação envolventes e cristalinos em sua própria casa, como os cineastas imaginaram!

O C2 Ultra oferece instalações versáteis para paredes, tetos ou pisos em seu espaço. O design de cardan, o zoom óptico e as funções de calibração automática permitem a projeção em várias superfícies, abrangendo entre 65 e 300 polegadas, com alto brilho e taxas de contraste que garantem imagens impressionantes, mesmo em ambientes bem iluminados. Com suporte para jogos em tela dividida, ele pode transformar instantaneamente seu quarto em um paraíso para diversão multijogador.

A excelente qualidade de imagem é combinada com um desempenho excepcional de qualidade de áudio. Um subwoofer embutido de 1,2 L, meticulosamente projetado, oferece graves emocionantes e precisos, além de um som rico em baixas frequências, proporcionando experiências intensas em jogos ou filmes, ou despertando emoções musicais para audiófilos. O sistema de som da JBL de 2.1 canais traz um som envolvente à vida com o áudio surround DTS® Virtual:X™ 3D.

O C2 Ultra está programado para ser lançado globalmente em 10 de outubro, apresentando uma qualidade de imagem única, experiência de áudio de ponta e uma tela enorme para diversão com jogos.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas tanto em 2023 quanto no primeiro semestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

